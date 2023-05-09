Greater Goods: Nike Re-Creation Koleksiyonu. Nike GB

Doğduğu şehirden ilham alan Greater Goods'un en yeni Nike Re-Creation koleksiyonu hakkında konuşmak için Jaimus ile bir araya geldik. "Yaratıcı sürecimiz oldukça kapsamlı ama her giysiye tek tek odaklanmayı ihmal etmiyoruz. Stüdyoda tasarladığımız koleksiyon 20'den fazla stilden oluşacak ve bunların her biri benzersiz. Ama bir de önceden tasarlayıp devrettiğimiz fabrika üretimi bir koleksiyonumuz var." diyor Jaimus. İki parçadan oluşan koleksiyon, günlük giyim ve spor giyim ürünlerini bir araya getiriyor. Günlük giyim koleksiyonu, bizzat Jaimus ve ekibi tarafından ileri dönüştürülerek tasarlandı. Sportif koleksiyonun daha kompleks kumaşları ise Nike ile daha yakından iş birliği yapılmasına olanak tanıyor. "Bu kadar büyük ölçekte bir şeyler yaratmak bizim için yeni bir süreç. Bu yüzden stilleri tamamen farklı bir şekilde tasarlamak zorunda kaldık ama Nike'ın desteğiyle süreç sorunsuz bir şekilde işledi." diye ekliyor.



Londra şehri büyük bir ilham kaynağı. "Londra'da çok farklı ve beklenmedik stillerle karşılaşabilirsin. Sevdiğin her şey bu şehirde mutlaka vardır." diyor Jaimus. Bu yaklaşım, farklı stiller düşünülerek yaratılan benzersiz parçaların yer aldığı Re-Creation koleksiyonuna da yansımış. Zaten Jaimus'un en büyük ilhamlarından bazıları, yerel kreatif topluluklar. "Her zaman gelişmek ve yeni şeyler üzerinde çalışmak istiyorum. Kreatif topluluklarda bulunarak arkadaşlarımdan ve tanıdığım insanlardan ilham alıyorum. Bu da çalışmalarım için çok faydalı oluyor."