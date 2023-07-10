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Son güncellenme tarihi: 10 Temmuz 2023
Okuma süresi: 2 dk

Orta Sahanın Ustası

Orta sahanın ustası, lakabına yaraşır şekilde sahada maçın temposunu belirliyor. Top Grace Geyoro'da ise her şey mümkün. Fransa'nın güçlü oyuncusu hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam et.

Grace Geyoro: Tam İsabet

Grace Kadar Çevik Ol

Hızlı ve çevik dönüşler için geliştirilen Phantom Luna, Grace Geyoro'nun yaratıcı ve güçlü oyun stiliyle ana odaklanmasına ve orta sahayı kontrol etmesine yardımcı oluyor. Peki sen bu modelle neler yapacaksın?

Phantom Luna Kramponu İncele

"Orta saha oyuncusu olarak takım arkadaşlarıma alan açmayı seviyorum. Sahada kendimi gerektiğinde gol, gerektiğinde pas atacak ve oyunu en iyi seviyeye getirecek şekilde konumlandırıyorum."

Grace Geyoro: Tam İsabet

Grace Geyoro
Fransa Kadın Milli Futbol Takımı

Grace Geyoro: Tam İsabet

Allez Les Bleus!

Les Bleues sahaya çıkıyor! 2023 Fransa Milli Takımı Formasını giyen Grace ve takım arkadaşları için tezahürat yap.

Milli Takım Formalarını İncele
Grace Geyoro: Tam İsabet

Tüm Vücudunu Çalıştır

Grace Geyoro ve trainer Edwige Ahonto tarafından hazırlanan kuvvet antrenmanıyla kollara odaklanırken tüm vücudunu çalıştıracaksın. Antrenmana Nike Training Club uygulamasından erişebilirsin.

Grace ile Hareket EtDaha Fazla Sporcu Gör

Orijinal yayınlanma tarihi: 10 Temmuz 2023