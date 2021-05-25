Biliyor musun, üniversite birinci sınıfta ben de senin gibi zorlanmıştım.



Büyük ve birbirine çok bağlı bir aileden geliyordum. Ailenin ilk üniversite mezunu olacaktım. Irk ayrımı yasaları yüzünden anneannem sekizinci sınıfa kadar okuyabilmiş. Annem ise üniversiteye giderken geçinebilmek için birkaç işte çalışmış ve hamile kalınca da okulu bırakmış. Yani ailemdeki herkesin gözü benim üzerimdeydi. Büyük baskı altındaydım.



Ama aynı zamanda benden sevgilerini ve desteklerini esirgemediler ve bana güçlü değerler kazandırdılar. Kendimi baskı altında hissetmeme neden olsalar da, onlara güvenebileceğimi biliyordum.



Senin de güvenebileceğin bir dayanağın var. Lisede ikinci kaptanmışsın, yani çok çalışmanın ve cesur olmanın ne demek olduğunu biliyorsun. Ayrıca bir takıma girdiğin zaman o takımın kurallarını kabul ettiğini ve bunları ciddiye almakla sorumlu olduğunu da biliyorsun. Bu yüzden kendine "Ben nasıl biriyim?" ve "Benim için neler tartışmaya kapalı?" gibi bazı zor soruları sormanın zamanı gelmiş.