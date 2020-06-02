Hedeflerine Ulaşmaya Başla

Hedeflerini belirledin. Şimdi Nike'ın Kıdemli Performans Direktörü Ryan Flaherty'nin paylaştığı basit ipuçlarını kullanarak sağlıklı alışkanlıklar edinmenin zamanı geldi.



Gerçekten düzenli antrenman yapmak, daha sağlıklı beslenmek ve daha çok uyumak istiyorsun. Peki bunları nasıl başaracaksın? Nike'ın Kıdemli Performans Direktörü Ryan Flaherty, hedeflerine alışkanlık gibi yaklaşarak isteklerini eyleme dökmeni ve o hedeflere günlük rutininde belirli bir yer vermeni söylüyor. Yani takvimine bir doktor randevusunu veya iş toplantısını nasıl yazıyorsan alışkanlığını da (yoga yapmak veya yemek hazırlamak gibi) aynı şekilde yazmalısın.



Ne kadar çok ayrıntı eklersen alışkanlığın kalıcı olma ihtimali o kadar artar. Başarmak istediğin şeyi yaz ve tekrarlanan randevu şeklinde kaydet: Örneğin, her pazartesi öğleden sonraya beş kilometrelik bir açık hava koşusu koyabilir ve her pazar sabahı taze sebze-meyve almak için alışverişe çıkabilirsin.