Enerjik Oynatma Listelerinin Gücü

Enerjik Bir Çalma Listesiyle Harekete Geç
Hareket
Hazırlayan: Kirsty Godso
Hazırlayan: Kirsty Godso
Zihnini ve vücudunu antrenmana hazırlamak için müziği kullanmayı öğren.
Müzik güçlü bir motivasyon aracıdır. Bazen seni bir anda harekete hazır hale getiren sihirli bir düğme gibidir. Bu yazıda Nike Master Trainer'ı Kirsty Godso, seni motive edecek en iyi parçaları bulmana yardımcı olacak ipuçları paylaşıyor ve daha fazla müzik bulabileceğin yerleri açıklıyor.
Egzersiz ve müzik ayrılmaz bir ikilidir, o yüzden antrenman yaparken en sevdiğin enerjik şarkıları dinlemenin sana yardımcı olduğu gerçeği hiç de şaşırtıcı değildir.
Ama ben, müziği egzersize başlamadan önce de motive olmak için kullanırım. Canım sıkkınsa, yorgunsam ya da antrenman yapmak istemiyorsam birkaç dakika müzik dinlemek, günümün geri kalanını tamamen değiştirebilir.
Klasik hip-hop şarkıları açtığımda ne can sıkıntım ne de yorgunluğum kalır. Hareket etmeye hazır olurum.
Zihnini ve vücudunu antrenmana hazırlamak için müziği kullanmayı öğren.
Müzik güçlü bir motivasyon aracıdır. Bazen seni bir anda harekete hazır hale getiren sihirli bir düğme gibidir. Bu yazıda Nike Master Trainer'ı Kirsty Godso, seni motive edecek en iyi parçaları bulmana yardımcı olacak ipuçları paylaşıyor ve daha fazla müzik bulabileceğin yerleri açıklıyor.
Egzersiz ve müzik ayrılmaz bir ikilidir, o yüzden antrenman yaparken en sevdiğin enerjik şarkıları dinlemenin sana yardımcı olduğu gerçeği hiç de şaşırtıcı değildir.
Ama ben, müziği egzersize başlamadan önce de motive olmak için kullanırım. Canım sıkkınsa, yorgunsam ya da antrenman yapmak istemiyorsam birkaç dakika müzik dinlemek, günümün geri kalanını tamamen değiştirebilir.
Klasik hip-hop şarkıları açtığımda ne can sıkıntım ne de yorgunluğum kalır. Hareket etmeye hazır olurum.
Yeni çıkan şarkıları sürekli takip ediyorum ve beni yeni parçalardan haberdar eden DJ arkadaşlarım var. Sosyal medyada egzersiz videosu paylaştığım zaman yorumların yarısının çalan şarkıyı sormasının nedeni belki de budur!
İşimin parçası olarak çalıştırdığım kişilere enerji veriyorum ve hareket etmeyi istemelerine yardımcı oluyorum. Hareketli müzikler de benim canlanmama yardımcı oluyor.
Yeni çıkan şarkıları sürekli takip ediyorum ve beni yeni parçalardan haberdar eden DJ arkadaşlarım var. Sosyal medyada egzersiz videosu paylaştığım zaman yorumların yarısının çalan şarkıyı sormasının nedeni belki de budur!
İşimin parçası olarak çalıştırdığım kişilere enerji veriyorum ve hareket etmeyi istemelerine yardımcı oluyorum. Hareketli müzikler de benim canlanmama yardımcı oluyor.