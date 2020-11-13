Geç Saate Kadar Çalıştığında Bile Daha İyi Uyumanın Yolları

Şu anda birçok kişinin başına geldiği gibi senin de iş ve özel hayatın iç içe girmiş olabilir. Akşam yemeğini yerken e-postalarını yanıtlıyor ya da normalde rahatlamak için izlediğin diziyi, yapılacaklar listeni tamamlamaya çalıştığın için izleyemiyor olabilirsin. Belki de daha çok çalışınca daha iyi uyuyacağını düşünüyorsun, çünkü işlerini tamamladığında tükenmiş oluyorsun. Ama uzmanlar durumun hiç de böyle olmadığını söylüyor.
Alberta Calgary Uyku ve İnsan Performansı Merkezi tıp direktörü Dr. Charles Samuels, "Özellikle bilgisayar ekranı başında akşam geç saatlere kadar çalışmak, kafein ve nikotin tüketiminde olduğu gibi fiziksel ve psikolojik açıdan aşırı uyarılma durumuna neden olabilir ve bu da uykunun kalitesini ve verimini düşürebilir." diyor.
Akşam saat 21'de çok önemli bir projeyle ilgili bir e-postayı yanıtladığını varsayalım. Yirmi dakika sonra dişlerini fırçalarken hala o projeyi düşünüyor olursun. On beş dakika sonra yatağına yattığında kendini yorgun hissetmek yerine gergin hissedersin ve bu da uykuya dalıp uyumanı zorlaştırır.
"Özellikle bilgisayar ekranı başında akşam geç saatlere kadar çalışmak, kafein ve nikotin tüketiminde olduğu gibi fiziksel ve psikolojik açıdan aşırı uyarılma durumuna neden olabilir."
Dr. Charles Samuels, Uyku ve İnsan Performansı Merkezi Tıp Direktörü
Bu senaryoda iki faktörün rolü var: Teknoloji ve işin kendisi. Samuels, bilgisayar veya telefon ekranından gelen kısa dalga mavi ışığa maruz kalmanın, uykuya dalmana yardımcı olan melatonin hormonunun beynin tarafından üretilmemesine neden olabileceğini söylüyor (ve TV ekranlarının diğer cihazlarla aynı dalga boyunda ışık yaymadığını ekliyor. Yani yatmadan önce bir bölüm dizi izlemek, uykunu olumsuz etkilemeyebilir).
Samuels, duygusal veya bilişsel açıdan uyarıcı bir iş üzerinde çalışıyorsan bunun net sonucunun uykuya dalmanın uzaması, toplam uyku sürenin azalması ve ertesi gün kendini daha yorgun hissetmen olduğunu söylüyor. Ayrıca REM (hızlı göz hareketi) uykunun da kısalabileceğini ekliyor. National Sleep Foundation, REM'in öğrenme, hafıza ve ruh haline faydalı olduğuna inanılan uyku döngüsü olduğunu söylüyor. Gözün yükseklerde olduğu için REM uykusundan mahrum kalmak istemeyeceğini düşünüyoruz.
Yöneticin her gece en az yedi saat uyuyabilmen için son teslim tarihlerini ertelemeye istekli değilse (istekliyse kendisini tebrik ederiz) aşağıdaki maddeleri izleyerek uyku kaliteni koruyabilirsin.
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