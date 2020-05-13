Enerjik Oynatma Listelerinin Gücü

Müzik güçlü bir motivasyon aracıdır. Bazen seni bir anda harekete hazır hale getiren sihirli bir düğme gibidir. Bu yazıda Nike Master Trainer'ı Kirsty Godso, seni motive edecek en iyi parçaları bulmana yardımcı olacak ipuçları paylaşıyor ve daha fazla müzik bulabileceğin yerleri açıklıyor.



Egzersiz ve müzik ayrılmaz bir ikilidir, o yüzden antrenman yaparken en sevdiğin enerjik şarkıları dinlemenin sana yardımcı olduğu gerçeği hiç de şaşırtıcı değildir.



Ama ben, müziği egzersize başlamadan önce de motive olmak için kullanırım. Canım sıkkınsa, yorgunsam ya da antrenman yapmak istemiyorsam birkaç dakika müzik dinlemek, günümün geri kalanını tamamen değiştirebilir.



Klasik hip-hop şarkıları açtığımda ne can sıkıntım ne de yorgunluğum kalır. Hareket etmeye hazır olurum.