Fitzroy Lions: Birleştirici Bir Kuvvet
Topluluk
Abdulmalik Abdurahman 17 yaşındayken kapıları her çocuğa açık bir topluluk oluşturmak istedi. Böylece Fitzroy Lions Kulübü kuruldu.
"Sıfırdan Başlamak" serimizde, dünyanın dört bir yanından, topluluklarını ve dünyayı futbol ve spor aracılığıyla değiştirebileceğinin farkında olan insanları tanıtıyoruz.
Abdulmalik Abdurahman için bu değişim, Avustralya'nın Melbourne kentinin şehir içinde yaşayan gençler için uygun fiyatlı fırsatlar oluşturmak anlamına geliyordu. Bu yüzden çocukların para ödemeden futbol oynamasını sağlayan Fitzroy Lions Futbol Kulübü'nü kurdu. Kız ve erkek çocukların spora erişebilmesini amaçlayan Nike, aynı amacı taşıyan Lions'a para yardımı, antrenman ve maç günü forması ve kramponları aracılığıyla destek sağlamak için 2018 sezonunun başında kulüp ile iş birliği yapmaya başladı.
Bugün eğlence ve rekabet, hepimiz için olduğu gibi Fitzroy Lions için de farklı görünüyor. Buna rağmen, spor ilham kaynağı olmaya ve bir araya geldiğimizde nelerin mümkün olduğunu dünyaya göstermeye devam ediyor.
2019'un Aralık ayında, Avustralya'nın Melbourne kentinde çekilen "Sıfırdan Başlamak" serisinin ikinci bölümünü yukarıdan izle ve Fitzroy Lions SC'nin üyeleri hakkında aşağıdan daha fazla bilgi edin.
Kulübün kurucusu Abdulmalik Abdurahman şöyle diyor: "Fitzroy Lions, benzersiz bir Avustralyalı futbol kulübü. İnsanların da bu kulübü benzersiz olarak tanımlamasını istiyorum."
Abdul de benzersiz biri olarak hatırlanmayı hak ediyor. Etiyopya'da doğan Abdul, çocukken Avustralya'nın Melbourne kentine göçmüş. Abdul, futbolun hem kültürüne bağlı kalmasını hem de yeni eviyle ortak bir payda yakalamasını sağladığını söylüyor. Ancak birkaç yıl sonra, masrafları baş edilemez bir seviyeye ulaşınca futbolu bırakmak zorunda kalmış.
Abdul, o günleri şu sözlerle hatırlıyor: "Kayıt ücretini ödeyemeyince kendi kendime, 'Bunun için bir şeyler yapmalıyım.' dedim."
Yaptı da. Abdul 2013 yılında Fitzroy Lions'ı kurdu.
Abdul şöyle diyor: "Futbolu para vermeden oynayabilmek gerektiğine inanıyorum. Fitzroy Lions'da topluluğumuzdaki çocuklara spor yapmaları ve birlikte oynamaları için fırsat sunuyoruz. Kayıt ücreti kesinlikle yok. Oynamak için en ufak bir ücret ödemek zorunda değilsin."
Yedi yıl sonra kulüp sadece çocuklara futbol oynama fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda insanları bir araya getiriyor.
"Bu kulübün insanları bir araya getirme ve futbol oynarken birbirlerinden bir şeyler öğrenmelerini sağlama konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyorum." diyen Abdul, sözlerine şöyle devam ediyor: "Sadece birlikte futbol oynamıyorlar. Aynı zamanda ortak bir zemin inşa etmeye çalışıyorlar."
"Farklı bir takım için oynarken ben ve arkadaşım takımdaki tek Müslüman kızlardık. İnsanlar gözünü dikip bize bakıyordu. Burada futbol oynamaya başlayınca günden güne kendimi daha rahat hissettim, çünkü birlikte futbol oynadığım kızlar da başörtülü. Bir stereotipi yıktığımızı düşünüyorum."
Hanan
Oyuncu
"Antrenörümüz bize zor egzersizler yaptırıyor. Çünkü işlerin hiç kolaylaşmadığını, günden güne zorlaştığını ve bunun bizi daha iyi bir sporcu yaptığını söylüyor. İşler sarpa sardığında ve pes etmek istediğimizde birbirimize destek oluyoruz. Takım arkadaşlarıma minnettarım."
Tuji
Oyuncu
Bu hikaye Aralık 2019'da yayınlandı.