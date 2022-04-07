Pelvik Sağlık Fizyoterapisti Ann Nwabuebo'dan Pelvik Taban Hakkında Bilgiler

Trained Podcast: Ann Nwabuebo ile Pelvik Sağlığını İyileştir
Rehberlik
Antrenmanın rutininin en az çalıştırdığı kaslar, pelvik tabanındaki kaslardır. Bu uzman, bize pelvik tabanın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlatıyor.
Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisidir.
Pelvik tabanıyla ilgili sorun yaşayan pek çok insan gibi fizyoterapi doktoru Ann Nwabuebo da yıllar boyu bu sorunun farkına varmamış. Bir fizyoterapist ağrı semptomlarının ve tuvalete çıkma sıklığının anormal olduğunu söylediğinde bu problemlerin tedavi edilmesi gerektiğini anlamış. Yalnızca birkaç seans sonrasında rahatsızlığı hafifleyen Dr. Ann, başkalarına da yardımcı olmak amacıyla kariyerinde pelvik rehabilitasyon alanına yönelmiş. Bu bölümde Body Connect Physical Therapy'nin kurucusu ve CEO'su, sunucu Jaclyn Byrer'a katılarak pelvik taban fonksiyon bozukluğu hakkındaki yanlış bilinen noktaları açıklıyor, sorunları önlemek üzere stratejiler sunuyor ve ne zaman profesyonel yardıma başvurulması gerektiğini paylaşıyor. Bu kasların güçlenmesine yönelik egzersizler paylaşan Dr. Ann; cinsiyeti, fitness düzeyi ve anneliğin hangi aşamasında olduğu fark etmeksizin pelvik tabanın fonksiyon bozukluğu yüzünden kimsenin hayatının kısıtlanmamasına yardımcı oluyor.
"Bu konuda bilgilenmek ve pelvik tabanı kaslarıyla ilgili sorunların tedavi edilebilir olduğunu bilmek gerekiyor."
Ann Nwabuebo
Fizyoterapi doktoru, pelvik sağlığı fizyoterapisti ve Body Connect Physical Therapy'nin kurucusu
Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.