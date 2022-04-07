Pelvik Sağlık Fizyoterapisti Ann Nwabuebo'dan Pelvik Taban Hakkında Bilgiler

Pelvik tabanıyla ilgili sorun yaşayan pek çok insan gibi fizyoterapi doktoru Ann Nwabuebo da yıllar boyu bu sorunun farkına varmamış. Bir fizyoterapist ağrı semptomlarının ve tuvalete çıkma sıklığının anormal olduğunu söylediğinde bu problemlerin tedavi edilmesi gerektiğini anlamış. Yalnızca birkaç seans sonrasında rahatsızlığı hafifleyen Dr. Ann, başkalarına da yardımcı olmak amacıyla kariyerinde pelvik rehabilitasyon alanına yönelmiş. Bu bölümde Body Connect Physical Therapy'nin kurucusu ve CEO'su, sunucu Jaclyn Byrer'a katılarak pelvik taban fonksiyon bozukluğu hakkındaki yanlış bilinen noktaları açıklıyor, sorunları önlemek üzere stratejiler sunuyor ve ne zaman profesyonel yardıma başvurulması gerektiğini paylaşıyor. Bu kasların güçlenmesine yönelik egzersizler paylaşan Dr. Ann; cinsiyeti, fitness düzeyi ve anneliğin hangi aşamasında olduğu fark etmeksizin pelvik tabanın fonksiyon bozukluğu yüzünden kimsenin hayatının kısıtlanmamasına yardımcı oluyor.