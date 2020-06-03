Karides ve Pirinç Noodle Tarifi

Taze Karides ve Pirinç Noodle
Beslenme
Son güncellenme tarihi: 3 Haziran 2020
Hazırlayan: Nike Training
Bu kolay ve sağlıklı tarif, sadece 20 dakikada hazır olur. 4 kişiliktir.
Bu basit malzemeleri birleştirerek aroma ve protein açısından zengin, lezzetli bir karides ve pirinç noodle yemeği hazırlayabilirsin. Hem öğle hem akşam yemeği için idealdir!
Sağlıklı, hazırlaması kolay ve tabii ki lezzetli!
Malzemeler
480 g Temizlenmiş Çiğ Karides
200 g Pırasa
1 Yemek Kaşığı Zeytinyağı
380 g Ayıklanmış Edamame Fasulyesi
1 ⅔ Su Bardağı Az Yağlı Hindistan Cevizi Sütü
½ Su Bardağı Soya Sosu
1 ⅔ Su Bardağı Su
200 g Pirinç Noodle
Malzemeler
480 g Temizlenmiş Çiğ Karides
200 g Pırasa
15 mL Zeytinyağı
380 g Ayıklanmış Edamame Fasulyesi
400 mL Az Yağlı Hindistan Cevizi Sütü
120 mL Soya Sosu
400 mL Su
200 g Pirinç Noodle
Hazırlanışı
- Pırasayı ince ince doğra. Yağı bir tavaya koy ve orta-yüksek ateşte ısıt. Pırasaları ekle ve yumuşayana kadar pişir. Ardından karidesi ekle ve her bir tarafı bir-iki dakika pişir. Edamame fasulyelerini, Hindistan cevizi sütünü, soya sosunu ve suyu ekle.
- Karışımı hafif ateşte birkaç dakika pişir ve sonra bir kenara ayır. Bu esnada noodle'ı ambalajdaki talimatlara göre pişir ve süz. Bir kasede noodle ile karides karışımını birleştir ve servis et. Ekstra aroma katması için acı biber, kişniş ve misket limonu ekle.
Bir Porsiyonun Besin Bilgileri
693 Kalori
61 g Karbonhidrat
41 g Protein
32 g Yağ