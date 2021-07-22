Koçluk Uzmanı Margaret Moore'a Göre Kendiniz İçin Nasıl İyi Bir Koç Olabilirsiniz?

Trained Podcast: Margaret Moore ile Koçluk Üzerine
Rehberlik
Kendini geliştirmek veya başkalarının kendisini geliştirmesine yardımcı olmak istiyorsan çok çalışmalısın. Gölgenle yüzleşmeli, perspektifini değiştirmelisin. Merak etme, Koç Meg sana yardımcı olacak.
Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.
Şunu en baştan söyleyelim: Sadece sporcuların koçu olmaz. Bazılarımız bunu yeni öğreniyor olabilir. Ama Margaret Moore (Koç Meg), 20 yıldan uzun zamandır birbirinden çok farklı kişilerin güçlü yönlerini keşfetmelerine ve iş ortamında, ilişkilerinde ve hayatta potansiyellerini en üst seviyeye çıkaracak fırsatları fark etmelerine yardımcı oluyor. Daha önce biyoteknoloji sektöründe yöneticilik yapan Koç Meg, sağlık profesyonellerinin hastalarına daha iyi hizmet sunabilmesi için 2000 yılında Wellcoaches School of Coaching'i kurdu. Bugüne kadar liderlere ve ön saftaki sağlık çalışanlarına eğitim veren koç Meg, şimdi hepimize ders veriyor. Bu bölümde Nike kıdemli performans direktörü ve sunucu Ryan Flaherty ile uzmanlığı üzerine konuşan koçların koçu, etkili koçluğun ne anlama geldiğini, şüphelerimizle ("gölgemizle") yüzleşmenin değiştirmemiz gereken alışkanlıkları görmemize nasıl yardımcı olabileceğini ve düşüncelerimizi organize etmenin neden bizi sürdürülebilir başarıya hazırlayacağını (ve bunun nasıl yapılacağını) anlatıyor. Koç Meg ayrıca kendi başarısızlık öyküsünden bahsediyor ve kendimiz, çocuklarımız, danışanlarımız, hatta arkadaşlarımız için nasıl daha iyi bir koç olabileceğimizin ipuçlarını veriyor.
"Her gün zihnini boşaltmaya çalışırsan eninde sonunda başarıya ulaşırsın."
Margaret Moore
Wellcoaches School of Coaching'in Kurucusu
Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Flaherty'ye trained@nike.com adresinden e-posta gönder.