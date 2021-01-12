Fransız Eskrimci Meddy Elice ile Tanış

Bize ailenden bahseder misin? Birkaç ağabeyin var, değil mi?

Ağabeylerimin benimle iletişim kurma ve bana yardım etme yöntemleri birbirinden farklı. En büyük ağabeyim [Jerry] 40 yaşında ve benim için bir baba gibi. Beni düzenli olarak arar, halimi hatırımı sorar ve beni cesaretlendirirken üstü kapalı konuşur. Yetişkinlik hayatımı ve spordan sonra ne yapacağımı iyi düşünmemi istiyor. Morgan 33 yaşında ve hayatımın neşe kaynağı. Beni hep pozitif olmaya teşvik ediyor. Diğer ağabeyim Mike [30] benimle asla yarışmaz. Beni hep doğru yönlendirir. Onu da anneme benzetiyorum. Annemiz bize hep kendimizle gurur duymamızı ama kendimizi asla başkalarından üstün görmememizi söylerdi. Mütevazılık, ailemizin belkemiği.