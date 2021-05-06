Koçun Seni Görmezden Geldiğinde Ne Yapmalısın?

Pozitif takım kültürüne katkıda bulunan ve kazanmama yardımcı olan herkes "favoriler" listeme girer. Turnikeleri iyi olmayan bir basketbolcum antrenmandan sonra kalıp 10 turnike atarsa bu gözümden kaçmaz. Bir oyuncum varını yoğunu ortaya koyduğu zaman bunu fark ederim. Takım arkadaşlarına nasıl davrandıklarını, kimlerin birbirini tebrik ettiğini görürüm. Kimin otobüste sona kaldığını da görürüm (Lütfen sen öyle olma). Doğrusunu söylemek gerekirse bir takımın başarısı oyuncularının birlikte çalışabilme kabiliyetine çok bağlıdır.



Yeni takımına tamamen alışman biraz zaman alabilir. Sabırlı olmaya çalış. Böyle bir sorunla başa çıkmada tavır çok önemlidir. Ben olsam şöyle düşünürdüm: "Bu sorunun üstesinden nasıl geleceğim? Başarmak için ne yapacağım?" Herkesin ilk düşüncesinin bu olmadığını biliyorum. Takıma negatif bakış açısıyla gelip "Oynayamıyorum. Asla oynayamayacağım." diyen çok oyuncum oldu. Onlara hep şunu dedim: "Bunu ben söylemiyorum, sen söylüyorsun. Buna sen neden oluyorsun." Yani, "Kimse beni sevmiyor." diyerek antrenmanlara gidersen bu dediğin muhtemelen gerçek olur.



Kendine çizdiğin bu negatif resmi pozitife çevirmek de gene senin elinde. Bunu yapacak gücün var. Her şeyin sana karşı olduğunu düşünmek yerine fırsatların farkına var. Yeni bir takımda kendini baştan yaratma şansına sahip olursun. Farklı bir kategoriye veya stile odaklanabilirsin. Daha hızlı bir yüzücü olmaya karar verebilirsin. Hatta eski takımında olduğundan farklı bir takım oyuncusu olabilirsin.