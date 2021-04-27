Spor Salonunda Kendini Başkalarıyla Karşılaştırmayı Bırakmanın Yolları

Belki de arkadaşın yeni antrenmanlarda çok sonuç veren "balayı döneminin" faydalarını görüyordur. Yeni bir rutine başladığın zaman vücudunun uyum sağlamak için çok çalışmak zorunda olduğunu, dolayısıyla daha çok kalori yakıp kasları daha çok çalıştırdığını ve ancak bir süre sonra daha verimli çalışmaya başlayıp egzersize alıştığını unutmamalısın.



Bu balayı dönemini bir süre önce ben de yaşadım. Doğum yaptıktan sonra ideal kiloma dönmeye çalışıyordum ama karantina yüzünden spor salonuna gidemiyordum. Ben de 15 yıldır yapmadığım eski bir yüksek yoğunluklu interval DVD'sini (ve eski DVD oynatıcımı!) bulup onu yapmaya başladım. Yaptığım antrenman her zamanki rutinimden farklı olduğu için kilolarımı çok daha hızlı verdim.



Sen de yeni bir aktivite yapmayı deneyebilirsin. Ama lütfen bunu antrenman rutininden gerçekten memnun değilsen yap. Çünkü işine neyin yarayıp neyin yaramadığını bulmaya çok fazla kafa yoruyormuşsun gibi geldi. Disiplinli ve bilgili birine benziyorsun. Ayrıca kendimize, olması gerekenden daha sert davranırız. Yani, gerçekten istemiyorsan yaptıklarından vazgeçme. Arkadaşından farklı görünmen, başarısız olduğun anlamına gelmiyor.



Ama antrenmanını sevmediğine karar verirsen (motive olmakta zorlanıyorsan, haftada beş tekrar yapmak bile gözünde büyüyorsa) kesinlikle farklı bir aktiviteye geç. Belki yaşadığın öfkenin bir nedeni de yaptığın antrenmandan keyif almıyor olmandır.



Kararın ne olursa olsun, neden egzersiz yaptığını ve sağlıklı beslendiğini de mutlaka düşün. Belirli bir şekilde görünmek istediğin için mi antrenman yapıyorsun? Şahsen bu, beni motive etmeye yetmez. Antrenman kişisel bakımımın büyük bir parçasıdır. Stres atmamı sağlar ve zihnimi açar. Ayrıca yaşım ilerledikçe sağlıklı kalmama yardımcı olacağını da biliyorum. Bu sayede her gün antrenman yapmaya ve kendime odaklanmaya motive oluyorum.