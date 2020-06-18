Karpuzlu Güç Toplama Smoothie'si

Hazırlayan: Nike Training
Bu çok sağlıklı smoothie ile antrenmandan sonra güç topla.
Karpuz: Bu tatlı yaz meyvesinin birçok gizli faydası vardır. Karpuzun kas gücünü toplamak ve inflamasyonu azaltmak için neden ideal olduğunu ve bu lezzetli smoothie tarifiyle karpuzu güç toplama rutinine nasıl ekleyebileceğini öğren.
Bu vegan dostu içecek, yoğun bir antrenmanın ardından kas ağrılarını azaltmaya ve kaybedilen elektrolitleri geri kazanmaya yardımcı olabilecek besin maddeleriyle doludur. Üstelik hazırlaması çok kolaydır ve oldukça ferahlatıcıdır. Bu basit tarifin neden bu kadar faydalı olduğunu ve nasıl hazırlanacağını öğren ve hazırlanıp kişiselleştirilmesini kolaylaştıracak birkaç ipucuna göz at.
Öne Çıkan Malzemeler (ve Onlara Neden Bayılacaksın?)
Yemeği Kolayca Hazırlamaya Yardımcı Olacak İpuçları
Tarifi Kişiselleştirmek mi İstiyorsun? İşte Birkaç Fikir:
Karpuzlu Güç Toplama Smoothie'sinin Hazırlanışı
Porsiyon: 1
Hazırlama Süresi: 5 dakika
Toplam Süre: 5 dakika
Malzemeler
152 g küp şeklinde doğranmış karpuz
100 g dondurulmuş karnabahar çiçekleri
40 g taze veya dondurulmuş mango dilimleri
30 mL yemek kaşığı taze misket limonu suyu
180 mL fındık sütü
5 mL arı poleni (çeşni için daha fazla)
5 mL haşhaş tohumu (çeşni için daha fazla)
Hazırlanışı