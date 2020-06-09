Karpuzlu Güç Toplama Smoothie'si
Rehberlik
Hazırlayan: Nike Training
Bu çok sağlıklı smoothie ile antrenmandan sonra güç topla.
Karpuz: Bu tatlı yaz meyvesinin birçok gizli faydası vardır. Karpuzun kas gücünü toplamak ve inflamasyonu azaltmak için neden ideal olduğunu ve bu lezzetli smoothie tarifiyle karpuzu güç toplama rutinine nasıl ekleyebileceğini öğren.
Bu vegan dostu içecek, yoğun bir antrenmanın ardından kas ağrılarını azaltmaya ve kaybedilen elektrolitleri geri kazanmaya yardımcı olabilecek besin maddeleriyle doludur. Üstelik hazırlaması çok kolaydır ve oldukça ferahlatıcıdır. Bu basit tarifin neden bu kadar faydalı olduğunu ve nasıl hazırlanacağını öğren ve hazırlanıp kişiselleştirilmesini kolaylaştıracak birkaç ipucuna göz at.
Öne Çıkan Malzemeler (ve Onlara Neden Bayılacaksın?)
- Karpuz çok besleyicidir.
Bu tatlı meyve yüksek düzeyde likopen ve amino asit sitrülin içerir. Çalışmalar, likopenin inflamasyonu ve kas ağrılarını azaltarak daha hızlı güç toplamaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Amino asit sitrülinin ise kan akışını ve oksijen alımını iyileştirerek performansı artırdığı düşünülüyor. Ayrıca karpuzun yüzde 92'si su olduğu için zorlu bir antrenmandan sonra kaybettiğin sıvıları geri kazanmana yardımcı olabilir.
- Karnabahar, tadı olmayan bir doku sağlar.
Smoothie'ye karnabahar koyma fikri kulağına kötü geliyorsa merak etme. Karnabahar smoothie'nin tadını etkilemeyecektir (sadece daha tatlı olan mango ve karpuzun tadını alacaksın). Bu sebze smoothie'ye sütü andıran, kremamsı bir doku katar. Bunu daha fazla sebze tüketme fırsatı olarak görebilirsin.
Yemeği Kolayca Hazırlamaya Yardımcı Olacak İpuçları
- Malzemeleri stokla.
Dondurulmuş gıdalardan birkaç paket al. Böylece birkaç porsiyon hazırlamak için ihtiyacın olan malzemeler elinin altında olur.
- Karnabaharı parçala.
Taze karnabaharı önceden hazırla. Baş kısmını kesip küçük çiçeklere ayır, buharda pişir ve daha sonra dondur. Bu ipucu, çiğ sebze yediği zaman şişkinlik yaşayan kişiler için özellikle faydalıdır.
- Malzemeleri akıllı şekilde sakla.
Mango ve karnabaharı porsiyonlara ayırıp birlikte hava geçirmez kaplara koy ve kapları dondurucuya at. Smoothie yapacağın zaman iki malzemeyi diğer malzemelerle birlikte blendere kolayca atabilirsin.
Tarifi Kişiselleştirmek mi İstiyorsun? İşte Birkaç Fikir:
- Herhangi bir süt alternatifi kullan.
Süt ürünleri kullanmıyorsan değiştirmen gereken hiçbir şey yok. Kuru yemiş alerjin varsa fındık sütü yerine Hindistan cevizi veya yulaf sütü kullanabilirsin.
- Protein.
Kaslarını geliştirmek için yaptığın kuvvet antrenmanlarının ardından güç toplamayı optimize etmek için aromasız protein tozu ekleyebilirsin (tarifin vegan kalmasını istiyorsan bitkisel bazlı olanları kullan). Dilersen vejetaryenlere uygun sade yoğurt da ekleyebilirsin.
- Şeker miktarını azalt.
Mango yerine çilek ya da yaban mersini gibi şeker oranı daha düşük meyveler kullanabilirsin.
- Tohum konusunda esnek ol.
Haşhaş tohumu bulamıyorsan chia veya keten tohumu kullanabilirsin. Bunlar daha çok lif içerdiği için daha doyurucudur ancak haşhaştan daha az protein içerirler.
Karpuzlu Güç Toplama Smoothie'sinin Hazırlanışı
Porsiyon: 1
Hazırlama Süresi: 5 dakika
Toplam Süre: 5 dakika
Malzemeler
152 g küp şeklinde doğranmış karpuz
100 g dondurulmuş karnabahar çiçekleri
40 g taze veya dondurulmuş mango dilimleri
30 mL yemek kaşığı taze misket limonu suyu
180 mL fındık sütü
5 mL arı poleni (çeşni için daha fazla)
5 mL haşhaş tohumu (çeşni için daha fazla)
Hazırlanışı
- Tüm malzemeleri blendere koy ve homojen hale gelene kadar blenderden geçir.
- Arı poleni ve haşhaş tohumuyla çeşnilendir. Yeniden kullanılabilir pipetle hemen tüket.