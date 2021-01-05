Trained Podcast: Lebron'ın Günlük Antrenman Rutini

Kral James ve trainer'ı Mike Mancias, LeBron'un hükümdarlığını borçlu olduğu antrenmanları ve güç toplama tekniklerini ayrıntılı şekilde anlatıyor.
LeBron James, 17 yıllık basketbol kariyeri boyunca hep en dominant, dayanıklı ve istikrarlı oyuncu oldu. "Trained" serisinin bu bölümünde trainer'ı Mike Mancias ile birlikte sunucu Ryan Flaherty'nin konuğu olan LeBron, sahadaki hükümdarlığını sürdürmesini sağlayan zorlu programını, güç toplama tekniklerini ve farkındalık uygulamalarını ayrıntılı şekilde anlatıyor. Ryan, profesyonel amatör demeden tüm sporcuların bu yöntemlerle mükemmelliğe bir adım yaklaşabileceğini söylüyor.
Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama veya uyku hakkında sorun mu var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Flaherty'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.