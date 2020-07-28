Bugün Gerçekten Koşmalı Mıyım? Sorunun Yanıtı Burada

Planladığından daha çok koşmayı veya antrenman yapmamayı düşünüyorsan bu soruyu sormak, doğru yanıtı bulmana ve koşu performansını zirvede tutmana yardımcı olacaktır.
Belki topuğun dün ağrımaya başladı. Belki pazar günü bisikletle çıktığın uzun yolculuğun ardından baldırların hala ağrıyor. Belki 19 km koşabileceğini düşünüyorsun ama haftalardır dinlenmedin. Belki de iş ve ev sorumlulukların yüzünden çok streslisin.
Koşup koşmamaya karar vermeye çalışmanın milyonlarca nedeni olabilir. Yanıtı bulmana yardımcı olacak bir yol var: Nike Running global baş koşu koçu Chris Bennett, "Vücudunun sesini dinlemelisin." diyor. Vücudun; kaslarının biraz yorgun mu yoksa tükenmiş mi olduğunu ya da stresli bir günde jogging yapmanın kafanı boşaltacağını mı yoksa huzursuzluğunu daha da mı artıracağını sana söyleyebilir.
Olimpik uzun mesafe koşucusu ve Nike sporcusu Marielle Hall, iyi bir dinleyici olmak için deneme yanılma yöntemini kullanmak gerektiğini, ancak kendini daha iyi tanımanın koşunun asıl tatmin edici tarafı olduğunu söylüyor.
"Ne zaman dinleneceğini bilmek, kişisel rekorlar veya iyi bir antrenman kadar güçlü olabilir. Vücudunu tanırsın ve rahatsızlık hissini sakatlık habercisi ağrılardan ayırt edebilirsin." diyen Hall, bu farkındalığın koşu performansını ileriye taşıyabileceğini söylüyor. Sakatlandığın veya tükendiğin için dinlenmek zorunda kalmazsın. Kontrol sende olur; bir tercihte bulunursun ve o tercih gelecekte daha güçlü olmanı sağlayabilir.
Basit Değişiklik
Dört kez Olimpiyatlara katılan Bowerman Track Club koşu koçu Shalane Flanagan, koşup koşmamaya karar vermeye çalışıyorsan kendine şu soruyu sormanı tavsiye ediyor: Koşarsam kendimi nasıl hissedeceğim?
Flanagan şöyle diyor: "Koşma fikri stres yaratıyorsa, ağrın varsa veya koştuğun zaman günün daha iyi geçmeyecekse bu sorunun yanıtı 'Bugün koşmak için iyi bir gün değil.' olur." diyor.
Yakın zaman önce iki diz ameliyatı geçiren Flanagan, kendisine sık sık bu soruyu sorduğunu söylüyor: "Vücudumun bana verdiği mesajları okumalı ve kendime karşı dürüst olmalıyım."
Bennett'a göre kendine karşı dürüst olmak, kendi kendini koşmaktan vazgeçirip vazgeçirmediğini bilmek anlamına da geliyor. Durum böyleyse kendine sadece beş dakika koşacağını söylemeni öneriyor. İstediğinde durabilirsin. İstersen yürüyebilirsin. Ama belki de işin en zor kısmının başlamak olduğunu ve çıktığın 30 dakikalık koşunun tam da ihtiyacın olan şey olduğunu görürsün.
Koşmak için gerekirse kendini zorlayan bir koşucuysan Nike Spor Araştırma Laboratuvarında dünyanın en iyi koşucularıyla çalışmış bir insan performansı bilimcisi olan Dr. Brett Kirby'nin mesajına kulak ver.
Kirby şöyle diyor: "Koşuyla agresif değil, nazik bir ilişkin olmalı. 'Bugün varımı yoğumu ortaya koyup olabildiğince uzun koşacağım ve yarını da tükenmiş bir halde geçireceğim.' gibi bir yaklaşımın olmamalı. Bu, kendini zorlamak için zorlamaktır ve bu tutumun başarı getirdiğini söyleyemem."
"Vücudumun bana verdiği mesajları okumalı ve kendime karşı dürüst olmalıyım."
Shalane Flanagan, dört kez Olimpiyatlara katılan Bowerman Track Club koşu koçu
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