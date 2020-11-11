Bugün Gerçekten Koşmalı Mıyım? Sorunun Yanıtı Burada

01. Hatalarından ders çıkar.

İyi uyuyamadığın bir gecenin ardından uzun bir koşuya çıktın ve koşun berbat mı geçti? İşin iyi tarafına odaklan: Bir sonraki sefere programını ayarlaman gerektiğini öğrendin. Kirby şöyle diyor: "Bir günü atladığın veya koşun kötü geçtiği için kendini suçlamak hiçbir işe yaramaz. Kendini affetmen, dersler çıkarman ve önüne bakman daha faydalı olur."



02. Koşudan başka aktiviteler yapmayı dene.

Lisanslı fizyoterapist ve Nike Performance Council üyesi Derek Samuel, vücudun veya zihnin koşuya hazır değilse ağırlık kaldırmanı, yoga yapmanı veya uzun bir yürüyüşe çıkmanı söylüyor. Samuel'a göre cross-training vücudunu bir sonraki koşuna hazırlayabilir. Ayrıca koşuyla ilgili olumsuz ilişkilendirmelerden de kaçınmış olursun.



03. Planını değiştir.

Bennett, güç toplamanın koşmamak anlamına gelmediğini unutmamanı söylüyor. Koşmak zihnini boşaltıp vücudunda biriken stresi ve huzursuzluğu atmanı sağlayabilir. Ama bunu sağlayacak şey, planladığın hız koşusu veya interval koşusu olmak zorunda değildir. Bennett şöyle diyor: "Hedef ilerlemektir ve bazen ilerlemek için planlarını değiştirmen gerekir. Bir koşuyu kısaltarak, yavaşlatarak veya yokuş yerine düz yolda koşarak değiştirebilirsin. Bunların hepsi, vücudunun ve zihninin ihtiyacı olan koşuyu koşmanı sağlar."



04. Masayı boş bırakma.

Samuel şu uyarıda bulunuyor: "Bir şeyi gereğinden fazla yaparsan bunun bir bedeli olur." Çalıştırdığı sporculara yatağa yattıklarında "Daha fazlasını yapmam lazım." diye düşünmelerinin iyi bir şey olduğunu söyleyen Samuel, şöyle diyor: "Bu, çalışma isteğini korur ve 'Bugün çok fazla şey yaptım, kendimi berbat hissediyorum.' demeni engeller."