Carta Blanca Kadın Basketbol Takımı

Olga Irma Arey Islas, #5: Basketbol bizi bir araya getiriyor ve her geçen gün büyüyoruz. Maçta ve sahada birbirimize kızsak bile nihayetinde bir takımız ve birbirimizi destekliyoruz. Hep böyle yaptık. Birilerinin bana değer verdiğini bilmek beni memnun ediyor ve kelimelerle açıklayamayacağım bir his yaşatıyor.



Cecilia Garcia Luna, #10: Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla ve hala aktif olmamızla gurur duyuyorum. Daha uzun yıllar devam edebilmeyi umuyorum.



María de los Angeles Bautista Ruiz, #4: Birlikte zaman geçirmek ve takımın bir parçası olmak keyifli, güzel bir şey.