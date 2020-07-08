Kas Belleği İlerlemeyi Nasıl Hızlandırır?

Moberg'in ekibi ayrıca 10 haftalık antrenman döneminden sonra ve beş ay sonraki son antrenmanın ardından katılımcıların kaslarına biyopsi yaptı. Çalıştırılan bacakta, kas sağlığı, gelişimi ve dayanıklılığıyla ilişkili olduğuna inanılan gen ve protein işaretçilerinin daha yüksek seviyede olduğunu ve bacağın kuvvetinin nedeninin bu olabileceğini buldular.



Moberg, beyin ile kasların bu açıdan birlikte çalışıyor gibi durduğunu söylüyor. Beynin motor becerilerini hallederken kasların, kaybettiğin kuvveti daha hızlı kazanmana yardımcı olabilecek yapısal değişiklikleri saklıyor.



Ancak bu, dambılları dolaba kaldırmak için mazeret değil. Egzersiz yapmayı bıraktıktan birkaç hafta sonra kondisyon kaybı yaşanmaya başladığı bilgisi hala doğru; ancak bunun etkileri, antrenman yapmayı bırakmadan önce yaptığın aktivitelerin türüne ve fitness seviyene göre değişiyor. Milton, çoğu kişinin bir hafta içinde aerobik kapasitesinin bir kısmını kaybedeceğini, kuvvet antrenmanı kabiliyetinde azalmanın ise daha uzun sürdüğünü ve insanları farklı şekillerde etkilediğini söylüyor. Ancak son antrenmanının üzerinden ister bir hafta ister beş ay geçmiş olsun, şunu unutma: Milton, "Geçmişte antrenman yaptıysan muhtemelen kazanımlarının hepsini kaybetmedin. Şu an maksimum fitness düzeyin ile baştaki halin arasında bir yerdesin." diyor. Yani durumun daha kötü de olabilirdi.



Bu keşif, fitness rutinine geri döndüğünde kendini gereğinden fazla zorlamana da gerekçe olmamalı. Kendine bir iyilik yap ve ilk birkaç antrenmanını veya haftanı, bıraktığından biraz daha hafif şekilde geçirmeye çalış. Milton şöyle diyor: "Çok antrenman yapmış bir kişi bile daha düşük bir seviyeden başlamalıdır. Ancak antrenman geçmişi daha kısa olan bir kişiye kıyasla eski seviyesine daha çabuk dönebilir." Sonuçta geri döndüğün antrenmanı, sakatlanarak veya kendini fazla zorlayarak yeniden bırakmak istemezsin.



Uzun bir aranın ardından bazı aktiviteleri yaparken kendini iyi hissetmesen veya güzel durmadığını düşünsen bile (sözümüz parende deneyen yetişkinlere) aylar, hatta yıllar sonra bile en baştaki haline dönmeyeceğini ve ilk seferkinden daha hızlı ilerleyebileceğini bilmek, seni motive edecektir. Bunun için beynine (ve kaslarına) teşekkür etmeyi unutma.