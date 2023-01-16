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Son güncellenme tarihi: 16 Ocak 2023
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Nike FC
FM Yayını: Futbolun Siyahi Halkı Birleştirme Gücü
Futbolun en önemli turnuvası devam ederken FM Yayını'nda İngiliz Versus yazarı Mayowa Quadri, eski Darwin FC oyuncusu Alman John Adekunle, Les Hijabeuses kurucu ortağı Fransız Founé Diawara ve Premier League'de forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Taiwo Awoniyi, Nike FC ile spor ve hayattaki deneyimler üzerine sohbet ediyor. Amaçları, herkes için daha iyi ve kapsayıcı bir gelecek oluşturmak üzere futbol dünyasına farklı bir bakış açısı getirmek.
Kapsayıcı Sporun ve Kültürün Geleceği
Sohbet serimiz FM Yayını'nda sporcular, aktivistler ve içerik üreticilerle yapılan amaç odaklı konuşmalar, bize geleceğin kapılarını aralıyor.