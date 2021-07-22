Koçluk Uzmanı Margaret Moore'a Göre Kendiniz İçin Nasıl İyi Bir Koç Olabilirsiniz?

Şunu en baştan söyleyelim: Sadece sporcuların koçu olmaz. Bazılarımız bunu yeni öğreniyor olabilir. Ama Margaret Moore (Koç Meg), 20 yıldan uzun zamandır birbirinden çok farklı kişilerin güçlü yönlerini keşfetmelerine ve iş ortamında, ilişkilerinde ve hayatta potansiyellerini en üst seviyeye çıkaracak fırsatları fark etmelerine yardımcı oluyor. Daha önce biyoteknoloji sektöründe yöneticilik yapan Koç Meg, sağlık profesyonellerinin hastalarına daha iyi hizmet sunabilmesi için 2000 yılında Wellcoaches School of Coaching'i kurdu. Bugüne kadar liderlere ve ön saftaki sağlık çalışanlarına eğitim veren koç Meg, şimdi hepimize ders veriyor. Bu bölümde Nike kıdemli performans direktörü ve sunucu Ryan Flaherty ile uzmanlığı üzerine konuşan koçların koçu, etkili koçluğun ne anlama geldiğini, şüphelerimizle ("gölgemizle") yüzleşmenin değiştirmemiz gereken alışkanlıkları görmemize nasıl yardımcı olabileceğini ve düşüncelerimizi organize etmenin neden bizi sürdürülebilir başarıya hazırlayacağını (ve bunun nasıl yapılacağını) anlatıyor. Koç Meg ayrıca kendi başarısızlık öyküsünden bahsediyor ve kendimiz, çocuklarımız, danışanlarımız, hatta arkadaşlarımız için nasıl daha iyi bir koç olabileceğimizin ipuçlarını veriyor.