Trained Podcast: Kelly Starrett ile Hareket Kabiliyetini Artır
Rehberlik
Rahatsız edici sakatlıklar seni zorluyor mu? Bu fiziksel terapistin harekete yaklaşımı sorununa çare olabilir.
Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.
En atletik formunu yakalamak; kendini zorlamak, daha ağır kaldırmak veya daha hızlı koşmaktan ibaret değil. Fizyoterapi doktoru Kelly Starrett'a göre performansını artırmak için temellerde uzmanlaşmalısın. Bu bölümde CrossFit trainer'ı ve The Ready State'in eş kurucusu, sunucu Jaclyn Byrer'a katılarak hareketlerimizi ve hareket kabiliyetimizi en üst düzeye çıkararak nasıl sağlam bir fitness temeli oluşturabileceğimizi anlatıyor. Sakatlıkların önlenmesine yardımcı olan temel becerileri ve bunlardan sporun ve fitness'ın her alanında sürekli olarak nasıl yararlanıldığını açıklıyor. Ayrıca spor salonuna gitsin veya gitmesin herkesin nasıl formda kalabileceğini özetliyor.
"En çok antrenmanı yapan kazanacak diye bir şey yok. Önemli olan beceri kazanmak ve bu becerilerin nasıl başka alanlara aktarılabileceğine odaklanmak."
Kelly Starrett
Fizyoterapi Doktoru, CrossFit trainer'ı ve The Ready State eş kurucusu
Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder, neler yapabileceğine baksın.