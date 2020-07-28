Kuvvet Kazan, Hızına Hız Kat ve Daha Uzun Koş

Basit Değişiklik

Her koşudan sonra kendine şu soruyu sor: Nasıl geçti?



Düşünmeden vereceğin bir yanıt, canını sıkabilir. (Yavaş koştum çünkü iyi bir koşucu değilim.) Daha iyi olabilecek şeyleri geçiştirebilirsin. (Bir başka 8 km daha; gayet standarttı.)



Onun yerine yanıtın tıpkı iyi bir koşu koçunun vereceği gibi nazik, dürüst ve gerçekçi olmalı ve koşunun iyi geçtiğini düşünüyor olsan bile bir sonraki koşunun daha iyi olması için neler yapabileceğini düşündürmelidir.



Bennett, bunun için yanıtını bağlama oturtman gerektiğini söylüyor: "Kendine şunları sor: Koşu neden iyi geçmedi? Başka ne sorunum vardı? Koşunun iyi geçtiğini düşünüyorsan kendine gene bunun nedenini sor."



Sonra bir koşu koçu gibi bu bilgileri kullan. Vücudun ilk 1,6 kilometrede gevşemediyse belirli bir süre koşmadıktan sonra koşmaya başlarken kendine zaman tanı (Bennett, 5-10 dakika "çok kolay koşu" ve ardından hafif esneme hareketleri öneriyor). Çok iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Kendine bunu neye borçlu olduğunu sor (belki bir kokteyl az içtin, belki de gece iyi uyudun) ve bir sonraki sefere aynısını yapmaya çalış.



Bennett, "Kendi koşu koçun ol ve öğrenmeye açık ol. İşte o zaman daha iyi bir koşu koçu olursun. Bu da daha iyi bir koşucu olmak anlamına gelir." diyor.