Çocuklara Katkıda Bulunmayı Öğretme

Çocuklara Katkıda Bulunma Konusunda Koçluk Yapma
Hareket
Hazırlayan: Nike Training
Çocuklara seçim yapma gücünü sunmak, neden sporu daha çok sevmelerine yardımcı olur?
Çocuğunu hareket etmeye motive etmenin yollarını mı arıyorsun? Bu yazıda çocuklara koçluk yapmanın altı ilkesinden biri olan "katkıda bulunma" hakkında bilgi alacaksın. Bu ilke, çocuklara söz hakkı tanıman ve onların kararlarına güvenmelerine yardımcı olman gerektiğini söylüyor.
Çocuklar boş zamanlarında tembellik yapmayı sever. O yüzden koçluğun 6 ilkesini öğrenmen için Nike'ın çocukların aktif olmasına yardımcı olduğu Made to Play inisiyatifinin en iyi bilgilerini paylaşıyoruz. Fundació Barça projesinde Eğitimci olan Chaima, bu yazıda çocuklara evde spor yaptırmaya yardımcı olacak ipuçları paylaşıyor.
Kararları Çocuklar Verir
Yapabileceğin ilk şeylerden biri, çocuklara fikirlerinin önemli olduğunu hissettirmektir. Chaima, "Barça Vakfında tüm erkek ve kız çocukların konuşup oynayabileceği bir yer var. O yüzden kontrolü onlara bırak ve sen oyunlar ya da yarışmalar öner." diyor.
Çocuklar katkıda bulunarak inisiyatif almayı öğrenir. Chaima şöyle diyor: "Çocukların kendi tercihlerini kontrol ettiklerini hissetmeleri önemlidir." Çocuklar çekingense veya isteksizse ne yapacağınızı birlikte düşünün. Daha sonra herkesin bir rolü olduğunu hissetmesi için rolleri ve sorumlulukları dağıt. Chaima, çocukların kendilerini tüm sürecin bir parçası gibi hissetmesinin önemli olduğunu, bunun onlara güven duygusu ve öz saygı kazandıracağını düşünüyor.
"Çocukların kendi tercihlerini kontrol ettiklerini hissetmeleri önemlidir."
Chaima, Fundació Barça
Aktiviteleri çeşitlendir
Çocukların aktivitelere dahil olmaları ve hep hareket etmeleri için farklı oyun ve egzersizleri birleştir. Chaima, çocukların açılıp kendilerini ifade etmelerine izin vermen gerektiğini, o zaman çocukların, "Bugün canım futbol oynamak istemiyor. Farklı bir şey oynamak istiyorum." diyeceğini söylüyor. Oynamanın doğrusu yanlışı yoktur. Söz sahibi olmalarını sağlamak daha önemlidir. Chaima, birlikte çalıştığı çocukları kendi başlarına düşünmeye ve normlara uymayı kabul etmemeye teşvik ettiğini söylüyor. İşleri çok ciddiye almamayı unutma. Sonuçta onlar çocuk ve çocuklar oynamak ister.