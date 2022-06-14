Trained Podcast: Zihinsel Sağlık Konulu Mini Seri: Dr. Jennifer Heisz

Rehberlik

Bu nörolog, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip bir bilim insanıyken Ironman yarışması tamamlayan bir sporcuya dönüştü. Zihinsel sağlık ve hareket üzerine yaptığı araştırmanın onu nasıl motive ettiğini dinle.

Son güncellenme tarihi: January 3, 2022
Okuma süresi: 2 dk
Dr. Jennifer Heisz'a Göre Egzersiz Ruh Sağlığını Nasıl İyi Yönde Etkiler

Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisidir.

Dr. Jennifer Heisz, Ironman yarışmasına katılmaya karar verdiğinde bunu böbürlenmek için yapmadı. Antrenman yapmanın anksiyete ve depresyona nasıl iyi geldiği üzerine yıllar boyu araştırmalar yürüttükten sonra bunun etkilerini ilk elden görmek istedi. Ardından pandemiden dolayı laboratuvarı kapandı, spor salonları kapılarını kapattı ve yarışlar iptal oldu. Bu stres ve belirsizlik ortamında kendi Ironman yarışmasını düzenlemekle kalmayıp tek başına tamamladı. Bu süreçte pandeminin getirdiği paradoksu ortaya koydu: Zihinsel sağlık hem insanları antrenman yapmaya teşvik ediyor hem de bu konuda bir engel oluşturuyor. Bu bölümde sunucu Jaclyn Byrer'a katılan Dr. Heisz, anksiyete hareket etme isteğimizi gölgelediğinde ne yapabileceğimizi anlatarak zihinsel sağlıkla ilgili üç bölümlük mini serimizi başlatıyor. Ayrıca anksiyete, stres veya depresyonla mücadele ederken beynimizde ve vücudumuzda neler olduğu üzerine yoğunlaştırılmış bir ders veriyor. Hareketin bunların semptomlarını nasıl giderdiğini de anlatıyor. Bilimsel bulgularını ve spor yolculuğunu ayrıntılı bir şekilde anlatarak beyni motive etmek için neden Ironman antrenmanı yapmaya gerek olmadığından, her gün biraz hareket etmenin yeterli olduğundan bahsediyor.

"Antrenmanın güzel yanı, kolay olsa dahi her antrenmandan sonra kendini iyi hissetmen. Çünkü bu sırada nörokimyasallar beynine akın eder."

Dr. Jennifer Heisz
NeuroFit Lab'in direktörü ve Move the Body, Heal the Mind'ın yazarı

Şimdi Dinle

Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

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