Eski Elit Yüzücü Amanda Beard'a Göre Öz Güvenini Bulma

Trained Podcast: Amanda Beard ile Vücudunu Sevmeyi Öğren
Rehberlik
Profesyonel yüzme kariyeri boyunca kendinden şüphe eden ve beden algı bozukluğuyla mücadele eden Amanda Beard, kendi sesini buldu.
Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisidir.
Amanda Beard spot ışıkları altında büyüdü. 14 yaşında Olimpiyat podyumundaki yerini aldı, sekiz ABD Yüzme ulusal şampiyonluğu kazandı ve çok sayıda spor ve yaşam tarzı dergisinin kapaklarında boy gösterdi. Ancak şan ve şöhret yanında; beden algı bozukluğu, depresyon ve kendine zarar vermekle sonuçlanan yoğun medya ilgisini de getirdi. Bu bölümde Amanda, profesyonel sporla iç içe büyüyen genç bir kız olarak deneyimini paylaşmak üzere sunucu Jaclyn Byrer'a katılıyor. Kadın sporcuların maruz kaldığı baskılardan ve bunların neden zararlı olduğundan bahsediyor. Artık kariyerine başladığı zamankinden daha öz güvenli ve mutlu olan Amanda, sporcuların ve onları destekleyenlerin öz saygıya ve sağlığa nasıl öncelik verebileceğini açıklıyor.
"Birçok genç kadın sporcunun ergenlik döneminden ve bunun getirdiği değişimlerden geçerken sporu bıraktığını gözlemledim. Üzerimizdeki baskılar psikolojimizi kötü etkiliyor."
Amanda Beard
Dört kez dünya şampiyonu yüzücü ve yazar
Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder, neler yapabileceğine baksın.