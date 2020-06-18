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Rehberlik ve Beslenme

Yoga Alanını Oluşturmanın 3 Yolu

Hazırlayan: Alex Silver-Fagan

Yogadan en yüksek verimi almak için rahatsızlık kaynaklarını ortadan kaldır.

Yerin yok mu? Spor aletin yok mu? Sorun değil. Yogaya uygun bir alan oluşturmak için neler yapabileceğini öğren.

İdeal Yoga Alanını Oluşturmanın 3 Yolu

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İdeal Yoga Alanını Oluşturmanın 3 Yolu

Nike Training Club'a Katıl

Aktif ve sağlıklı kalmana yardımcı olacak birinci sınıf uzman ve trainer'larımıza eriş.

İndir