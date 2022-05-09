Hedeflerine Ulaşmak İçin Bir Sorumluluk Ortağına İhtiyacın Olmasının Nedenleri

Kendine Bir Sorumluluk Ortağı Bul
Rehberlik
Ulaşmak istediğin büyük hedefler mi var? İşin sırrının neden kendine ortak bulmak olduğunu öğren.
- İlerleme hızın yavaşladığı zaman sana sorumluluk hissettirecek birinin yardımına başvurmak, motivasyon ve kazanç sağladığı kanıtlanmış bir yöntemdir.
- Senden biraz daha yetenekli bir kişi, bu iş için biçilmiş kaftandır. En iyi arkadaşın olup olmaması fark etmez.
- Birbirini sürekli kontrol etmek ve dürüst geri bildirimler vermek, dinamik bir ikili olmanın anahtarıdır.
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Yapmak istediğin sağlıklı şeyleri konuşmaktan veya düşlemekten onları yapmaya fırsat bulamıyorsan kendini geliştirmek için birilerinden yardım istemenin zamanı gelmiş olabilir.
Sağlık yolculuğunda birinin seni desteklemesi (ya da daha da iyisi, sana eşlik etmesi), amaçlarını gerçekleştirme yolunda aradığın çözüm olabilir. University College London'ın yaptığı bir çalışmada kilo vermek, daha aktif olmak ve daha az sigara içmek isteyen çiftlerin, bu hedefler iki partner tarafından da paylaşıldığı zaman daha başarılı olduğu görüldü. Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayınlanan bir başka çalışma ise eş desteğinin günlük veya uzun vadeli hedefler doğrultusunda ilerlemeye yardımcı olduğunu buldu.
Hedeflerine ulaşmana yardımcı olacak birine sahip olmak için kendine evlenecek biri bulman gerekmiyor. Birçok psikolog ve trainer'a göre, seni bir üst seviyeye ve daha da ilerisine taşıyacak potansiyele sahip bir sorumluluk ortağı (sevgilin veya eşin, akraban, arkadaşın ya da mentorun) yeterli olacaktır.
Ortağın Faydaları
Temel olarak sorumluluk ortağı, adından ne anlaşılıyorsa onu sunar: "Bu işin ana fikri, herhangi bir hedefe ulaşmaya çalışırken sorumluluk hissetmeni sağlayacak birini bulmaktır." diyen Nike Trainer'ı Courtney Fearon, çalıştırdığı kişileri "hareket arkadaşı" bulmaya teşvik ediyor ve bu tavsiyesine kendisi de uyuyor: "Bir fitness hedefin varsa bu kişi antrenman yapacağın günlerde seni arayarak programına bağlı kalmana yardımcı olabilir. Alternatif olarak, her antrenmanını seninle yapabilir ve tek başına olsan yapmayacağın anlarda seni kendini zorlamaya teşvik edebilir." Buna karşılık, sana daha sorumluluk sahibi olmayı öğretir.
Bu kişi, yolculuğunu eğlenceli hale getirerek (örneğin, bir çalma listesi hazırlayarak veya ilerlemeni kutlayarak) seni motive de edebilir. Ayrıca Fearon'a göre kendini kötü hissettiğin günleri daha iyi geçirmene yardımcı olabilir, kendine söylediğin olumsuz şeyleri düzeltebilir ya da su içmeyi hatırlatabilir. Bu esnada sen de onun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilirsin. Yani bu işten iki taraf da kazançlı çıkar.
Doğru Kişiyi Bulmak
Maalesef sorumluluk ortağını bulabileceğin bir uygulama yok (aslında böyle bir uygulama iyi bir fikir olabilir). En yakın arkadaşını seçmek iyi bir fikirmiş gibi gözükse de, bu her zaman en doğru seçenek olmayabilir. Yakın arkadaşlarımız konfor ve destek bulduğumuz kişilerdir. Bize meydan okuyan veya objektif tavsiyelerde bulunan kişiler onlar olmayabilir. Ama Association for Applied Sport Psychology yönetim kurulu üyesi Dr. Stephen Gonzalez'e göre sorumluluk ortağın böyle bir kişi olmalıdır.
Bununla birlikte, sorumluluk ortağın olacak kişi seninle aynı kafada, benzer tavırda, ortak değerlere sahip (ve güçlü olduğu yönler seninkilerden ayrışan) biri olmalıdır. Fearon şöyle diyor: "Önemli olan şey, birbirinizi tamamlamanızdır ve ikinizin de bu ortaklığa bir şeyler kazandırmasıdır. Bu, enerji olabilir. Sen, dakik veya düzenli olan kişi olabilirsin. Sen yokuş yukarı depar atmayı severken ortağın ağırlık istasyonunda çalışmayı sevebilir. Birbirinizin güçlü yönlerinden yararlanabilirsiniz."
Ama çıtayı çok yüksek tutma: Vücut çalışan kuzenin, şefliğiyle ünlü çalışma arkadaşın veya çok satan kitapların yazarı meslektaşının rutinine veya becerisine henüz hazır olmayabilirsin ve ilerlemeni sekteye uğratmak, yapmak isteyeceğin en son şeydir. Bunun yerine, belirlediğin hedefte senden biraz daha iyi birini bulmaya çalış. Michigan State Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma, egzersiz yapanların kendisine yakın seviyede bir ortakla çalıştığı zaman antrenman süresini artırdığını buldu. Çünkü zayıf halka olmayı kimse istemez. Gonzalez, ortağın olmasını düşündüğün kişiyle oturup konuşmanı öneriyor. Sorulması gereken iki önemli soru var:
- Günlük kararlarını verirken kullandığın üç-beş temel değer nedir?
- Benim gibi birine yardımcı olurken bu değerler sana nasıl rehberlik ediyor?
Yanıtlarını beğendiysen onu seç! Beğenmediysen doğru kişiyi aramaya devam et.
Güçlü Bir Ortaklık İçin Yapman Gerekenler
Ortağını buldun mu? Harika. Şimdi ikinizin de birbirinizi yukarıya taşıyabilmesi ve birlikte ilerleyebilmeniz için ilişkinizi nasıl güçlü tutacağınızı anlatalım.
1. En baştan dürüst ol.
Birbirinizin hedefleri ve ihtiyaçları hakkında konuşurken açık ve net olun: "Bu yıl içinde arazide yarı maraton koşmak istiyorum. 12 haftalık bir antrenman programım var ve haftada iki kez kuvvet antrenmanı yapacağım. Antrenmandan önceki akşamlar bana mesaj atmanı ve benimle birlikte haftada bir kez koşmanı istiyorum." Ortağının gerekli gördüğü takdirde değişiklik yapmana yardımcı olabileceğini belirt (örneğin, hedefin çok zor veya stresli görünüyorsa ya da ondan çok fazla veya çok az şey istiyorsan). Gonzalez, bunları ortaklığın başında belirlemenin ileride başarısızlık ve hayal kırıklığı yaşamamana yardımcı olacağını söylüyor.
Ayrıca ilerleme durumunu nasıl (ve ne sıklıkta) kontrol edeceğinizi de konuşun. Bir American Psychological Association çalışmasına göre düzenli kontrol başarı şansını artırır (ve ne kadar çok kontrol olursa o kadar iyidir) ama ikinize de uyan bir sıklık ve formatta karar kılın. İkinizden biri mesaj yazmayı sevmiyorsa FaceTime görüşmesi yapabilirsiniz. İlerleme durumu kontrollerini hedefini kovaladığın sırada yapmayı istiyorsan (örneğin, birlikte sağlıklı bir öğle yemeği yerken) öyle yapın. Gonzalez, geri bildirimi en iyi ve doğru şekilde alabileceğin rotayı seçmeni ve planını olabildiğince önceden yapmanı söylüyor.
2. Alıngan olma.
Bu işte kandırmacaya yer yoktur çünkü doğru olmayan övgüler seni hiçbir yere götürmez. Bu yüzden yapıcı eleştirilere hazırlıklı ol. Gonzalez, "Sorumluluk ortağın, yaklaşımındaki kusurları söyleyebilmeli. Bu hafta mesajlara cevap vermedin, antrenman sırasında telefonuna baktın, çalışmayı sahiplenmiyorsun, diyebilmeli. Ama bir yandan da yaptığın iyi şeyler için seni kutlayabilmeli." Tüm bunlar, senin ona verdiğin geri bildirimler için de geçerlidir.
Sürekli olumsuz şeyler duyuyorsan ortağının söylediklerindeki gerçeklik payını bulmaya çalış ve bunları söylemeye cesaret ettiği için ona minnet duy. Gonzalez, ortağının geri bildirimi ne etkili ne de eyleme dökülebilirse ona harcadığı zaman ve çaba için teşekkür edip ilerlemeni sağlayacak geri bildirimleri alamadığını söylemeni öneriyor. Kendisini düzeltmeye gönüllüyse (değilse bile) bu deneyimden ders çıkar (zaten gerçek ilişkiler de böyle değil midir?).
3. Birlikte yeni hedefler seçin.
Fearon, ilk büyük zaferini kazandıktan sonra kendini geliştirmeye devam etmek için etkinliğe dayalı hedefler belirlemeyi sürdürmenizi öneriyor (örneğin, maratonun kalan yarısını koşun ya da ikinizin de istediği bir sertifikaya çalışın) ve şöyle diyor: "Farklı etkinlikler seçip onları birlikte tamamladığınız zaman yeni beceriler edinirsiniz, başarınız ivme kazanır ve belki de daha önce hiç yapmadığınız şeyler yaparsınız. Bu da aranızdaki bağı güçlendirir."
Antrenman dışı eğlenceli hedefler de seçebilirsiniz. Örneğin, her hafta bir kitap okuyabilir ya da birlikte bir müzik enstrümanı öğrenebilirsiniz. Böylece ilişkinize yatırım yapıp onu derinleştirir ve nihayetinde birlikte gelişirsiniz.
Yazan: Justin Block
Çizen: Kezia Gabriella
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Sorumluluk ortağını bulduktan sonra, birlikte yapacağınız antrenmanlarda giyebileceğin yeni antrenman stilleriyle daha iyi motive ol.