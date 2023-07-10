Grace Geyoro: Tam İsabet

Orta Sahanın Ustası
Orta sahanın ustası, lakabına yaraşır şekilde sahada maçın temposunu belirliyor. Top Grace Geyoro'da ise her şey mümkün. Fransa'nın güçlü oyuncusu hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam et.
Grace Kadar Çevik Ol
Hızlı ve çevik dönüşler için geliştirilen Phantom Luna, Grace Geyoro'nun yaratıcı ve güçlü oyun stiliyle ana odaklanmasına ve orta sahayı kontrol etmesine yardımcı oluyor. Peki sen bu modelle neler yapacaksın?
"Orta saha oyuncusu olarak takım arkadaşlarıma alan açmayı seviyorum. Sahada kendimi gerektiğinde gol, gerektiğinde pas atacak ve oyunu en iyi seviyeye getirecek şekilde konumlandırıyorum."
Grace Geyoro
Fransa Kadın Milli Futbol Takımı
Allez Les Bleus!
Les Bleues sahaya çıkıyor! 2023 Fransa Milli Takımı Formasını giyen Grace ve takım arkadaşları için tezahürat yap.
Tüm Vücudunu Çalıştır
Grace Geyoro ve trainer Edwige Ahonto tarafından hazırlanan kuvvet antrenmanıyla kollara odaklanırken tüm vücudunu çalıştıracaksın. Antrenmana Nike Training Club uygulamasından erişebilirsin.