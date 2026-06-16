DÜNYANIN EN İYİ TEKE TEK OYUNCULARINI TAÇLANDIRMAK İÇİN DÜZENLENEN ULUSLARARASI TEKE TEK BASKETBOL TURNUVASI THE ONE GERİ DÖNÜYOR.
Üst üste üçüncü kez gerçekleşen The One, yeni nesil efsaneleri dünyaya ilan edecek. Teke tek. Takım yok. Yardım yok. Sadece sen, rakibin ve kazanmayı daha çok isteyen kişi.
The One 2026
ETKİNLİK HAKKINDA
Bu yıl Şanghay'da 29 Ağustos'ta finali yapılacak olan Jordan Brand'in The One turnuvasına, 14 ile 18 yaş arası basketbolcular katılacak. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya genelinde 20'den fazla şehirde düzenlenecek bölgesel elemeleri geçen en iyi yetenekler, dünya finallerinde yarışmaya hak kazanacak. Erkek çocuk ve kız çocuk kategorilerinde şampiyonluğa ulaşanlar ise hem The One unvanını alacak hem de marka elçisi olarak Jordan Brand ailesine katılacak.
Bu sadece yeryüzünün en iyi teke tek basketbol heyecanı değil. The One, dünyanın en popüler sanatçılarının canlı performanslarına da sahne olacak. Ayrıca topluluk genelinde düzenlenecek tasarım yarışması, yeni nesil sanatçılara AJ1 modelini yeniden yorumlayarak kendi izlerini bırakma şansı sunacak. Tabii ki söz konusu Jordan Brand olunca, etkinlik boyunca harika sürprizler de olacak.
BİLİNMESİ GEREKENLER
- The One, küresel bir basketbol turnuvasıdır.
- Elemelere14 ile 18 yaş arası basketbolcular katılabilir.
- Erkek çocuk ve kız çocuk kategorileri tamamen bağımsız şekilde yürütülür.
- Elemeler Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya genelinde gerçekleşecek.
- Finaller 29 Ağustos günü Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek.
- The One şampiyonları marka elçisi olarak Jordan Brand ailesine katılacak.
KURALLAR
- Maçlar bir taraf 23 sayıya ulaştığında veya 8 dakikalık süre dolduğunda en yüksek skora sahip olan oyuncunun galibiyetiyle sonlanır.
- Sayılar 2'lik ve 3'lük olarak kaydedilir.
- 9 saniyelik hücum süresi uygulanır. Hücum süresi, top savunma sahasından çıkarıldığında veya kontrol pasından sonra hücum oyuncusu topa ilk dokunduğu anda başlar.
- Son dakika hariç oyun süresi durmaksızın devam eder.
THE ONE KAZANANLARI
ŞAMPİYONLUĞA GİDEN YOL
Dünya genelinde 20'den fazla şehirde düzenlenecek elemelerin ardından, finalistler şampiyonluk unvanını kazanmak ve dünyanın en iyi teke tek oyuncusu olmak için 29 Ağustos'ta Çin'in Şanghay kentinde karşı karşıya gelecek.
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Sık Sorulan Sorular
The One turnuvası nedir?
Jordan Brand The One, 14 ile 18 yaş arasındaki sporcular için her yıl düzenlenen küresel bir teke tek basketbol turnuvasıdır. Dünya genelinde 20'den fazla şehirde bölgesel elemeler gerçekleştirilir ve en iyi yarışmacılar ağustos ayında Çin'in Şanghay kentinde yapılacak canlı finallere katılmaya hak kazanır. Michael Jordan'ın mirası üzerine kurulan bir Nike markası olan Jordan Brand tarafından düzenlenen turnuva bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor.
Kimler oynayabilir?
14 ile 18 yaş arası basketbolculara açık olan The One turnuvasında erkek çocuklar ve kız çocuklar için ayrı kategoriler yer alıyor. Her kategorinin kendi şampiyonu olacak.
Turnuva neden teke tek düzenleniyor?
Teke tek maçlar Michael Jordan'ın başarı hikayesinde çok önemli bir rol oynadı. Arka bahçede kardeşi Larry ile oynadığı basketbol, Jordan'ın amansız rekabetçi ruhunu şekillendirdi. Bugün Jordan Brand, kazanma azmine sahip basketbolcuları tüm dünyada arayarak bu mirası yaşatıyor.
Kurallar nelerdir?
- Maçlar bir taraf 23 sayıya ulaştığında veya 8 dakikalık süre dolduğunda en yüksek skora sahip olan oyuncunun galibiyetiyle sonlanır.
- Sayılar 2'lik ve 3'lük olarak kaydedilir.
- 9 saniyelik hücum süresi uygulanır. Hücum süresi, top savunma sahasından çıkarıldığında veya kontrol pasından sonra hücum oyuncusu topa ilk dokunduğu anda başlar.
- Son dakika hariç oyun süresi durmaksızın devam eder.
- Son dakikada düdük çalındığında, basket atıldığında ve sakatlanma durumlarında oyun süresi durdurulur.
- Son dakika hariç, serbest atışlarda süre akmaya devam eder.
- Her oyuncunun maç başına bir kez 20 saniyelik mola hakkı vardır. Molalar sadece hücum sırasındayken veya oyun durduğunda alınabilir. Molanın normal sürede kullanılması gerekir ve uzatma dakikalarına devretmez.
- Top kontrolünün yapılması ve hücum süresinin devreye girmesiyle birlikte oyun başlar.
- Basket atan oyuncu, hücum hakkını korur.
- Kaçan şuttan sonra oyun durmadan devam eder.
- Savunma ribaundu bir top kaybı olarak kabul edilir ve oyun durmadan devam eder. Oyuncunun topu üç sayı çizgisinin dışına çıkarmak için 5 saniyesi vardır ve savunma oyuncusu hücum oyuncusunun topu dışarı çıkarmasına izin vermelidir. Ribaundun alınmasıyla birlikte hakem eliyle 5 saniye saymaya başlar.
- Çembere değmeyen her şut denemesinde topun çizgi dışına çıkarılması gerekir.
- Bir şut faulü yapılması durumunda hücum oyuncusu bir sayılık tek bir serbest atış kullanır.
- Basket faul kuralı geçerli değildir.
- Yapılan dördüncü faulle birlikte bonus hakkı devreye girer ve oyuncu bir sayılık tek bir serbest atış kullanır.
- Serbest atış sayı olursa hücum hakkı korunur ve oyuna başlamak için kontrol pası atılır.
- Her serbest atış kaçtığında oyun durur, hücum sırası rakibe geçer ve oyun kontrol pasıyla birlikte yeniden başlar.
- Tüm kontrol pasları hakem tarafından başlatılır.
- Uzatmalarda ilk basketi atan kazanır ve ilk hücum hakkı yazı tura ile belirlenir.
- Maçlar serbest atışla bitebilir.
- Oyuncu sakatlanıp oyuna devam edemezse rakip hükmen galip sayılır.
- "Basketbol hamlesi" sayılmayan faullerde bir serbest atış hakkı verilir ve atışın sayı olup olmamasına bakılmaksızın hücum hakkı aynı tarafta kalır.
- Aynı oyuncunun 3 saniye koridorunda art arda iki hücum boyunca arkası dönük oynamasına izin verilmez.
- Sırtı dönük oynama kuralı: Arkası dönük şekilde art arda üç kez top sürülmesi sırtı dönük oynama sayılır. İlk kural ihlalinin ardından hakem hücum oyuncusunu uyarır. Aynı durum tekrarlanırsa üçüncü top sürmede oyuncu topu kaybeder.
Kazananların ödülü nedir?
Kazananlar "The One" unvanını elde eder. Her galip oyuncu nakit para ödülü kazanmanın yanı sıra küresel bir kampanyasda yer alacak ve marka elçisi olarak Jordan Brand ailesine katılacak.
Geçmiş kazananlar kimler?
2025 yılının şampiyonları Rose Simpson ve Terron Williams oldu. 2024 turnuvasının birincileri ise Tatianna Griffin ve Steve Bah idi.
Finaller ne zaman ve nerede yapılacak?
2026 finalleri 29 Ağustos günü Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek. Turnuvaya katılan yirmiden fazla şehirden gelen finalistler, play-in ve eleme turlarında mücadele edecek ve bu mücadele hem erkek çocuklar hem de kız çocuklar kategorisindeki şampiyonluk maçlarıyla sona erecek.
The One etkinliği daha önce nerede gerçekleşti?
The One finalleri daha önce Paris ve New York'ta yapıldı.
Taraftarlar elemeleri ve finalleri izlemeye gelebilir mi?
Evet, turnuvanın gerçekleşeceği şehirler şunlardır:
Avrupa: Madrid, Ljubljana, Belgrad, Paris, Londra
Asya: Tokyo, Nagoya, Cebu, Manila, Guangzhou, Dongguan, Hangzhou, Chengdu, Xian, Şanghay, Taipei, Pekin, Wuhan
Kuzey Amerika: Chicago, New York, Los Angeles
Etkinlikleri nereden izleyebilir veya takip edebilirim?
Gelişmeler için @jumpman23 hesabını takip edebilirsin.
Medya mensubu olarak The One'a katılmak için ne yapmalıyım?
Daha fazla bilgi için lütfen theonejordanbrand@dkcnews.com adresine e-posta gönder.