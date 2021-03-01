Oyun Alanları: Kadınların Antrenman Yapmaları İçin Güvenli Bir Alan

Stüdyonun sahibi ve eğitmeni Fakhria Momtaz, sanki hiçbir şey değişmemiş gibi öğrencilerden Farida Esmati'yi sarılarak karşılıyor. Farida, Fakhria'nın kulağına şu sözleri fısıldıyor: "Kendi evimde bile bu kadar rahat ve huzurlu değilim. Buraya geri dönmekten çok mutluyum, kardeşim." İki yıl önce stüdyoya ilk kez gelecek cesareti bulması birkaç hafta süren Farida, o günden beri stüdyonun müdavimlerinden. "Yoga, hayatımı kurtardı. Beni depresyondan çıkardı, kendime güvenimi tazeledi ve kendime bakmam gerektiğini bana öğretti. Buraya her geldiğimde kendimi yeni doğmuş bir bebek, özgür bir kuş gibi hissediyorum. Vücudum ve zihnimdeki acılar uçup gidiyor." diyor.