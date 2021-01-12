Fransız Eskrimci Meddy Elice ile Tanış

Meddy Elice, hızı ve sıra dışı eskrim stiliyle rakiplerini şaşırtıyor.
Guadeloupe doğumlu Meddy Elice, eskrime rahat ve kimi zaman da ilginç bir hava katıyor. Meddy, kılıçların konuştuğu kralların aristokratik sporuna kendi modern yaklaşımını getiriyor.
24 yaşındaki eskrimciyi Eric Tabarly spor kompleksinde (Paris'in hemen dışında bulunan, Meddy'nin antrenman yaptığı birinci sınıf spor tesisi) izledikten sonra bu geleneksel disipline kendi stilini nasıl taşıdığını sorduk.
Eskrim genellikle elitist bir spor olarak görülür. Bu yaklaşıma katılıyor musun?
Kullandığım ekipmanlar çok pahalı. Ama bu sporda benim gibi mütevazı yerlerden gelen (annem belediyede çalışırdı, babamsa tamirciydi) şanslı insanlar görmek mümkün.
Eskrime neden ve nasıl başladın?
Kardeşlerimle evde asla yerimizde durmazdık. Ev işlerini yapmazdık. Bu yüzden annem, hiperaktifliğimizi azaltması için bizi spor kulübüne yazdırmaya karar verdi. Seçtiği kulüpte karate, judo ve eskrim dersleri vardı. Dövüş sanatları daha çok ilgimi çekiyordu ve başta karate [öğrenmek] istedim. Ağabeyim ise ne istediğini biliyordu. Daha en başından eskrim öğrenmek istiyordu, çünkü Guadeloupe'un efsane Olimpiyat şampiyonu Laura Flessel'a özeniyordu. Belki biraz da aşıktı. Laura, farklı Olimpiyat oyunlarında [Atlanta 1996, Sidney 2000 ve Atina 2004] elde ettiği başarılar ve kazandığı beş Olimpiyat madalyasıyla bir neslin ilham kaynağı oldu. Guadeloupe'ta yaşayan bizler için ailenin bir parçası gibiydi.
Bize ailenden bahseder misin? Birkaç ağabeyin var, değil mi?
Ağabeylerimin benimle iletişim kurma ve bana yardım etme yöntemleri birbirinden farklı. En büyük ağabeyim [Jerry] 40 yaşında ve benim için bir baba gibi. Beni düzenli olarak arar, halimi hatırımı sorar ve beni cesaretlendirirken üstü kapalı konuşur. Yetişkinlik hayatımı ve spordan sonra ne yapacağımı iyi düşünmemi istiyor. Morgan 33 yaşında ve hayatımın neşe kaynağı. Beni hep pozitif olmaya teşvik ediyor. Diğer ağabeyim Mike [30] benimle asla yarışmaz. Beni hep doğru yönlendirir. Onu da anneme benzetiyorum. Annemiz bize hep kendimizle gurur duymamızı ama kendimizi asla başkalarından üstün görmememizi söylerdi. Mütevazılık, ailemizin belkemiği.
Hangi eskrim stilini tercih ediyorsun?
Flöreyi tercih ediyorum. Flöre, eskrimde en çok kullanılan kılıç. Çok hassas, bu yüzden bir yandan hızlı hareket etmen, bir yandan da sabırlı olman gerekiyor. Flörenin tekniği en klasik teknik ama benim stilimin klasik olduğunu söyleyemem. En büyük özelliğim çok hızlı olmam. Bu sayede rakibimi şaşırtıyorum ama bazen de sekanslarda sabırlı olamıyorum. Sıra dışı dövüştüğümü ve uçar gibi hareket ettiğimi söyleyebilirim. Stilimde çok hoşuma giden bir hafiflik var. Bugüne kadar dövüş stilime ilginç, serbest ve tuhaf yakıştırmaları yapıldı.
"Bugüne kadar dövüş stilime ilginç, serbest ve tuhaf yakıştırmaları yapıldı."
Hem Paris hem de eskrim zarif ve şık olarak görülür. Şıklık senin hayatında ne kadar önemli?
Eskrimin şıklığına bayılıyorum. Paris, kişisel stilimi oluşturmama yardımcı oldu. Batı Hint Adaları'ndan buraya geldikten sonra stilimi değiştirmem gerekti. Kolay erişilir ve güzel şeyleri beğeniyorum. Bakış açımı geliştirmek ve farklı şeyler görmek için bazen sanat gösterilerine veya fotoğraf sergilerine gidiyorum.