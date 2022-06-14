İş, Okul ve Seyahat İçin Hangi Sırt Çantaları İdealdir?

Nereye gittiğin fark etmeksizin tüm eşyalarını taşıyabileceğin bir çözüm bulman gerekir. Cepler çoğu zaman yeteri kadar büyük olmaz. Bu yüzden bir çantaya ihtiyaç duyarsın. El çantası, bel çantası, evrak çantası veya spor çantası gibi seçeneklerin de var ama seyahat sırt çantası, diğer birçok çantada bulunmayan kullanışlı özelliklere sahiptir.

Sırt çantası, hareket halindeyken taşıdığın yükü iki omuzuna eşit bir şekilde dağıtır. Sırt çantası ayrıca bu ağırlığı desteklemesi için en kuvvetli kaslarını (sırt ve karın kasları) çalıştıracak şekilde tasarlanmıştır.

Seyahat sırt çantası, ellerini kullanmanı gerektirmediği için hem okula bisiklet sürerken hem de ofise yolculuk ederken kullanmak için idealdir. Peki ya havalimanı? İki elinin de serbest kalması işleri kolaylaştırır. Uçağa binmeden önce yanında kahveni taşıyabilir veya bavulunu bagaj alım yerinden kolayca teslim alabilirsin.

Sırt çantası büyük olsa da çok fazla yer kaplamaz. Bu açıdan diğer çantalardan daha kullanışlıdır. Yani bir el çantası veya evrak çantasına her zaman sığdıramayacağın büyük eşyalar da dahil olmak üzere birçok eşya için alan sunar. Gün içinde ihtiyaç duyduğun eşyaları her zaman iki küçük çantada taşıyorsan bir seyahat sırt çantasına geçiş yapmayı dene.