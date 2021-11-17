LeBron James

Kral'ın Yaklaşımı
Tim Day ve ekibi, Nike'ta altı yıl boyunca bir sonraki ayakkabısının yapısını ve stilini belirlemek için LeBron ile birlikte çalıştı. LeBron'un yakınlarındakine sunduğu liderlikten ilham alan Tim, her bir üyeyle kişisel seviyede bağlantı kurarak kendi ekibini "Aile önce gelir" yaklaşımıyla yönetiyor. Tim'in mesajı çok açık: Takımdaki herkese eşit davranılmalı. Bunu LeBron'dan öğrenmiş.
İleriye Atıl
Liderliğiyle takımına 2017 yılında SVSM'de eyalet şampiyonluğu kazandıran Jayvon Graves, etrafındaki herkesi LeBron'un yaptığı gibi ileriye taşımayı hedefliyor. İnanılmaz iş etiği ve içten gelen arzusu, hem sahada hem de saha dışında Jayvon'ın en yüksek seviyelerde başarılı olmasını sağladı. Kazandıklarını topluluğuyla paylaşmayı hedefleyen Jayvon, Kral'ın ondan önce yaptığı gibi Kuzeydoğu Ohio'da izini bırakmak istiyor.
İstediğin Şeyi Kazanmalısın
2021 I PROMISE Programı mezunu Don'Marie Reid'in başarılı olma arzusu okulda, LeBron'un yıllardır doğruluğunu sergilediği sözlerle başlamış: Kuzeydoğu Ohio'da sahip olmak istediğin şeyleri kazanmalısın. İnanılmaz bir azim ve özveri gösteren, tıp okumayı hedefleyen Don'Marie, Akron topluluğuna geri dönerek ve I PROMISE Programındaki yeni öğrencilere ders vererek izini bırakmayı hedefliyor.
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