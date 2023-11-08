Fleur ile kombinlere bakış

Fleur ile Hareketleri Öğren
Ben Fleur. 15 yaşındayım. Dans edip şarkı söylüyorum. Sen de bana katılmalısın.
Müzik bana çok ilham veriyor. Kendimi dans pistine attığımda bütün olumsuzluklar kayboluyor ve yaratıcılığım devreye giriyor.
Bence hepimiz, dansın eğlenceli yanını kucaklamalı ve dans pistinde kontrolü elimize almalıyız. Yeni şarkım Footwork de bunu konu alıyor.
Haydi dans edelim!
Bu adım adım videoyu izle ve Footwork'ün hareketlerinde birlikte ustalaşalım.
Rutinleri öğrenmek hakkında birkaç ipucu ve püf nokta yazdım. Dans pistinden yarışmalara veya yatak odana kadar her yerde özgürce dans etmeye hazır olacaksın.
👟 Antrenmanlara devam et. Güzel şeyler zaman alır. Söz veriyorum başaracaksın.
🗯️ Arkadaşlarından ve ailenden geri bildirim iste.
❤️🔥 Kendine güvenmeni sağlayan stiller giy.
🌸 Pozitif kal. Dansta önceliğin sürecin keyfini çıkarmak olmalı.
Footwork çalarken sergilediğin dans figürlerini herkesin görmesini istiyorsan Instagram ve TikTok'ta beni etiketleyebilirsin (@fleurforreal).
Eğlenmeyi ihmal etme.
Fleur x
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