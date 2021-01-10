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Trained Podcast: Alex Morgan ile Yaşam Hedeflerine Ulaşmak Üzerine

Rehberlik

ABD Milli Takımı kaptanı, 2020'de yaşadığı onca zorluğa rağmen profesyonel futbolculuktan anneliğe uzanan yolculuğu nasıl yaptığını ve sonrasında futbola nasıl geri döndüğünü anlatıyor.

Son güncellenme tarihi: 29 Nisan 2021
Futbol Yıldızı Alex Morgan En İyi Antrenman İpuçlarını Paylaşıyor

"Trained", bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.

İki dünya şampiyonluğu olan Alex Morgan, bugüne kadar hiçbir engelden kaçmadı. 2019 yılında ABD Kadın Milli Takımıyla hem izleyici hem de gol rekorlarını alt üst etti. 2020 yılında hayatında yaptığı büyük değişikliklerle ivmesini sürdürdü: Küresel pandeminin tam ortasında ilk bebeğini doğurdu ve yeni kulübü için dünyanın öbür ucuna taşındı. 2021 yılında "Trained" podcast'inin ilk konuğu olan yıldız forvet, Nike Kıdemli Performans Direktörü Ryan Flaherty'ye futbol oynamadığında bile futbolu nasıl düşündüğünü anlattı ve hedeflerimize odaklanmamıza yardımcı olabilecek günlük beslenme ve antrenman rutinlerini paylaştı.

Şimdi Dinle

Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama veya uyku hakkında sorun mu var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Ryan'a trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

Orijinal yayınlanma tarihi: 10 Ocak 2021