Eski Elit Yüzücü Amanda Beard'a Göre Öz Güvenini Bulma

Amanda Beard spot ışıkları altında büyüdü. 14 yaşında Olimpiyat podyumundaki yerini aldı, sekiz ABD Yüzme ulusal şampiyonluğu kazandı ve çok sayıda spor ve yaşam tarzı dergisinin kapaklarında boy gösterdi. Ancak şan ve şöhret yanında; beden algı bozukluğu, depresyon ve kendine zarar vermekle sonuçlanan yoğun medya ilgisini de getirdi. Bu bölümde Amanda, profesyonel sporla iç içe büyüyen genç bir kız olarak deneyimini paylaşmak üzere sunucu Jaclyn Byrer'a katılıyor. Kadın sporcuların maruz kaldığı baskılardan ve bunların neden zararlı olduğundan bahsediyor. Artık kariyerine başladığı zamankinden daha öz güvenli ve mutlu olan Amanda, sporcuların ve onları destekleyenlerin öz saygıya ve sağlığa nasıl öncelik verebileceğini açıklıyor.