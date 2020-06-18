Hayatın ve Beslenmen İçin Suçluluk Duyma

Hazırlayan: Nike Training
Yediklerin hakkında hissettiğin duyguları değiştir.
Acı ama gerçek: Ne kadar sağlıklı beslenmek istersek isteyelim, bazen içkiler, tatlılar veya yağlı yemekler tüketmek bize partnerlerimiz, arkadaşlarımız ve ailemizle sosyal bağ kurduğumuzu hissettirir. Asıl önemli olan şey, olabildiğince çok taze ve sağlıklı gıdalar tüketmektir. Ben, hedefimi %90 olarak belirledim. Geri kalan %10'da ise yediklerimin ve yaşadığım anın tadını çıkarıyorum ve sonrasında suçluluk duymadan hayatıma devam ediyorum.
"Yediklerinin ve yaşadığın anın tadını çıkar ve sonrasında suçluluk duymadan hayatına devam et."
Bir plana %100 bağlı kalmadığında suçluluk, öfke ve pişmanlık duymamak çok önemlidir. Bir yiyeceği yediğin zaman seni hedeflerine ters bir yola sokacak negatif duyguları tetiklemek istemezsin. ("Bu waffle'ı yiyerek günümü zaten heba ettim, o yüzden akşam yemeğinde hamburger ve patates kızartması yesem bir şey olmaz." cümlesi tanıdık geliyor, değil mi?)
Bir dahaki sefere kendini suçlamak, aşağıya çekmek ya da çabalarının boşa gittiğini düşünmek yerine aşağıdaki stratejilerden birini dene.
Uzun vadeli sonuçlar almak istiyorsan bir anda her şeyi değiştirerek mükemmele ulaşmaya çalışmak yerine başlangıçta küçük değişiklikler yapmalısın. Nasıl hareket kabiliyetini ve farkındalığını iyileştirmek için pratik yapman gerekiyorsa yemekle ilişkilerini düzeltmek için de pratik yapman gerekir.