Kötü Bir Gece Uykusundan Sonra Kendini Daha İyi Hisset

YAPILMASI GEREKENLER



1. Işığını bul.

Burada gerçek anlamda ışıktan bahsediyoruz. "Güneş ışığı sirkadiyen saatini dengelemeye yardımcı olduğu ve dikkati artırdığı için kendini daha canlı hissetmeni sağlayabilir." diyor Martin. Uyanır uyanmaz perdeleri aç ve odana ışık girmesini sağla. İmkanın varsa pencereye yakın bir yerde çalış veya öğle yemeğini yemek ya da kısa bir yürüyüş yapmak için dışarı çık. Martin, hava kapalı olsa bile doğal ışığa maruz kalmanın iyi geleceğini söylüyor.



2. Sporcu gibi düşün.

Neredeyse hiç enerjin olmayan bu zamanda antrenmanın iyi geçmesi için önceliklendirdiğin her şey, vücut fonksiyonlarını desteklediği için daha da fazla önem kazanır. "Bolca su iç ve iyi beslen çünkü yeterince su içmemen veya kötü beslenmen yorgunluğunu artırır." diyor Martin. Susamamışken bile su iç ve canın yağlı bir şeyler çekse de yemek saatinde yağsız protein, tam tahıl ve lif açısından zengin sebzeleri seç.



Ayrıca yapabiliyorsan antrenmanını yorgun olduğun için atlama. Martin sabah veya öğleden sonra yapacağın yoğun bir antrenmanın, kötü gece uykusundan sonra kendini daha uyanık hissetmeni sağlayabileceğini söylüyor. Bu, vücut sıcaklığını artırarak uyumana da yardımcı olabilir (bunu ilerleyen saatlerde yaptığında yatacağın saatte uykunun gelmesini sağlayabilir). Zorlu bir antrenmana başlamadan önce hareketlenmek için 10 dakika ısın. "Devam etmek istemezsen veya başın dönüyormuş ya da dengeni sağlayamıyormuşsun gibi hissedersen antrenmanı bırak." diyor Martin. "Sakatlanma riskine değmez. Ertesi gün rutinine devam edebilirsin."





3. Uykuya hazırlan.

Uykuya kolayca dalabilmen için rahat ve sakin hissetmeni sağlayacak bir akşam rutini oluştur. "İş düşünmemeye çalış, yoga yap, kitap oku, seks yap." diyor Brundidge. "Zihnini rahatlatacak her şey uyku hijyenini de iyileştirecektir." Burada dişini fırçalamaktan bahsetmiyoruz; "uyku hijyeni" uzmanların, düzenli olarak daha iyi uyku uyumaya yönelik sağlıklı alışkanlıkları ve ortamı ifade etmek üzere kullandığı bir terimdir.