Enerjik Bir Çalma Listesiyle Harekete Geç

Hareket
Son güncellenme tarihi: 11 Haziran 2020

Hazırlayan: Kirsty Godso

Hazırlayan: Kirsty Godso

Enerjik Oynatma Listelerinin Gücü

Zihnini ve vücudunu antrenmana hazırlamak için müziği kullanmayı öğren.

Müzik güçlü bir motivasyon aracıdır. Bazen seni bir anda harekete hazır hale getiren sihirli bir düğme gibidir. Bu yazıda Nike Master Trainer'ı Kirsty Godso, seni motive edecek en iyi parçaları bulmana yardımcı olacak ipuçları paylaşıyor ve daha fazla müzik bulabileceğin yerleri açıklıyor.

Egzersiz ve müzik ayrılmaz bir ikilidir, o yüzden antrenman yaparken en sevdiğin enerjik şarkıları dinlemenin sana yardımcı olduğu gerçeği hiç de şaşırtıcı değildir.

Ama ben, müziği egzersize başlamadan önce de motive olmak için kullanırım. Canım sıkkınsa, yorgunsam ya da antrenman yapmak istemiyorsam birkaç dakika müzik dinlemek, günümün geri kalanını tamamen değiştirebilir.

Klasik hip-hop şarkıları açtığımda ne can sıkıntım ne de yorgunluğum kalır. Hareket etmeye hazır olurum.

Enerjik Oynatma Listelerinin Gücü

Zihnini ve vücudunu antrenmana hazırlamak için müziği kullanmayı öğren.

Müzik güçlü bir motivasyon aracıdır. Bazen seni bir anda harekete hazır hale getiren sihirli bir düğme gibidir. Bu yazıda Nike Master Trainer'ı Kirsty Godso, seni motive edecek en iyi parçaları bulmana yardımcı olacak ipuçları paylaşıyor ve daha fazla müzik bulabileceğin yerleri açıklıyor.

Egzersiz ve müzik ayrılmaz bir ikilidir, o yüzden antrenman yaparken en sevdiğin enerjik şarkıları dinlemenin sana yardımcı olduğu gerçeği hiç de şaşırtıcı değildir.

Ama ben, müziği egzersize başlamadan önce de motive olmak için kullanırım. Canım sıkkınsa, yorgunsam ya da antrenman yapmak istemiyorsam birkaç dakika müzik dinlemek, günümün geri kalanını tamamen değiştirebilir.

Klasik hip-hop şarkıları açtığımda ne can sıkıntım ne de yorgunluğum kalır. Hareket etmeye hazır olurum.

Enerjik Oynatma Listelerinin Gücü

Yeni çıkan şarkıları sürekli takip ediyorum ve beni yeni parçalardan haberdar eden DJ arkadaşlarım var. Sosyal medyada egzersiz videosu paylaştığım zaman yorumların yarısının çalan şarkıyı sormasının nedeni belki de budur!

İşimin parçası olarak çalıştırdığım kişilere enerji veriyorum ve hareket etmeyi istemelerine yardımcı oluyorum. Hareketli müzikler de benim canlanmama yardımcı oluyor.

Enerjik Oynatma Listelerinin Gücü

Yeni çıkan şarkıları sürekli takip ediyorum ve beni yeni parçalardan haberdar eden DJ arkadaşlarım var. Sosyal medyada egzersiz videosu paylaştığım zaman yorumların yarısının çalan şarkıyı sormasının nedeni belki de budur!

İşimin parçası olarak çalıştırdığım kişilere enerji veriyorum ve hareket etmeyi istemelerine yardımcı oluyorum. Hareketli müzikler de benim canlanmama yardımcı oluyor.

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Enerjik Oynatma Listelerinin Gücü, Nike Training Club'a Katıl

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Orijinal yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2020