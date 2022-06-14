İş, Okul ve Seyahat İçin Hangi Sırt Çantaları İdealdir?

İş, Okul veya Seyahat İçin Hangi Sırt Çantaları İdealdir?
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Tüm çantalar aynı değildir. Sınıfta, ofiste veya havalimanında gün boyu rahatça kullanabilmen için sırt çantanın doğru boyuta, özelliklere, ceplere ve bölmelere sahip olması gerekir.
Elinde taşıyamayacağın çok fazla eşyan varsa dayanıklı bir çantaya ihtiyaç duyarsın.
Sırt çantası, ellerini kullanmanı gerektirmeyen mükemmel bir çözüm sunar ama boyut, özellik, bölme ve malzeme açısından modelden modele değişiklik gösterir. Sınıfa, ofise veya havalimanına giderken gününü kolaylaştıracak doğru sırt çantasını bulmak için bu ipuçlarını kullan.
Ne Tür Bir Sırt Çantasına İhtiyacın Var?
Nereye gittiğin fark etmeksizin tüm eşyalarını taşıyabileceğin bir çözüm bulman gerekir. Cepler çoğu zaman yeteri kadar büyük olmaz. Bu yüzden bir çantaya ihtiyaç duyarsın. El çantası, bel çantası, evrak çantası veya spor çantası gibi seçeneklerin de var ama seyahat sırt çantası, diğer birçok çantada bulunmayan kullanışlı özelliklere sahiptir.
Sırt çantası, hareket halindeyken taşıdığın yükü iki omuzuna eşit bir şekilde dağıtır. Sırt çantası ayrıca bu ağırlığı desteklemesi için en kuvvetli kaslarını (sırt ve karın kasları) çalıştıracak şekilde tasarlanmıştır.
Seyahat sırt çantası, ellerini kullanmanı gerektirmediği için hem okula bisiklet sürerken hem de ofise yolculuk ederken kullanmak için idealdir. Peki ya havalimanı? İki elinin de serbest kalması işleri kolaylaştırır. Uçağa binmeden önce yanında kahveni taşıyabilir veya bavulunu bagaj alım yerinden kolayca teslim alabilirsin.
Sırt çantası büyük olsa da çok fazla yer kaplamaz. Bu açıdan diğer çantalardan daha kullanışlıdır. Yani bir el çantası veya evrak çantasına her zaman sığdıramayacağın büyük eşyalar da dahil olmak üzere birçok eşya için alan sunar. Gün içinde ihtiyaç duyduğun eşyaları her zaman iki küçük çantada taşıyorsan bir seyahat sırt çantasına geçiş yapmayı dene.
Tekerlekli Mi Tekerleksiz Mi?
Tekerlekli sırt çantası, sırt çantası mıdır? Sürekli sırtında taşımasan da öyledir.
Seyahat sırt çantanda tekerlek olmasının en büyük avantajı, ağırlığını düşünmeye gerek kalmadan içine birçok eşya koyabilmendir. Hareket halindeyken işi senin yerine tekerlekler yapar.
Tekerlekli sırt çantasının dezavantajları:
- Sırt çantasının tekerleklerini kullanmak istediğinde askılarını çıkarıp ayarlaman ve sırtında taşıyacağında tekrar geri takman gerekir.
- Tekerlekli sırt çantası, tekerleklerden ötürü daha ağırdır.
- Bazı tekerlekli sırt çantaları, sırta takıldığında rahatsızlık verebilir.
- Tekerlekli sırt çantası genellikle uçaktaki ön koltuğun altına sığmaz ve uçuş sırasında eşyalarına erişmeni zorlaştırır.
Taşıma açısından da zorlukları vardır. Tekerlekli sırt çantası pürüzsüz ve düz zeminlerde çok kullanışlıdır ama farklı arazilerde veya merdiven çıkarken işini zorlaştırır. Sırt çantanı sırtında taşıyarak her zeminde kolayca hareket edebilir ve tekne, otobüs, uçak ve tren gibi ulaşım araçlarına rahatça binip inebilirsin.
Evrensel Sırt Çantası Özellikleri
- Geniş ve dolgulu askılar
- Bel kemeri ve göğüs bandı
- Çok sayıda bölme
Ayrıca hafif, dayanıklı malzemeden üretilmiş bir sırt çantası bulmalısın. Aksi takdirde sırt çantan içi boşken bile ağırlık yapacaktır.
İş İçin En İyi Sırt Çantaları
Mükemmel iş sırt çantasının uzun saatler boyu kullanılabilmesi ve rahatlık sağlaması gerekir. Ayrıca kişisel eşyalarını saklamak için geniş alana ihtiyaç duyarsın. Yüksek lisans yapan bir öğrenci gibi değil de profesyonel bir çalışan olarak görünmeni sağlaması için ofise uygun şık bir sırt çantası tercih edebilirsin.
İş sırt çantasında her boyuttan cep olması çok önemlidir. Sırt çantanda dosyaların, dizüstü bilgisayarın ve öğle yemeğini saklayabilmenin yanı sıra küçük eşyalarına da hızla erişebilmelisin. Anahtarların, cep telefonun, cüzdanın ve kimliğin iş sırt çantasının ana bölmesinde kaybolabilir. Seçtiğin modelin her yerinde cep olduğundan emin ol. Sırt çantanın matara veya telefon gibi eşyalar için özel cepleri olması sana avantaj sağlar. Bu gibi durumlar için ideal seçimdir.
Özellikle ofiste uzun bir gün geçirdikten sonra eşyalarını eve geri götürmen gerekiyorsa rahatlık da senin için çok önemlidir. Sırt çantasının arkasında dolgu olup olmadığına bak ve askıları doğru rahatlık düzeyinde ayarlayabildiğinden emin ol.
Aynı zamanda sırt çantasının dayanıklı olması da gerekir. Bu yüzden her ihtimale karşı suya dayanıklı olan ve uzun süreli kullanım için üretilen bir model seç.İş Sırt Çantasının En Önemli Özelliği
İş sırt çantasının en önemli özelliği, dizüstü bilgisayar bölmesine veya cebine sahip olmasıdır. Yanında yalnızca tablet taşısan da elektronik cihazını güvende tutmak için özel bir alana ihtiyaç duyarsın.
Dizüstü bilgisayar sırt çantası, özellikle işe toplu taşımayla gidiyorsan çok kullanışlı olacaktır. Otobüs ve tren yolculukları hem kendin hem de çantan için zorlu olabilir. Elektronik cihazının güvende olduğunu bilmek içini rahatlatacaktır.
Bazı dizüstü bilgisayar sırt çantalarında ekstra dolgulu ayrı bir dizüstü bilgisayar cebi bulunur. Diğer modellerde ise cihazını saklayabileceğin çıkarılabilir bir dizüstü bilgisayar bölmesi bulunur ve sırt çantasının ana bölmesinde güvenle taşınabilir. Dizüstü bilgisayar cebi veya bölmesi kullanıyorsan birileri sana çarptığında veya dizüstü bilgisayar sırt çantanı yere düşürdüğünde cihazının güvenliği hakkında endişelenmene gerek kalmaz.
Okul İçin En İyi Sırt Çantaları
Okul için mükemmel sırt çantası, yaşına ve bedenine bağlıdır. İlkokuldaki çocuklar, tam boy sırt çantasına ihtiyaç duymayabilir. En önemlisi de dolgulu ve ayarlanabilir askılarıyla vücutlarına uyum sağlayan bir sırt çantası bulmaktır. Bu sayede gün boyu rahat eder ve büyüdükçe uyumu ayarlayabilirler.
Genç çocuklar için önemli bir özellik de sırt çantasının geniş alan sağlamasıdır. Defterlerden dosyalara ve sunum malzemelerine kadar her şeyi koyabilecekleri yeterli alana ihtiyaç duyarlar. Öğle yemeğinin ne kadar yer kapladığını da unutmayalım. Genişleyebilen bir sırt çantası, çocukların sırt çantasının içindeki alanı ayarlamasını sağlar.
Ortaokul veya lise öğrencileri ise daha fazla alana ihtiyaç duyar. Defter ve okul malzemelerinin yanı sıra yanlarında spor salonu giysileri ve hatta dizüstü bilgisayar veya tablet taşırlar. Ebeveynler sürekli hareket halinde olan çocukları için dayanıklı ve dolgulu çantalar arar fakat çocukların isteği çantanın güzel gözükmesidir.
Genç çocuklar tek renkli sade bir sırt çantasını beğenmeyebilir ve daha farklı bir tasarım arayabilir. Bu, retro yapıya veya eğlenceli bir grafik baskısına sahip bir sırt çantası olabilir. Parlak turuncu gibi daha dikkat çekici bir model oldukça düz renklileri de tercih edebilirler. Bunun yanında, sade bir sırt çantası alıp üzerine çizimler yaparak veya çıkartmalar ekleyerek stili sonradan da kişiselleştirebilirler.
Her şeyi taşıyacak bir sırt çantası bulmak, çantayı ağırlığı optimize edecek şekilde düzenlemek anlamına gelir. Ağırlığı dengelemek için öğrenciler şunları yapmalıdır:
- En ağır eşyaları sırt çantasının sırt kısmına yakın bir şekilde yerleştirme,
- Küçük eşyalar için yan cepleri kullanma ve
- Ağırlığı cepler ile ana bölme arasında dağıtma.
Okula giderken yanında birçok eşya taşıman gerekir. Sırt çantan da buna uygun olmalıdır. Daha fazla alana ihtiyaç duyuyorsan spor ekipmanları gibi tüm eşyalarını taşıyıp ekstra alan sunacak bir spor çantası almayı düşünebilirsin.Okul Sırt Çantasının En Önemli Özelliği
Bir öğrencinin sırt çantasından beklediği şey ceplerdir. Küçük ceplerde anahtar, kalem, silgi ve hatta hesap makinesi bile taşıyabilirler. Fakat okul için gerekli olan ufak eşyaların bir sırt çantasının büyük ana bölmesinde kaybolmaması gerekir.
İçinde file cepler bulunan sırt çantaları da kullanışlıdır. Bu ceplerde fermuar bulunmaz ama matara taşımak için ideal boyutta olurlar. Matara da çoğu öğrenci için vazgeçilmezdir.
Büyük bölmelerin içinde bulunan fermuarlı cepler, öğrencilerin düzenli kalmasına ve her eşyasını yanında taşımasına yardımcı olur.
Seyahat İçin En İyi Sırt Çantaları
Saatlerce seyahat edeceksen doğru sırt çantasını bulmak çok önemlidir. Seyahat sırt çantasının eşyalarını güvende tutması ve uçak, otobüs, tekne, tren, araba gibi araçlarla seyahat ederken karşılaşabileceğin beklenmedik hava koşullarına karşı yeterince dayanıklı olması gerekir. En iyi seyahat sırt çantaları, ulaşım aracından hedefine sorunsuzca hareket etmeni ve gittiğin yeri keşfederken saatlerce rahatlıkla yürümeni sağlar.
Sırt çantasının geniş alanı içinde bulunan fermuarlı bölmeler, ek bir koruma katmanı oluşturur ve güç kablosuyla pasaport gibi önemli seyahat eşyalarına kolayca erişmeni sağlar.
Her hava koşuluna uygun malzeme, sırt çantanın beklenmedik yağmur fırtınalarına, kar yağışlarına veya sert rüzgarlara dayanıklı olmasını sağlar. Sırt çantanı kampa götürecek ve yıldızların altında bir gece geçirmek için farklı bir rotada kalacaksan çantayı temizlemesi de daha kolay olur. Sıkça yağmurda yürüyeceksen ayrı bir yağmur kılıfı da satın alabilirsin. Uzun mesafe boyunca çok ağır eşyalar taşıyacaksan bel kemeri olan sırt çantalarını tercih et.
Aradığın özellikleri en sık çıktığın seyahatlerin türüne göre belirle. Seyahatlerinde otelde kalıyorsan kolay erişim için bavul gibi tamamıyla açılan bir sırt çantası ara. Uçakla sık sık seyahat ediyorsan havaalanı kontrollerinde sıkıntı yaşamayacağın sırt çantalarını tercih etmelisin. Kamp yapmayı seviyorsan uyku tulumunu veya katlanır çadırını yanında taşıman için alt kısmında sıkılabilir halkaları olan ve rahat etmen için dolgulu arka paneli bulunan bir sırt çantasını tercih et. Sık sık hafta sonları yolculuk yapıyorsan tekerlekli bavullara kolayca takılabilen bir sırt çantası ara.Seyahat Sırt Çantasının En Önemli Özelliği
Seyahat sırt çantasının en önemli özelliği çok yönlü olmasıdır. Mükemmel seyahat sırt çantasını ararken ek özellikleri gözden geçirmeyi ve ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları üzerine düşünmeyi unutma
Seyahate uygun sırt çantalarında özellikle şu özelliklere dikkat etmelisin:
- Çantanın genişleyerek saklama alanı sağlayıp sağlamadığı,
- Kirli çamaşırlar veya ayakkabılar için ayrı bölme olup olmadığı,
- Bel ve göğüs bandı bulunup bulunmadığı ve
- Kolay erişilen bir pasaport cebi olup olmadığı.
Spor Salonuna Saygı Duruşu
Gün içinde spor salonuna gidiyorsan ideal sırt çantasını ararken bunu göz önünde bulundurmalısın. Antrenman giysilerin için iki ayrı çanta taşımak istemiyorsan bunu yapmak zorunda değilsin. Spor salonu çantası harika bir seçenektir ama yeteri kadar alan sunan bir sırt çantası daha da iyi bir seçim olacaktır.
Ekstra alan sunan bir spor salonu sırt çantası ara. İdeal olarak bu çantada spor salonu giysilerin ve sneaker'ların için ayrı bir bölme bulunmalıdır. Tek bir çanta, daha fazla ağırlık taşımak anlamına gelir ama yoğun bir gün geçirirken eşyalarının nerede olduğu hakkında endişelenmezsin.
Doğru Sırt Çantası Uyumu
- İki omuz askısını da kullan
- Sırt çantasını vücuduna yakın olacak şekilde ayarla
- Sırt çantanın sırtının ortasına denk geldiğinden ve çok aşağı kaymadığından emin ol
Ne kadar ağır olursa olsun sırt çantanı güvenli bir şekilde takmak için:
- Dizlerini bük
- İki elini kullanarak sırt çantasını tut
- Omuzlarına doğru kaldır
Sırt çantasını doğru bir şekilde takmak gün boyu rahatça hareket etmeni sağlar. Ayrıca asansörde, kalabalık bir yerde yürürken veya uçağın dar koridorundan geçmeye çalışırken birine çarpma olasılığını da azaltır.
Sık Sorulan Sorular
Sırt Çantasının Sırtına Tam Oturduğunu Nasıl Anlarsın?
En İyi Sırt Çantası Malzemeleri Nelerdir?
Seyahat sırt çantalarının ağırlık yapmaması için hafif malzemeler idealdir. Eşyalarını kuru tutmak için suya dayanıklı veya su geçirmez kumaştan üretilen bir model ara. Naylon, kanvas, polyester ve sentetik karışımları bu konuda iyi performans sunar.
Omuz Askılarında Aranması Gereken Önemli Özellikler Nelerdir?
Sırt çantanın askıları hem dolgulu hem ayarlanabilir olmalıdır. Dolgu, sırt çantasını takarken ek rahatlık sunar. Ayarlanabilir askılar ise mükemmel uyumu bulmanı sağlar.