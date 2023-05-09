Greater Goods: Nike Re-Creation Koleksiyonu. Nike GB

Re-Creation ve Greater Goods Londra'da
Nike Re-Creation
Re-Creation ve Greater Goods Londra'da
Nike Re-Creation, Greater Goods tarafından ileri dönüştürülmüş ürünlerden oluşan sınırlı bir koleksiyonla Londra'ya geliyor. Bize katıl ve doğrudan kaynağından, yani baş tasarımcı Jaimus'tan koleksiyon hakkında daha fazla bilgi edin.
Baş Tasarımcıyla Tanış
Londra'da doğup büyüyen Jaimus, her zaman işlerin nasıl yürüdüğünü merak eden ve projelerini hayata geçirmeye tutkuyla yaklaşan biri olmuş. Grafik Tasarım ve Medya alanındaki eğitimi ise yaratıcılığını geliştirmiş. İleri dönüşüm yolculuğu doğal bir şekilde başlamış: Jaimus, kendi kendine dikiş dikmeyi öğrenirken hâlihazırda var olan ürünlerdeki kumaşları yeniden kullanmaya başlamış. Bu, ileri dönüşüm sevgisini ateşlemiş ve çantaya dönüştürdüğü bir ceket olan ilk ürününe ilham vermiş. Şimdi ise Jaimus, çevre dostu ürünler yaratmaya odaklanan bir tasarım projesi olan Londra merkezli Greater Goods'un kurucusu. Amaçları; hasarlı giysileri atmak yerine, malzemenin hâlâ kullanılabilecek kadar iyi olan kısımlarını kurtarmak ve bu süreçte benzersiz parçalar yaratmak.
Eski Ürünleri Yeniden Tasarlamak
Doğduğu şehirden ilham alan Greater Goods'un en yeni Nike Re-Creation koleksiyonu hakkında konuşmak için Jaimus ile bir araya geldik. "Yaratıcı sürecimiz oldukça kapsamlı ama her giysiye tek tek odaklanmayı ihmal etmiyoruz. Stüdyoda tasarladığımız koleksiyon 20'den fazla stilden oluşacak ve bunların her biri benzersiz. Ama bir de önceden tasarlayıp devrettiğimiz fabrika üretimi bir koleksiyonumuz var." diyor Jaimus. İki parçadan oluşan koleksiyon, günlük giyim ve spor giyim ürünlerini bir araya getiriyor. Günlük giyim koleksiyonu, bizzat Jaimus ve ekibi tarafından ileri dönüştürülerek tasarlandı. Sportif koleksiyonun daha kompleks kumaşları ise Nike ile daha yakından iş birliği yapılmasına olanak tanıyor. "Bu kadar büyük ölçekte bir şeyler yaratmak bizim için yeni bir süreç. Bu yüzden stilleri tamamen farklı bir şekilde tasarlamak zorunda kaldık ama Nike'ın desteğiyle süreç sorunsuz bir şekilde işledi." diye ekliyor.
Londra şehri büyük bir ilham kaynağı. "Londra'da çok farklı ve beklenmedik stillerle karşılaşabilirsin. Sevdiğin her şey bu şehirde mutlaka vardır." diyor Jaimus. Bu yaklaşım, farklı stiller düşünülerek yaratılan benzersiz parçaların yer aldığı Re-Creation koleksiyonuna da yansımış. Zaten Jaimus'un en büyük ilhamlarından bazıları, yerel kreatif topluluklar. "Her zaman gelişmek ve yeni şeyler üzerinde çalışmak istiyorum. Kreatif topluluklarda bulunarak arkadaşlarımdan ve tanıdığım insanlardan ilham alıyorum. Bu da çalışmalarım için çok faydalı oluyor."
En Son Yeniliklere Göz At
Nike Re-Creation, sıfır karbon ve sıfır atık üretilen bir geleceğe yolculuğumuz olan Move to Zero'nun adımlarından biri. Merak ediyorsan Jaimus ve Greater Goods'un en yeni Re-Creation koleksiyonunu sadece Niketown London'da bulabilirsin. Aşağıdan mağazanın yolunu öğren ve en son yeniliklerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için nike.com/sustainability adresini ziyaret et.
Nike Re-Creation
Re-Creation ve Greater Goods Londra'da
Nike Re-Creation, Greater Goods tarafından ileri dönüştürülmüş ürünlerden oluşan sınırlı bir koleksiyonla Londra'ya geliyor. Bize katıl ve doğrudan kaynağından, yani baş tasarımcı Jaimus'tan koleksiyon hakkında daha fazla bilgi edin.
Baş Tasarımcıyla Tanış
Londra'da doğup büyüyen Jaimus, her zaman işlerin nasıl yürüdüğünü merak eden ve projelerini hayata geçirmeye tutkuyla yaklaşan biri olmuş. Grafik Tasarım ve Medya alanındaki eğitimi ise yaratıcılığını geliştirmiş. İleri dönüşüm yolculuğu doğal bir şekilde başlamış: Jaimus, kendi kendine dikiş dikmeyi öğrenirken hâlihazırda var olan ürünlerdeki kumaşları yeniden kullanmaya başlamış. Bu, ileri dönüşüm sevgisini ateşlemiş ve çantaya dönüştürdüğü bir ceket olan ilk ürününe ilham vermiş. Şimdi ise Jaimus, çevre dostu ürünler yaratmaya odaklanan bir tasarım projesi olan Londra merkezli Greater Goods'un kurucusu. Amaçları; hasarlı giysileri atmak yerine, malzemenin hâlâ kullanılabilecek kadar iyi olan kısımlarını kurtarmak ve bu süreçte benzersiz parçalar yaratmak.
Eski Ürünleri Yeniden Tasarlamak
Doğduğu şehirden ilham alan Greater Goods'un en yeni Nike Re-Creation koleksiyonu hakkında konuşmak için Jaimus ile bir araya geldik. "Yaratıcı sürecimiz oldukça kapsamlı ama her giysiye tek tek odaklanmayı ihmal etmiyoruz. Stüdyoda tasarladığımız koleksiyon 20'den fazla stilden oluşacak ve bunların her biri benzersiz. Ama bir de önceden tasarlayıp devrettiğimiz fabrika üretimi bir koleksiyonumuz var." diyor Jaimus. İki parçadan oluşan koleksiyon, günlük giyim ve spor giyim ürünlerini bir araya getiriyor. Günlük giyim koleksiyonu, bizzat Jaimus ve ekibi tarafından ileri dönüştürülerek tasarlandı. Sportif koleksiyonun daha kompleks kumaşları ise Nike ile daha yakından iş birliği yapılmasına olanak tanıyor. "Bu kadar büyük ölçekte bir şeyler yaratmak bizim için yeni bir süreç. Bu yüzden stilleri tamamen farklı bir şekilde tasarlamak zorunda kaldık ama Nike'ın desteğiyle süreç sorunsuz bir şekilde işledi." diye ekliyor.
Londra şehri büyük bir ilham kaynağı. "Londra'da çok farklı ve beklenmedik stillerle karşılaşabilirsin. Sevdiğin her şey bu şehirde mutlaka vardır." diyor Jaimus. Bu yaklaşım, farklı stiller düşünülerek yaratılan benzersiz parçaların yer aldığı Re-Creation koleksiyonuna da yansımış. Zaten Jaimus'un en büyük ilhamlarından bazıları, yerel kreatif topluluklar. "Her zaman gelişmek ve yeni şeyler üzerinde çalışmak istiyorum. Kreatif topluluklarda bulunarak arkadaşlarımdan ve tanıdığım insanlardan ilham alıyorum. Bu da çalışmalarım için çok faydalı oluyor."
En Son Yeniliklere Göz At
Nike Re-Creation, sıfır karbon ve sıfır atık üretilen bir geleceğe yolculuğumuz olan Move to Zero'nun adımlarından biri. Merak ediyorsan Jaimus ve Greater Goods'un en yeni Re-Creation koleksiyonunu sadece Niketown London'da bulabilirsin. Aşağıdan mağazanın yolunu öğren ve en son yeniliklerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için nike.com/sustainability adresini ziyaret et.