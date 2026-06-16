The One 2026

Bu yıl Şanghay'da 29 Ağustos'ta finali yapılacak olan Jordan Brand'in The One turnuvasına, 14 ile 18 yaş arası basketbolcular katılacak. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya genelinde 20'den fazla şehirde düzenlenecek bölgesel elemeleri geçen en iyi yetenekler, dünya finallerinde yarışmaya hak kazanacak. Erkek çocuk ve kız çocuk kategorilerinde şampiyonluğa ulaşanlar ise hem The One unvanını alacak hem de marka elçisi olarak Jordan Brand ailesine katılacak.