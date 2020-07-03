Koşulardan Daha Fazla Verim Alma

Bennett "neden" sorusuna, yani koşma amacına odaklanmanın yalnızca mesafeni ve hızını düşünmekten daha motive edici olduğunu söylüyor. Üstelik her koşu ve o amaç doğrultusunda yaptığın her şey, kutlanması gereken bir başarıya dönüşüyor.



"Neden" koştuğunu bilmek, zihinsel kuvvetini (yani koşu hedefini kovalamaya ne kadar istekli olduğunu) geliştirmek açısından da büyük önem taşıyor. Kaslarının, sınırlarını zorlaman için çalışması ve işler zorlaştığında seni taşıması gerektiği gibi zihinsel dayanıklılığın da buna benzer önemli bir rol üstleniyor. "Neden" koştuğunu kendine hatırlatmak, iç kuvvetini artırmak için iyi bir yoldur.



En önemlisi, bir amaç doğrultusunda koşmak koşuyu daha eğlenceli hale getirebilir. Bennett, "Koşu, sana hayatta olduğunu hissettirmeli. Koşmaktan keyif almalıyız; sonuçta koşmak bizim tercihimiz." diyor. Birkaç saniyede bir GPS'li saatinin küçük ekranına bakıyorsan bu kolay olmayabilir.



Tüm bunlar, sayıları dikkate almaman gerektiği anlamına gelmiyor. Bennett şunu öneriyor: "Bir koşunun başarısını ölçmek için başka bir metrik eklemeyi dene." Mahallendeki zorlu bir yokuşu ilk kez mi çıktın? Koşarken işle ilgili bir proje için aklına harika bir fikir mi geldi? İnanılmaz bir gün doğumuna mı şahit oldun? Bennett, "Bunların hiçbirinin mesafenle ve hızınla ilgisi yok. Ama buna rağmen hepsi harika ve koşunun en güçlü tarafı da bu."