En atletik formunu yakalamak; kendini zorlamak, daha ağır kaldırmak veya daha hızlı koşmaktan ibaret değil. Fizyoterapi doktoru Kelly Starrett'a göre performansını artırmak için temellerde uzmanlaşmalısın. Bu bölümde CrossFit trainer'ı ve The Ready State'in eş kurucusu, sunucu Jaclyn Byrer'a katılarak hareketlerimizi ve hareket kabiliyetimizi en üst düzeye çıkararak nasıl sağlam bir fitness temeli oluşturabileceğimizi anlatıyor. Sakatlıkların önlenmesine yardımcı olan temel becerileri ve bunlardan sporun ve fitness'ın her alanında sürekli olarak nasıl yararlanıldığını açıklıyor. Ayrıca spor salonuna gitsin veya gitmesin herkesin nasıl formda kalabileceğini özetliyor.