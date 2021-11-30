Londra'nın Süper 5 Ligi ile Tanış

Karşınızda: Londra Super 5 Ligi
Topluluk
Londra'nın non-binary bireyleri ve kadınları artık özgürce futbol oynuyor. Toplulukla tanış ve hikayelerini oku.
Super 5 League, Doğru Londra'nın Hackney semtinde 5 kişilik takımlardan oluşan bir futbol topluluğudur. Topluluk, geçmişte engellerle karşılaşan ancak şimdi futbol dünyasında kendilerine istedikleri şekilde alan açan kadınlardan ve non-binary bireylerden oluşur.
Pandemi kadın futbolunun büyümesini durdurdu ve sporda cinsiyetler arası eşitsizliği gözler önüne serdi. Şimdi ise bu kadınlar sahaya çıkıyor ve kendi kurallarıyla oynayarak herkes için yeni bir futbol kültürü oluşturuyor. Farkında olmasalar bile her birinin içinde asi bir aktivizm yatıyor. Futbol oynayarak genç kızları kendilerini takip etmeye teşvik ediyorlar.
"Orta öğrenimde sosyal yaşam büyük önem kazanıyor. Futbola erişemediğim ve nereye gideceğimi bilemediğim için futbolu bıraktım. Bu, en büyük pişmanlıklarımdan biri... Belki şimdiye profesyonel bir oyuncu olabilirdim."
Anna Ros
Todo Ciudad WFC
Benim Adımlarım serisinin bu bölümünde Super 5'in kadın futboluna dair tüm beklentileri nasıl aştığını anlatıyoruz. İşte karşınızda yeni futbol.
7 birim ve 56 takımdan oluşan lig, Londra'nın her yanından kadınlara amaç, kimlik ve topluluk kazandırdı. Kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir alana sahip oluyor ve burada kendileri gibi düşünen ve yeni perspektifler sunarak sınırlarını zorlayan insanlarla tanışabiliyorlar.
"Takımın en yoğun yaşanan yanlarından biri sosyal etkileşimler. Yeni insanlarla tanışıyor ve ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kazanıyoruz. Sadece sahada oynayıp sonra evlerimize dağılmıyoruz. Benzersiz bir bağ kuruyoruz."
Tayyiba
MSA & Frenford WFC
Ligdeki çok yönlü bireyler, futbolun yoğun ve amaç doğrultusunda çalışarak sürdürdükleri hayatlarını tamamlayıp etkilediğine inanıyor.
Kadınlar, hem renkli formaları hem de birbirileriyle iletişim kurma şekilleriyle sahaya yaratıcılık ve heyecan katıyor. Bu kapsayıcı ortamda hem yeni bağlar kuruyor hem de Londra'nın her bir yanından yeni arkadaşlar ediniyorlar.
"Lig, kendimi ait hissettiğim bir alan. Benliğime hayatımın hiçbir noktasında olmadığım kadar yakınım. Genç halimle konuşabilseydim futbola bir şans vermesini söylerdim. Deneyene kadar sevip sevmeyeceğini bilemezsin ve sonunda yaptığın en iyi şey olabilir."
Ashleigh
Hackney Laces & Impact FC
Geçmişte ne kendilerinin ne de diğerlerinin kolayca erişemediği bir spor dalında öncü olan bu yeni rol modeller yeni bir oyun şekliyle yeni bir çağ başlatıyor.
Yazan: Liz Baldwin
Fotoğraflar: Kate Bones
Animasyon: Stefan Iyapah
Video: Margot Bowman, Olan Collardy