Bir Sporcu ve Bir Uzman Gözünden İklim Değişikliği Sporu Nasıl Etkiliyor?

Trained Podcast: Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Yarış
Rehberlik
Biyolog M. Sanjayan ve maraton koşucusu Joan Benoit Samuelson, iklimin spor üzerindeki etkisini dünü, bugünü ve yarınıyla açıklıyor.
Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisidir.
Üst düzey bir doğal kaynakları koruma biyoloğu ile efsanevi bir maraton koşucusu arasındaki ortak şey nedir? Çevreye olan tutkuları. Bu bölümde sunucu Jaclyn Byrer, tek bir hedefin hikayesini anlatmak için iki benzersiz bakış açısını bir araya getiriyor. Bu hedef, hepimizin güzel şartlarda yaşayabilmesi için gezegenimizi korumak. İlk olarak, Conservation International'ın CEO'su bilim insanı M. Sanjayan, iklimimizin durumunu detaylıca anlatıyor. Hangi sporu yapıyor veya nerede antrenman yapıyor olursa olsunlar sporcuların; çevresel değişimden, yiyecek seçimlerimizin olumsuz etkilerinden ve daha iyi bir gelecek için atılacak basit adımlardan etkilendiğini açıklıyor. Ardından, uzun süredir Nike sporcusu olan Joan Benoit Samuelson, yıllardır yaptığı koşuların onu kötü hava kalitesine ve düzensiz hava koşullarına uyum sağlamaya nasıl zorladığını ve yerel iklim girişimlerine katılması için ona ilham verdiğini anlatıyor. Her ikisi de açık havanın keyfine varmaya devam ettiklerini ve her birimizin iklim değişikliğine karşı yardımcı olabileceğimize dair umutlu bir bakışı paylaşıyor.
"Rahatça temiz havaya çıkıp egzersiz yapmamızı sağlayan o değerli çevremiz olmasaydı insanlık ne olurdu?"
Joan Benoit Samuelson
Nike koşucusu ve çevreci aktivist
Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.