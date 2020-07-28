Bugün Gerçekten Koşmalı Mıyım? Sorunun Yanıtı Burada

Basit Değişiklik

Dört kez Olimpiyatlara katılan Bowerman Track Club koşu koçu Shalane Flanagan, koşup koşmamaya karar vermeye çalışıyorsan kendine şu soruyu sormanı tavsiye ediyor: Koşarsam kendimi nasıl hissedeceğim?



Flanagan şöyle diyor: "Koşma fikri stres yaratıyorsa, ağrın varsa veya koştuğun zaman günün daha iyi geçmeyecekse bu sorunun yanıtı 'Bugün koşmak için iyi bir gün değil.' olur." diyor.



Yakın zaman önce iki diz ameliyatı geçiren Flanagan, kendisine sık sık bu soruyu sorduğunu söylüyor: "Vücudumun bana verdiği mesajları okumalı ve kendime karşı dürüst olmalıyım."



Bennett'a göre kendine karşı dürüst olmak, kendi kendini koşmaktan vazgeçirip vazgeçirmediğini bilmek anlamına da geliyor. Durum böyleyse kendine sadece beş dakika koşacağını söylemeni öneriyor. İstediğinde durabilirsin. İstersen yürüyebilirsin. Ama belki de işin en zor kısmının başlamak olduğunu ve çıktığın 30 dakikalık koşunun tam da ihtiyacın olan şey olduğunu görürsün.



Koşmak için gerekirse kendini zorlayan bir koşucuysan Nike Spor Araştırma Laboratuvarında dünyanın en iyi koşucularıyla çalışmış bir insan performansı bilimcisi olan Dr. Brett Kirby'nin mesajına kulak ver.



Kirby şöyle diyor: "Koşuyla agresif değil, nazik bir ilişkin olmalı. 'Bugün varımı yoğumu ortaya koyup olabildiğince uzun koşacağım ve yarını da tükenmiş bir halde geçireceğim.' gibi bir yaklaşımın olmamalı. Bu, kendini zorlamak için zorlamaktır ve bu tutumun başarı getirdiğini söyleyemem."