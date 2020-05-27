Çocuklara Katkıda Bulunmayı Öğretme

Yapabileceğin ilk şeylerden biri, çocuklara fikirlerinin önemli olduğunu hissettirmektir. Chaima, "Barça Vakfında tüm erkek ve kız çocukların konuşup oynayabileceği bir yer var. O yüzden kontrolü onlara bırak ve sen oyunlar ya da yarışmalar öner." diyor.



Çocuklar katkıda bulunarak inisiyatif almayı öğrenir. Chaima şöyle diyor: "Çocukların kendi tercihlerini kontrol ettiklerini hissetmeleri önemlidir." Çocuklar çekingense veya isteksizse ne yapacağınızı birlikte düşünün. Daha sonra herkesin bir rolü olduğunu hissetmesi için rolleri ve sorumlulukları dağıt. Chaima, çocukların kendilerini tüm sürecin bir parçası gibi hissetmesinin önemli olduğunu, bunun onlara güven duygusu ve öz saygı kazandıracağını düşünüyor.