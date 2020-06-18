Rehberlik ve Beslenme

Hayatın ve Beslenmen İçin Suçluluk Duyma

Hazırlayan: Nike Training

Hayatın ve Beslenmen İçin Suçluluk Duyma

Yediklerin hakkında hissettiğin duyguları değiştir.

Acı ama gerçek: Ne kadar sağlıklı beslenmek istersek isteyelim, bazen içkiler, tatlılar veya yağlı yemekler tüketmek bize partnerlerimiz, arkadaşlarımız ve ailemizle sosyal bağ kurduğumuzu hissettirir. Asıl önemli olan şey, olabildiğince çok taze ve sağlıklı gıdalar tüketmektir. Ben, hedefimi %90 olarak belirledim. Geri kalan %10'da ise yediklerimin ve yaşadığım anın tadını çıkarıyorum ve sonrasında suçluluk duymadan hayatıma devam ediyorum.

"Yediklerinin ve yaşadığın anın tadını çıkar ve sonrasında suçluluk duymadan hayatına devam et."

Bir plana %100 bağlı kalmadığında suçluluk, öfke ve pişmanlık duymamak çok önemlidir. Bir yiyeceği yediğin zaman seni hedeflerine ters bir yola sokacak negatif duyguları tetiklemek istemezsin. ("Bu waffle'ı yiyerek günümü zaten heba ettim, o yüzden akşam yemeğinde hamburger ve patates kızartması yesem bir şey olmaz." cümlesi tanıdık geliyor, değil mi?)

Bir dahaki sefere kendini suçlamak, aşağıya çekmek ya da çabalarının boşa gittiğini düşünmek yerine aşağıdaki stratejilerden birini dene.

  1. Birini seç.
    Kendini şımartmak için aklına gelen her şeyi yiyip içmene gerek yok. Şarap içip pizza yemek ve ziyafeti çikolatalı pastayla sonlandırmak yerine üçünden birini seç. Böylece planının dışına çok çıkmadan kendini şımartmış olursun.
  2. Değiştir.
    Büyük bir dilim Fransız tostu yemenin, günün geri kalanında tercihlerin (ve hatta kendin) hakkında kötü düşüncelere kapılmana yol açacağını biliyorsan belki de onu yediğine değmez. Onun yerine avokado ezmeli kızarmış ekmek gibi seni şımartacak ama kendini kötü hissetmene de neden olmayacak bir yiyeceği tercih edebilirsin.
  3. Tadını çıkar.
    İstediğin şeyi tadına vararak ye ve ardından hayatına kaldığın yerden devam et. Tek istediğin şey donut ise donut'ı tadını çıkararak ye ve bunun için kendini kötü hissetme. Onun yerine donut yediğin için mutlu ol ve günün geri kalanında daha sağlıklı tercihler yap.

Uzun vadeli sonuçlar almak istiyorsan bir anda her şeyi değiştirerek mükemmele ulaşmaya çalışmak yerine başlangıçta küçük değişiklikler yapmalısın. Nasıl hareket kabiliyetini ve farkındalığını iyileştirmek için pratik yapman gerekiyorsa yemekle ilişkilerini düzeltmek için de pratik yapman gerekir.

Hayatın ve Beslenmen İçin Suçluluk Duyma

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Hayatın ve Beslenmen İçin Suçluluk Duyma

Nike Training Club'a Katıl

Aktif ve sağlıklı kalmana yardımcı olacak birinci sınıf uzman ve trainer'larımıza eriş.

İndir