Bir Sonraki Montunda Araman Gerekenler

Serin Havalara Uygun Montlar

Dışarıda az vakit geçirmen gereken soğuk günlerde rahat ve hafif bir stil işini görebilir. Isıyı tutması için tasarlanmış çok yumuşak mikrofiber fleece kumaşıyla hafif yalıtım sunan Nike Therma Kapüşonlu Üstü de deneyebilirsin. Alternatif olarak yumuşak pamuklu jarse kumaş arasında yumuşak köpük katmanı bulunan, Nike Tech Fleece'ten üretilen bir mont da tercih edebilirsin. En iyi kışlık montlar, favori renk ve stillerinde sunulur ve ani yağmurlara karşı kapüşon, akıllı telefonunu saklayabileceğin bir cep veya havalandırma sunan fermuar gibi ihtiyacın olan özelliklere sahiptir.

Sıcak Tutan Montlar

Sıcaklık 7°C'nin altına düştüğünde sentetik veya kuş tüyü yalıtımla seni sıcak tutacak bir mont tercih etmelisin. Nike sentetik yalıtım, kuş tüyünün stili ile yapısını taklit eder ve yağmurlu havalarda yalıtım özelliğini korur. Hem nefes alabilen hem de nemi dışarıda tutan bir ceket istiyorsan Nike Storm-FIT stillerine göz at. Lamine kaplamalı mikrofiber polyester katmana sahip Nike Storm-FIT montlar, suya ve rüzgara geçit vermezken terinin buharlaşmasını sağlar.

Sımsıcak Tutan Montlar

Havalar bir şöminenin yanına kıvrılmak isteyeceğin kadar soğuk olduğunda en sıcak tutan kışlık montlarımızla hareket et ve sıcak kal. Uyluğa kadar inen, kalçanı kapatan ve ayarlanabilir kapüşonuyla başını ve boynunu sıcak tutan parkalara göz at. Kuş tüyü yalıtımı tercih edersen dolgu gücü 700 veya üzeri olan bir stili ya da daha ağır bir sentetik parkayı tercih et. Kara karşı koruma da önemlidir. Bu yüzden ceketin hem rüzgar geçirmez hem de suya karşı dayanıklı veya su geçirmez olmalıdır. Ellerini ısıtması için fleece astarlı ceplere sahip bir model de tercih edebilirsin.

Çok soğuk havalarla karşı karşıyaysan hafif fleece üst ve uzun kollu performans içliğinin üzerine yalıtımlı bir ceket giyebilirsin. Sıcak hava giysi katmanları arasında hapsolur. Bu yüzden montunun altına doğru stilleri giymek ekstra sıcaklık sağlar. Eldivenleri ve bereyi de unutma.

Deneyebileceğin Montlar

Seçtiğin montun doğru olup olmadığını kışın giyip dondurucu rüzgarlar ve soğukla test etmediğin müddetçe bilemezsin. Montunun seni daha sıcak tutmasını istiyorsan, başka bir beden gerekiyorsa veya farklı bir model istiyorsan fikrini değiştirme nedenin fark etmeksizin 60 gün içinde stili Nike'a ücretsiz olarak iade edebilirsin.

Daha fazla sıcaklık mı istiyorsun? Bol kesimli ceketlerimizi ve parkalarımızı bir yelekle eşleştirebilir ya da bir örgü bereyle kış stilini tamamlayabilirsin. Soğuk havalarda giymek istediğin stil ne olursa olsun, aradığını bizde bulabilirsin.