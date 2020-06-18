Koşulardan Daha Fazla Verim Alma

Hazırlayan: Nike Running
Saatindeki sayılar yerine neden koştuğuna odaklan.
Koşmak, metriklerden çok daha fazlasıdır. "Neden" koştuğunu, yani ayakkabılarını giyip koşmaya çıkmanın asıl gerekçelerini bulabilirsen hızın veya mesafen ne olursa olsun koşmaktan daha çok keyif alabilirsin.
Koşucular bir koşuyu iki parametreye göre değerlendirme eğilimindedir: Mesafe ve hız. Verilere her şeyden çok ilgi duyan toplumumuzda, bu temel metriklerden VO2 maks. ve adım ritmi değerlerine kadar her türlü veriyi sosyal medyada paylaşabilirsin. Fakat bu tek taraflı, sayı odaklı koşu yaklaşımı, spor yapmanın yaşattığı keyfi yok edebilir.
Nike Running global baş koşu koçu Chris Bennett, şöyle diyor: "İnsanlar genellikle yarışları, çok zor antrenmanları ya da en uzun koşuları kutlar. Ama kendini geliştirdikçe bu kilometre taşlarını geçmen zorlaşır ve kutladığın başarılar bunlardan ibaretse kutlamaların gitgide azalır."
Bennett, koşuyu fiziksel bir eylem ve onunla ilişkili sayılardan ibaretmiş gibi görmediğin zaman daha başarılı olabileceğini ve spordan daha çok keyif alabileceğini söylüyor. Bunu yapmanın en iyi yolu ise "neden" koştuğuna odaklanmak.
"Ama kendini geliştirdikçe bu kilometre taşlarını geçmen zorlaşır ve kutladığın başarılar bunlardan ibaretse kutlamaların gitgide azalır."
Nike Running Global Baş Koşu Koçu Chris Bennett
Neden koştuğunu düşün. Yoğun bir iş gününden sonra stresini atmana yardımcı mı oluyor? Sorunlarını aşmana veya yaratıcı çözümler bulmana yardımcı mı oluyor? Yoksa sadece dışarı çıkıp biraz güneş almak için bir fırsat mı?
Bennett "neden" sorusuna, yani koşma amacına odaklanmanın yalnızca mesafeni ve hızını düşünmekten daha motive edici olduğunu söylüyor. Üstelik her koşu ve o amaç doğrultusunda yaptığın her şey, kutlanması gereken bir başarıya dönüşüyor.
"Neden" koştuğunu bilmek, zihinsel kuvvetini (yani koşu hedefini kovalamaya ne kadar istekli olduğunu) geliştirmek açısından da büyük önem taşıyor. Kaslarının, sınırlarını zorlaman için çalışması ve işler zorlaştığında seni taşıması gerektiği gibi zihinsel dayanıklılığın da buna benzer önemli bir rol üstleniyor. "Neden" koştuğunu kendine hatırlatmak, iç kuvvetini artırmak için iyi bir yoldur.
En önemlisi, bir amaç doğrultusunda koşmak koşuyu daha eğlenceli hale getirebilir. Bennett, "Koşu, sana hayatta olduğunu hissettirmeli. Koşmaktan keyif almalıyız; sonuçta koşmak bizim tercihimiz." diyor. Birkaç saniyede bir GPS'li saatinin küçük ekranına bakıyorsan bu kolay olmayabilir.
Tüm bunlar, sayıları dikkate almaman gerektiği anlamına gelmiyor. Bennett şunu öneriyor: "Bir koşunun başarısını ölçmek için başka bir metrik eklemeyi dene." Mahallendeki zorlu bir yokuşu ilk kez mi çıktın? Koşarken işle ilgili bir proje için aklına harika bir fikir mi geldi? İnanılmaz bir gün doğumuna mı şahit oldun? Bennett, "Bunların hiçbirinin mesafenle ve hızınla ilgisi yok. Ama buna rağmen hepsi harika ve koşunun en güçlü tarafı da bu."
Daha İyi Koşmanın 3 Yolu
Neden koştuğunu fark ettiğine göre, şimdi daha iyi koşmak için Koşu Koçu Bennett'ın tavsiyelerine kulak ver.