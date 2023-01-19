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Trained Podcast: Fabian Domenech ile Özgünlüğü Yakala

Rehberlik

Nike yoga eğitmeni Fabian Domenech dünyanın her yerinde ders verdi. Bu yolculukta kendisi ve pratiği hakkında neler öğrendiğini dinle.

Son güncellenme tarihi: 4 Ocak 2023
Okuma süresi: 2 dk
Nike Yoga Eğitmeni Fabian Domenech, Gerçek Sen Olmaya Dair Konuşuyor

Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisidir.

Son on yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde yogaya katılım neredeyse üç katına çıktı. Bu durum, hızlı tempolu Londra'da moda alanında önü açık bir kariyer, hizmet sektöründeki tam zamanlı bir iş ve CrossFit antrenörlüğü programı arasında mekik dokurken pratiğini keşfeden Fabian Domenech'i şaşırtmıyor. Yoga, meditasyon ve geniş kapsamlı dünya seyahatleri sayesinde öz sevginin gücünü ve ön yargısız olmanın önemini öğrenmiş. Bu bölümde Nike yoga eğitmeni ve CrossFit antrenörü, sunucu Jaclyn Byrer'a katılarak ruh sağlığı, topluluk hissini paylaşmak ve sporda bulduğu aidiyet duygusu üzerine konuşuyor ve her bir dersinden neler bekleyebileceğimizi anlatıyor.

"Dengemizi bulmak ve insan olarak kendimizi geliştirmek için hayatlarımızda bir şekilde yogaya ihtiyaç duyuyoruz. Bence yoga bize insan olduğumuzu hatırlatıyor."

Fabian Domenech
Nike yoga eğitmeni ve CrossFit antrenörü

Şimdi Dinle

Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

Orijinal yayınlanma tarihi: 19 Ocak 2023

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