Hedeflerine Ulaşmak İçin Bir Sorumluluk Ortağına İhtiyacın Olmasının Nedenleri

Yapmak istediğin sağlıklı şeyleri konuşmaktan veya düşlemekten onları yapmaya fırsat bulamıyorsan kendini geliştirmek için birilerinden yardım istemenin zamanı gelmiş olabilir.

Sağlık yolculuğunda birinin seni desteklemesi (ya da daha da iyisi, sana eşlik etmesi), amaçlarını gerçekleştirme yolunda aradığın çözüm olabilir. University College London'ın yaptığı bir çalışmada kilo vermek, daha aktif olmak ve daha az sigara içmek isteyen çiftlerin, bu hedefler iki partner tarafından da paylaşıldığı zaman daha başarılı olduğu görüldü. Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayınlanan bir başka çalışma ise eş desteğinin günlük veya uzun vadeli hedefler doğrultusunda ilerlemeye yardımcı olduğunu buldu.

Hedeflerine ulaşmana yardımcı olacak birine sahip olmak için kendine evlenecek biri bulman gerekmiyor. Birçok psikolog ve trainer'a göre, seni bir üst seviyeye ve daha da ilerisine taşıyacak potansiyele sahip bir sorumluluk ortağı (sevgilin veya eşin, akraban, arkadaşın ya da mentorun) yeterli olacaktır.