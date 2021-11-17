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Son güncellenme tarihi: November 17, 2021
Okuma süresi: 3 dk
LeBron James
LeBron James

Kral'ın Yaklaşımı

Tim Day ve ekibi, Nike'ta altı yıl boyunca bir sonraki ayakkabısının yapısını ve stilini belirlemek için LeBron ile birlikte çalıştı. LeBron'un yakınlarındakine sunduğu liderlikten ilham alan Tim, her bir üyeyle kişisel seviyede bağlantı kurarak kendi ekibini "Aile önce gelir" yaklaşımıyla yönetiyor. Tim'in mesajı çok açık: Takımdaki herkese eşit davranılmalı. Bunu LeBron'dan öğrenmiş.

LeBron James
LeBron James

İleriye Atıl

Liderliğiyle takımına 2017 yılında SVSM'de eyalet şampiyonluğu kazandıran Jayvon Graves, etrafındaki herkesi LeBron'un yaptığı gibi ileriye taşımayı hedefliyor. İnanılmaz iş etiği ve içten gelen arzusu, hem sahada hem de saha dışında Jayvon'ın en yüksek seviyelerde başarılı olmasını sağladı. Kazandıklarını topluluğuyla paylaşmayı hedefleyen Jayvon, Kral'ın ondan önce yaptığı gibi Kuzeydoğu Ohio'da izini bırakmak istiyor.

LeBron James

"Basketbol aracılığıyla LeBron'dan çok ilham aldım. Ohio'da büyürken sürekli LeBron'un maçlarını izliyorduk ve biz de onun gibi olmak istiyorduk. Sahada LeBron'u izlediğinde çok fazla beceriye sahip olduğunu görebiliyorsun. Başkalarının kendini geliştirmesine yardımcı olması beni oldum olası etkilemiştir."

- Jayvon Graves
SVSM Mezunu, Potansiyel Profesyonel Basketbol Oyuncusu

LeBron James
LeBron James
LeBron James

İstediğin Şeyi Kazanmalısın

2021 I PROMISE Programı mezunu Don'Marie Reid'in başarılı olma arzusu okulda, LeBron'un yıllardır doğruluğunu sergilediği sözlerle başlamış: Kuzeydoğu Ohio'da sahip olmak istediğin şeyleri kazanmalısın. İnanılmaz bir azim ve özveri gösteren, tıp okumayı hedefleyen Don'Marie, Akron topluluğuna geri dönerek ve I PROMISE Programındaki yeni öğrencilere ders vererek izini bırakmayı hedefliyor.

LeBron James

"LeBron, bana yaşamımı yönlendiren bir motto kazandırdı: İstediğin şeyi kazanmalısın. Sırf istediğin için bir şeye sahip olamazsın. Gerçekten istiyorsan peşinden koşmalısın. Bu, LeBron'un bana seneler içinde öğrettiği bir şey."

- Don'Marie Reid
I PROMISE Programı 2021 Mezunu, Tıp Hazırlık Öğrencisi

LeBron James
LeBron James
LeBron James

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LeBron James
LeBron James

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