Nike Yoga Eğitmeni Fabian Domenech, Gerçek Sen Olmaya Dair Konuşuyor

Son on yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde yogaya katılım neredeyse üç katına çıktı. Bu durum, hızlı tempolu Londra'da moda alanında önü açık bir kariyer, hizmet sektöründeki tam zamanlı bir iş ve CrossFit antrenörlüğü programı arasında mekik dokurken pratiğini keşfeden Fabian Domenech'i şaşırtmıyor. Yoga, meditasyon ve geniş kapsamlı dünya seyahatleri sayesinde öz sevginin gücünü ve ön yargısız olmanın önemini öğrenmiş. Bu bölümde Nike yoga eğitmeni ve CrossFit antrenörü, sunucu Jaclyn Byrer'a katılarak ruh sağlığı, topluluk hissini paylaşmak ve sporda bulduğu aidiyet duygusu üzerine konuşuyor ve her bir dersinden neler bekleyebileceğimizi anlatıyor.