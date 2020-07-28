Kalp Dostu Fırında Somon ve Kinoa Tabağı

Hazırlayan: Nike Training
Bu kalp dostu tarifle antrenmanlardan sonra yakıt al ve güç topla.
Bu basit somon ve kinoa yemeği, dilediğin zaman hızla hazırlayabileceğin, çok besleyici ve lezzetli bir yemektir.
Denizde çok balık olabilir ama sporcuların tercihi somondur. Kasları güçlendirmek ve onarmak için gerekli proteini fazlasıyla içeren somon, aynı zamanda kalp dostu omega-3'ün en zengin doğal kaynaklarından biridir. Yağlı balığı taze sebzeler ve filizlenmiş kinoa ile birleştiren bu yemek, antrenmandan birkaç saat önce veya hemen sonra yemek için idealdir. Ayrıca birkaç numarayla 30 dakikada hazır hale gelir.
Öne Çıkan Malzemeler (ve Onlara Neden Bayılacaksın?)
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Tarifi Kişiselleştirmek mi İstiyorsun? İşte Birkaç Fikir:
Fırında Somon ve Tahıl Salatasının Hazırlanışı
Porsiyon: 1
Hazırlama Süresi: 10 dakika
Pişirme Süresi: 25 dakika
Toplam Süre: 35 dakika
Malzemeler
Somon için:
110-170 g somon fileto
Deniz tuzu ve karabiber
1 misket limonu, dilimlenmiş
Tahıl salatası için:
14 g Hindistan cevizi yağı
370 g pişmiş filizlenmiş kinoa
110 g tatlı bezelye, kesilmiş
85 g taze fasulye, kesilmiş
2 taze soğan, doğranmış
50 g çeri domates, ikiye kesilmiş
30 g ceviz, kavrulmuş ve kıyılmış
½ avokado, dilimlenmiş
2 g pul biber
1 misket limonu, suyu sıkılmış
Hazırlanışı
Somon için:
Tahıl salatası için: