Bir Sonraki Montunda Araman Gerekenler

Kışlık Mont Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
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Mükemmel kışlık montu nasıl seçeceğini öğren ve en soğuk günlerde bile seni sıcak tutacak seçeneklere göz at.
Havalar birkaç derece (veya daha fazla) soğuduğunda, seni sıcak tutacak bir kışlık monttan daha iyi bir şey yoktur. Kışın dondurucu havası dışarıya çıkıp aktif kalmayı zorlaştırabilir. İster soğuk havalardaki koşulara hazırlanıyor ister günlük kullanıma uygun doğru kışlık montu (veya montları) arıyor ol, bu mevsimde şıklığından ödün vermeden sıcak kalıp formunu koruyabilirsin.
Fleece stillerimiz ve kışlık ceketlerimiz ile parkalarımız, soğuk rüzgarlardan dondurucu soğuklara kadar her türlü olumsuz şarta göğüs germene yardımcı olur. İşte spor salonuna giderken şık görünüp iyi hissetmek için mükemmel kışlık montu seçmenin yolu.
Kışlık Montta Dikkat Edilmesi Gerekenler
1.Yalıtım
Dış giyim ürünlerinin çoğu dolgulu kuş tüyü veya sentetik yalıtıma sahiptir.
- Kuş tüyü yalıtım, ördek ve kazların yumuşak tüylerinden elde edilir. Dolgulu ceketlerin sıcaklığı, genellikle 300 ile 900 arasında değişen dolgu gücüyle ölçülür. Daha yüksek dolgu gücü, kalınlığı ve yalıtım verimliliğini artırsa da ceketin ne kadar sıcak tutacağını göstermez. Dolgunun hacmi de önemlidir. Örneğin, 600 dolgulu kalın bir mont, toplanabilir tasarıma sahip 800 dolgulu bir mont kadar sıcak tutabilir.
- Kuş tüyünün avantajları: Kuş tüyü son derece hafiftir ve vücut ısısını etkili bir şekilde hapseder.
- Kuş tüyünün dezavantajları: Kuş tüyü, yağmurda veya karda ıslandığında ısısını kaybeder ve kuruması uzun sürer.
- Hava bölmeleri oluşturması için çeşitli boyutlarda örülüp iç içe geçirilmiş polyester ipliklerden üretilen sentetik yalıtım, tıpkı kuş tüyü gibi seni sıcak tutar. Sentetik yalıtımın sıcaklığı, metrekare başına düşen gramla hesaplanır. Ağırlıklar genelde 40 ile 120 gram arasındadır. Daha yüksek ağırlıklar daha fazla sıcaklık sunar.
- Sentetiğin avantajları: Sentetik yalıtım, seni yağışlı havalarda bile sıcak tutar. Aşınmaya dayanıklıdır ve kuş tüyü gibi şişkin bir yapısı olmadan sıcak tuttuğu için çoğu sporcu için daha iyi bir seçenektir.
- Sentetiğin dezavantajları: Sentetik yalıtım, kuş tüyüne kıyasla daha ağır olabilir ve genellikle daha kısa ömürlüdür.
2.Hava Şartlarına Dayanıklılık
Ceketin dış yüzeyi seninle dondurucu kış havası arasında duran tek şey olduğu için neme geçit vermeyen yalıtımlı dikişlere sahip olması önemlidir. Bazı montlar, su tutmayan dayanıklı (DWR) kaplamasıyla suya karşı koruma sağlar. Suya dayanıklı dış yüzey seni hafif yağmurlu havalarda kuru tutsa da yağmur şiddetini artırdığında veya kar fırtınalarında tamamen su geçirmez bir monta veya su geçirmez dış yüzeye ihtiyacın olabilir. Güçlü rüzgarlar seni rahatsız ediyorsa fermuarın önünde rüzgar koruması bulunan bir mont tercih et.
3.Kesim
Uzun mu kısa mı? Bol mu dar mı? Uzun kışlık montlar çok soğuk havalarda bacaklarını ve kalçanı korusa da hareket kabiliyetini kısıtlar. Kış koşuları için bel kısmı kısa olan bir kışlık mont tercih et. Daha bol kesime sahip ceketler, kapüşonlu veya fleece üstünle birlikte giymek için idealdir. Ancak, soğuğun içeri girmesini engellemek için yaka ve manşetlerin tam oturduğundan emin ol.
4.Cepler
Özellikle fleece veya sıcak tutan diğer malzemelerden üretilmiş astara sahip el cepleri, eldivenlerini yanına almadığında parmaklarını sıcak tutar. Ellerini ısıtabileceğin cepler, ekstra saklama alanı da sunar. Bazı montlardaki fermuarlı cepler, elektronik eşyalarının kuru kalmasına ve eşyalarının düşmesini önlemeye yardımcı olur. Bazı montlar da şapkana veya eldivenlerine kolayca erişebilmen için dış kısımda açık ceplere veya üstten açılan iç ceplere sahiptir.
5.Kapüşon
Başını sıcak ve kuru tutmak için kapüşonlu bir mont tercih et. Bazı montlar; çıkarılabilir kapüşonla çok yönlülük, yalıtımlı kapüşonla sıcaklık veya ayarlanabilir kapüşonla başını sarıp soğuk havaya geçit vermeyen bir yapı sunar.
6.Kışlık Montların Diğer Özellikleri
- Kordon: Kordon, montun alt kısmından soğuk havanın girmesini engeller.
- Manşetler: Elastik veya ayarlanabilir manşetler, tam oturarak soğuğa geçit vermez.
- 3'ü 1 Arada Tasarım: Bazı ceketler, fermuarı sayesinde dış yüzeyden ayrılabilen yalıtımlı orta katmana sahiptir. Böylece her parçayı ayrı ayrı veya maksimum sıcaklık için birlikte giyebilirsin.
- Havalandırma Noktaları: Kol altı veya karın kısmındaki havalandırma noktaları, soğuk havalarda antrenman yaparken terlemeni engeller.
- Fermuar: İki yönlü fermuar, havalandırma ve hareket kabiliyeti sunar.
- Fermuar Koruması: Bu parça, yaka kısmında koruma sunarak boynunun soğuk havayla temasını en aza indirir.
Sorumlu Bir Şekilde Elde Edilen Malzemeler
Giysilerde sürdürülebilirlik konusunda belirli bir sektör standardı veya kabul gören sertifikalar olmasa da bazı ceketler diğerlerine kıyasla daha çevre dostudur. Atıkları ve karbon emisyonlarını azaltan ürünleri tercih et. Geride küçük bir ayak izi bırakırken mükemmel sıcaklığın tadını çıkarabilmen için Nike kışlık ceketlerin çoğu geri dönüştürülmüş yalıtımdan üretilmiştir.
Her Havaya Uygun Montlar
Serin Havalara Uygun Montlar
Dışarıda az vakit geçirmen gereken soğuk günlerde rahat ve hafif bir stil işini görebilir. Isıyı tutması için tasarlanmış çok yumuşak mikrofiber fleece kumaşıyla hafif yalıtım sunan Nike Therma Kapüşonlu Üstü de deneyebilirsin. Alternatif olarak yumuşak pamuklu jarse kumaş arasında yumuşak köpük katmanı bulunan, Nike Tech Fleece'ten üretilen bir mont da tercih edebilirsin. En iyi kışlık montlar, favori renk ve stillerinde sunulur ve ani yağmurlara karşı kapüşon, akıllı telefonunu saklayabileceğin bir cep veya havalandırma sunan fermuar gibi ihtiyacın olan özelliklere sahiptir.
Sıcak Tutan Montlar
Sıcaklık 7°C'nin altına düştüğünde sentetik veya kuş tüyü yalıtımla seni sıcak tutacak bir mont tercih etmelisin. Nike sentetik yalıtım, kuş tüyünün stili ile yapısını taklit eder ve yağmurlu havalarda yalıtım özelliğini korur. Hem nefes alabilen hem de nemi dışarıda tutan bir ceket istiyorsan Nike Storm-FIT stillerine göz at. Lamine kaplamalı mikrofiber polyester katmana sahip Nike Storm-FIT montlar, suya ve rüzgara geçit vermezken terinin buharlaşmasını sağlar.
Sımsıcak Tutan Montlar
Havalar bir şöminenin yanına kıvrılmak isteyeceğin kadar soğuk olduğunda en sıcak tutan kışlık montlarımızla hareket et ve sıcak kal. Uyluğa kadar inen, kalçanı kapatan ve ayarlanabilir kapüşonuyla başını ve boynunu sıcak tutan parkalara göz at. Kuş tüyü yalıtımı tercih edersen dolgu gücü 700 veya üzeri olan bir stili ya da daha ağır bir sentetik parkayı tercih et. Kara karşı koruma da önemlidir. Bu yüzden ceketin hem rüzgar geçirmez hem de suya karşı dayanıklı veya su geçirmez olmalıdır. Ellerini ısıtması için fleece astarlı ceplere sahip bir model de tercih edebilirsin.
Çok soğuk havalarla karşı karşıyaysan hafif fleece üst ve uzun kollu performans içliğinin üzerine yalıtımlı bir ceket giyebilirsin. Sıcak hava giysi katmanları arasında hapsolur. Bu yüzden montunun altına doğru stilleri giymek ekstra sıcaklık sağlar. Eldivenleri ve bereyi de unutma.
Deneyebileceğin Montlar
Seçtiğin montun doğru olup olmadığını kışın giyip dondurucu rüzgarlar ve soğukla test etmediğin müddetçe bilemezsin. Montunun seni daha sıcak tutmasını istiyorsan, başka bir beden gerekiyorsa veya farklı bir model istiyorsan fikrini değiştirme nedenin fark etmeksizin 60 gün içinde stili Nike'a ücretsiz olarak iade edebilirsin.
Daha fazla sıcaklık mı istiyorsun? Bol kesimli ceketlerimizi ve parkalarımızı bir yelekle eşleştirebilir ya da bir örgü bereyle kış stilini tamamlayabilirsin. Soğuk havalarda giymek istediğin stil ne olursa olsun, aradığını bizde bulabilirsin.
Sık Sorulan Sorular
En İyi Kışlık Mont Hangisidir?
En iyi kışlık mont, seni sıcak tutarken yaptığın aktiviteleri desteklemelidir. İhtiyaçlarına göre kuş tüyü dolgulu veya sentetik yalıtımlı bir model tercih edebilirsin. Seçtiğin mont en azından rüzgar ve suya dayanıklı olmalıdır. Yoğun kar yağışlı ve yağmurlu havalarda su geçirmez bir mont tercih et.
En Sıcak Tutan Kışlık Mont Hangisidir?
En sıcak tutak kuş tüyü dolgulu mont yüksek hacme ve 900 dolgu gücüne sahiptir. En sıcak tutan sentetik yalıtımlı ceket, metrekare başına 120 g ağırlığa sahiptir.