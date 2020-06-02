Hedeflerine Ulaşmaya Başla
Zihniyet
Hazırlayan: Nike Training
Sağlık hedeflerine ulaşmana yardımcı olacak bilgiler edin.
Hedeflerini belirledin. Şimdi Nike'ın Kıdemli Performans Direktörü Ryan Flaherty'nin paylaştığı basit ipuçlarını kullanarak sağlıklı alışkanlıklar edinmenin zamanı geldi.
Gerçekten düzenli antrenman yapmak, daha sağlıklı beslenmek ve daha çok uyumak istiyorsun. Peki bunları nasıl başaracaksın? Nike'ın Kıdemli Performans Direktörü Ryan Flaherty, hedeflerine alışkanlık gibi yaklaşarak isteklerini eyleme dökmeni ve o hedeflere günlük rutininde belirli bir yer vermeni söylüyor. Yani takvimine bir doktor randevusunu veya iş toplantısını nasıl yazıyorsan alışkanlığını da (yoga yapmak veya yemek hazırlamak gibi) aynı şekilde yazmalısın.
Ne kadar çok ayrıntı eklersen alışkanlığın kalıcı olma ihtimali o kadar artar. Başarmak istediğin şeyi yaz ve tekrarlanan randevu şeklinde kaydet: Örneğin, her pazartesi öğleden sonraya beş kilometrelik bir açık hava koşusu koyabilir ve her pazar sabahı taze sebze-meyve almak için alışverişe çıkabilirsin.
"Hedeflerine alışkanlık gibi yaklaşarak isteklerini eyleme dök ve o hedeflere günlük rutininde belirli bir yer ver"
Ryan Flaherty, Nike Kıdemli Performans Direktörü
Bu ipucu kulağa basit gibi gelse de ciddi sonuçları olabilir. Ulaşmak istediğin hedeflere bu türde bir öngörülebilirlik kazandırdığın zaman, kendi zamanını kontrol etmeye başlarsın ve herhangi bir hedefin peşinden koşmanı sağlayacak yeni alışkanlıkları daha kolay edinebilirsin.
Yeni Alışkanlıkları Mevcut Alışkanlıklara Ekle
Dişlerini fırçalamaktan gece dizi izlemeye kadar hiç düşünmeden yaptığın tüm günlük alışkanlıklarını aklına getir. Şimdi o oturmuş alışkanlıklardan birini her yaptığında, alışkanlık haline getirmek istediğin sağlıklı bir eylemi de yaptığını düşün.
Düzenli olarak kuvvet antrenmanı mı yapmak istiyorsun? Dişlerini her fırçaladığında vücut ağırlığıyla squat yap. Hareket kabiliyetini iyileştirmek mi istiyorsun? TV izlerken silindir köpük uygula. Yeni bir davranışı mevcut bir davranışa eklemek, otomatik ve düzenli bir hatırlatıcı işlevi göreceği gibi, hedeflerinin uzun vadede daha kalıcı olmasını sağladığı kanıtlanmış bir yöntemdir.