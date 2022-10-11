Antrenmanların Sırasında Hangi Taytları Giymelisin?

Doğru antrenman taytını bulmak istiyorsan önce bazı temel terimleri öğrenmelisin. Bu sayede arama kapsamını daraltabilir ve sana en uygun taytı giydiğinden emin olabilirsin.

Bel Yüksekliği

Taytının vücudunda nereye kadar çıktığını gösterir. Taytının bel yüksekliği, belinde sana en rahat gelen seviyede olmalıdır. Seçenekler genellikle şu ikisinden ibarettir:

Normal belli taytların bel kısmı, göbek deliğinde veya daha aşağıda olur

Yüksek belli taytların bel kısmı, göbek deliğinde veya daha yukarıda olur

Kesim

Kesimi, basınç bağlamında düşünmelisin. Bu terim, taytının ne kadar sıkı olduğunu belirtmek için kullanılır. Hangi seçeneği tercih edeceğin genellikle taytı nerede giyeceğine bağlıdır. Antrenman taytlarında daha sıkı kesim tercih sebebiyken günlük kullanacağın taytların daha az basınçlı olması daha iyi olacaktır. Başlıca iki seçenek şunlardır:

Sıkı kesim yüksek basınçlıdır. Bu stiller, sıkı kesimleri sayesinde desteklerini hissettirir. Taytının daha az basınçlı olmasını fakat yapısının seni daha çok sarmasını istiyorsan bir beden büyüğünü giymeyi dene.

Standart kesim daha az basınçlıdır. Ama yine de vücudu sıkıca sarar. Gerçek beden ölçüne uygundur.

Boy

Bu terim, taytın ne kadar uzun olduğunu ve çoğu kişinin vücudunda nereye indiğini gösterir. Minyonsan veya bacakların uzunsa standart boy, ideal uzunluğa ne kadar yakın olursa olsun, sana en uygun seçenek olmayabilir.

Gardırobuna farklı boylarda taytlar eklemen iyi bir fikir olabilir. Bunu yaparsan hem farklı hava durumları için seçeneklere sahip olursun, hem de hangi boyu tercih ettiğini deneyerek bulabilirsin. Seçenekler şunlardır:

Kapri, dizin hemen aşağısına kadar iner

3/4 boy veya bilek üstü tayt, baldırın ortasına kadar iner

7/8 boy tayt, ayak bileğinin hemen yukarısına kadar iner

Tam boy tayt, ayak bileğine kadar iner

Lüks

Bu tayt kategorisi daha geniştir ve kesin bir tanımını yapmak zordur. Kaliteli malzemelerden üretilmiş ileri düzey ayrıntılara sahip taytlar, bu kategoriye dahildir. Lüks taytlar genellikle her durumda kullanılabilir. Bu yüzden en iyi antrenman taytları arasında yer alırlar. Bu taytları koşarken, spor salonunda çalışırken, yoga yaparken veya dinlenirken giyebilirsin.

Taytının kumaşının yumuşak, kaliteli olmasına, ter tutmamasına ve şeffaflaşmamasına dikkat et. Ayrıca seçeceğin modelin (tercihen birden fazla) cebi olmalıdır.