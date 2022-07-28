Jaelin Howell'a Göre Profesyonel Futbola Geçiş

Jaelin Howell da birçoğumuz gibi okumayı sökmeden önce spor yapmaya başlamış. Ama çoğumuzun aksine ABD Kadın Milli Takımı ve Racing Louisville FC'de forma giyiyor. Gelecek vadeden futbol yıldızı, bu bölümde sunucu Jaclyn Byrer ile bir araya gelerek yolculuğunu her adımıyla anlatıyor. Sporcu ailesinden gelmenin avantajlarından ve üniversite sporlarının zorluklarından bahseden futbolcu, kulüpten NCAA'ya ve profesyonel lige geçmek için gereken antrenman yoğunluğunu açıklıyor. Ayrıca ondan önceki kadınlardan neler öğrendiğini, çocukluk idolleriyle oynamanın nasıl bir duygu olduğunu ve bırakmak istediği mirası paylaşıyor.