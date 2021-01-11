Fitzroy Lions SC

Kulübün kurucusu Abdulmalik Abdurahman şöyle diyor: "Fitzroy Lions, benzersiz bir Avustralyalı futbol kulübü. İnsanların da bu kulübü benzersiz olarak tanımlamasını istiyorum."



Abdul de benzersiz biri olarak hatırlanmayı hak ediyor. Etiyopya'da doğan Abdul, çocukken Avustralya'nın Melbourne kentine göçmüş. Abdul, futbolun hem kültürüne bağlı kalmasını hem de yeni eviyle ortak bir payda yakalamasını sağladığını söylüyor. Ancak birkaç yıl sonra, masrafları baş edilemez bir seviyeye ulaşınca futbolu bırakmak zorunda kalmış.



Abdul, o günleri şu sözlerle hatırlıyor: "Kayıt ücretini ödeyemeyince kendi kendime, 'Bunun için bir şeyler yapmalıyım.' dedim."



Yaptı da. Abdul 2013 yılında Fitzroy Lions'ı kurdu.



Abdul şöyle diyor: "Futbolu para vermeden oynayabilmek gerektiğine inanıyorum. Fitzroy Lions'da topluluğumuzdaki çocuklara spor yapmaları ve birlikte oynamaları için fırsat sunuyoruz. Kayıt ücreti kesinlikle yok. Oynamak için en ufak bir ücret ödemek zorunda değilsin."



Yedi yıl sonra kulüp sadece çocuklara futbol oynama fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda insanları bir araya getiriyor.



"Bu kulübün insanları bir araya getirme ve futbol oynarken birbirlerinden bir şeyler öğrenmelerini sağlama konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyorum." diyen Abdul, sözlerine şöyle devam ediyor: "Sadece birlikte futbol oynamıyorlar. Aynı zamanda ortak bir zemin inşa etmeye çalışıyorlar."