Fleur ile kombinlere bakış

Rutinleri öğrenmek hakkında birkaç ipucu ve püf nokta yazdım. Dans pistinden yarışmalara veya yatak odana kadar her yerde özgürce dans etmeye hazır olacaksın.



👟 Antrenmanlara devam et. Güzel şeyler zaman alır. Söz veriyorum başaracaksın.



🗯️ Arkadaşlarından ve ailenden geri bildirim iste.



❤️‍🔥 Kendine güvenmeni sağlayan stiller giy.



🌸 Pozitif kal. Dansta önceliğin sürecin keyfini çıkarmak olmalı.



Footwork çalarken sergilediğin dans figürlerini herkesin görmesini istiyorsan Instagram ve TikTok'ta beni etiketleyebilirsin (@fleurforreal).



Eğlenmeyi ihmal etme.



Fleur x



Dans antrenmanlarının vazgeçilmezi olacak stiller mi arıyorsun? Nike Dans koleksiyonunu incele.