Günün Farklı Saatlerinde Egzersiz Yapmanın Faydaları

Bazıları spor salonuna gün ağarırken, daha kafeler bile açılmadan gitmeyi sever. Bazıları da güneş battıktan sonra gitmeyi tercih eder. Hangisinin daha iyi olduğu tartışması ise "LeBron mu daha iyi, Jordan mı?" tartışması gibi, bir sonuca varamadan sürüp gider.

Antrenman yaptığın zaman hakkında güçlü fikirlerin varsa vücudun günün o saatinde egzersiz yapmaya daha uygun olabilir. Florida Üniversitesi Kas Bilimi Enstitüsü yardımcı direktörü ve fizyoloji profesörü Dr. Karyn Esser, antrenman için belirli saatleri tercih etmemizin nedeninin genetik olabileceğini söylüyor. Ancak canın istediğinde antrenman yapan biriysen sana iyi bir haberimiz var: Antrenman için en iyi saat diye bir şey yok. Bilim, antrenman için en iyi saatin antrenmana ayırabildiğin saat olduğunu söylüyor.

Bu gerçekten de iyi bir haber, çünkü egzersiz yapmamak için gösterilen mazeretlerden birinin yanlışlığını kanıtlıyor. Bir mazereti daha ortadan kaldırmamızı ister misin? Giderek artan sayıda araştırma, antrenman yaptığın saate göre çeşitli ek kazanımlar elde edebileceğini gösteriyor. Ne zaman antrenman yapacağını (veya yapmayacağını) belirlemene yardımcı olmak için farklı saatlerde yapılan egzersizin vücuda ve beyne sağladığı faydaları derledik.