Hırvatistan'da Bir Basketbol Sahası Yeniden Hayat Buluyor

Saha dünya çapında ün kazanmaya devam etse de, buraya her gün gelenler kendilerini küçük ama güçlü bağlara sahip bir aile gibi görüyor. Topluluk birbirinden çok farklı üyelere sahip. Aralarında eczacılar, barmenler, avukatlar ve depo işçileri bulunan bu insanların ortak noktası, basketbol sevgisi. Kurdukları mesajlaşma grubunda her gün sohbet ediyorlar, maç planlıyorlar ve kimi zaman maçtan sonra birlikte bira içiyorlar. Miroslav şöyle diyor: "Basketbol oynadığım insanlar sadece dostum değil. Onlar kardeşim gibi."