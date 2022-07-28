Jaelin Howell'a Göre Profesyonel Futbola Geçiş

Trained Podcast: Jaelin Howell ile Futbolun Geleceği Üzerine
Rehberlik
ABD futbolunun zirvesine tırmanmanın nasıl bir his olduğunu hiç merak ettin mi? NWSL'de oynayan orta saha oyuncusu Jaelin Howell, merakını giderecek.
Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.
Jaelin Howell da birçoğumuz gibi okumayı sökmeden önce spor yapmaya başlamış. Ama çoğumuzun aksine ABD Kadın Milli Takımı ve Racing Louisville FC'de forma giyiyor. Gelecek vadeden futbol yıldızı, bu bölümde sunucu Jaclyn Byrer ile bir araya gelerek yolculuğunu her adımıyla anlatıyor. Sporcu ailesinden gelmenin avantajlarından ve üniversite sporlarının zorluklarından bahseden futbolcu, kulüpten NCAA'ya ve profesyonel lige geçmek için gereken antrenman yoğunluğunu açıklıyor. Ayrıca ondan önceki kadınlardan neler öğrendiğini, çocukluk idolleriyle oynamanın nasıl bir duygu olduğunu ve bırakmak istediği mirası paylaşıyor.
"Bence yeni nesle ilham vermek ve hem futbolcu hem de birey olarak onlara örnek olmak çok önemli."
Jaelin Howell
Nike sporcusu ve Racing Louisville FC'de orta saha oyuncusu
Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder, neler yapabileceğine baksın.