Antrenmanların Sırasında Hangi Taytları Giymelisin?

Mükemmel Antrenman Taytı Nasıl Seçilir?
Satın Alma Rehberi
Antrenman taytını seçerken seni rahat tutacak, uzun süre giyebileceğin bir silüet bulmak için stil, kesim ve özellik tercihlerini doğru yapmalısın.
Tayt ve antrenman taytı denince çok fazla seçenek var. Bu seçenek bolluğu kafa karıştırıcı olabilir. Ama bu rehber, hangi taytı ne zaman giymen gerektiğini anlamana yardımcı olacak. Nike taytların bazıları antrenmanlarının iyi geçmesine yardımcı olur. Bazıları ise günlük stilini ileriye taşır. Bazıları ise ikisini birden yapar.
Peki hangi taytı giymelisin? Bu ipuçları karar vermene yardımcı olacak.
Terminoloji
Doğru antrenman taytını bulmak istiyorsan önce bazı temel terimleri öğrenmelisin. Bu sayede arama kapsamını daraltabilir ve sana en uygun taytı giydiğinden emin olabilirsin.
Bel Yüksekliği
Taytının vücudunda nereye kadar çıktığını gösterir. Taytının bel yüksekliği, belinde sana en rahat gelen seviyede olmalıdır. Seçenekler genellikle şu ikisinden ibarettir:
- Normal belli taytların bel kısmı, göbek deliğinde veya daha aşağıda olur
- Yüksek belli taytların bel kısmı, göbek deliğinde veya daha yukarıda olur
Kesim
Kesimi, basınç bağlamında düşünmelisin. Bu terim, taytının ne kadar sıkı olduğunu belirtmek için kullanılır. Hangi seçeneği tercih edeceğin genellikle taytı nerede giyeceğine bağlıdır. Antrenman taytlarında daha sıkı kesim tercih sebebiyken günlük kullanacağın taytların daha az basınçlı olması daha iyi olacaktır. Başlıca iki seçenek şunlardır:
- Sıkı kesim yüksek basınçlıdır. Bu stiller, sıkı kesimleri sayesinde desteklerini hissettirir. Taytının daha az basınçlı olmasını fakat yapısının seni daha çok sarmasını istiyorsan bir beden büyüğünü giymeyi dene.
- Standart kesim daha az basınçlıdır. Ama yine de vücudu sıkıca sarar. Gerçek beden ölçüne uygundur.
Boy
Bu terim, taytın ne kadar uzun olduğunu ve çoğu kişinin vücudunda nereye indiğini gösterir. Minyonsan veya bacakların uzunsa standart boy, ideal uzunluğa ne kadar yakın olursa olsun, sana en uygun seçenek olmayabilir.
Gardırobuna farklı boylarda taytlar eklemen iyi bir fikir olabilir. Bunu yaparsan hem farklı hava durumları için seçeneklere sahip olursun, hem de hangi boyu tercih ettiğini deneyerek bulabilirsin. Seçenekler şunlardır:
- Kapri, dizin hemen aşağısına kadar iner
- 3/4 boy veya bilek üstü tayt, baldırın ortasına kadar iner
- 7/8 boy tayt, ayak bileğinin hemen yukarısına kadar iner
- Tam boy tayt, ayak bileğine kadar iner
Lüks
Bu tayt kategorisi daha geniştir ve kesin bir tanımını yapmak zordur. Kaliteli malzemelerden üretilmiş ileri düzey ayrıntılara sahip taytlar, bu kategoriye dahildir. Lüks taytlar genellikle her durumda kullanılabilir. Bu yüzden en iyi antrenman taytları arasında yer alırlar. Bu taytları koşarken, spor salonunda çalışırken, yoga yaparken veya dinlenirken giyebilirsin.
Taytının kumaşının yumuşak, kaliteli olmasına, ter tutmamasına ve şeffaflaşmamasına dikkat et. Ayrıca seçeceğin modelin (tercihen birden fazla) cebi olmalıdır.
Aktivitene En Uygun Antrenman Taytını Nasıl Seçeceksin?
İstediğin özellikleri tespit ettikten sonra yapman gereken şey, taytını nerede giyeceğine karar vermektir. Bazı taytlar yapmayı sevdiğin aktiviteler için özel olarak tasarlanır. Nike taytlar ise her türlü aktiviteye uygundur.
Koşu Taytları
Koşmaya yeni başlayanlar bile haftada en az 3-6 kilometre koşmayı hedeflemelidir. Bu hiç de kolay bir iş değildir. Ama ne kadar koşarsan koş, antrenman taytın yüksek performanslı olmalıdır.
Nike koşu taytları depar, yürüyüş, jogging yaparken veya kişisel rekorunu kırmaya çalışırken sürtünme yapmadan tüm ihtiyaçlarını karşılaması için tasarlanır. Sahip oldukları özelliklerden bazıları şunlardır:
- Sabit duran tasarım, kilometreler boyunca aynı hareketi tekrar ederken yerinde kalır
- Stratejik havalandırma bölgeleri optimum nefes alabilirlik sunar
- Yansıtıcı tasarım güvenliği artırır
- Cepler sayesinde koşu sırasında ellerin serbest kalır
Nike koşu taytlarının çoğu normal bellidir ve uyumun ayarlanabilmesi için kordonlu bel kısmına sahiptir. Uzun mesafe koşucularının nefes alabilen ve bol cepli taytları tercih etmesi gerekir. Hızlı koşan bir sprinter isen rahat etmek için kumaşı pürüzsüz, bel bandı geniş taytları tercih et.
Spor Salonu Taytları
Spor salonunda taytla antrenmana yapıyorsan itme, çekme, lunge, squat, eğilme ve dönme hareketlerini yaparken yerinde duracak bir tayta ihtiyacın vardır. Yüksek belli ve üstten açılan cepli olan, farklı kesim ve boy seçeneklerine sahip Nike antrenman taytları en yüksek hareket esnekliğini sunar.
Nike taytlar ağırlık çalışırken, kardiyo makinelerinde çalışırken veya yoga yaparken vücudunun yaptığı hareketleri destekler.
Nike yoga taytları yumuşacık kumaştan üretilir ve rahat, yüksek bele sahiptir. Nike Infinalon kumaş sayesinde esneklikleri, kuvvetleri ve hafif basınçları mükemmel düzeyde olur. Spandeksten yarı yarıya ince ama iki kat güçlü olan Infinalon, yapacağın her duruşa uygundur.
Gün atlamadan yaptığın ve çok ter döküp sınırlarını zorladığın zorlu antrenmanlara uygun olan Nike Pro taytlar, seninle birlikte hareket eder. Bu taytların bel bandı sabit durur. Ter tutmayan kumaş ve baldırlardaki nefes alabilen file, serin ve kuru kalmana yardımcı olur. Yumuşak ve esnek olan bu antrenman taytları, hedeflerine ulaşmak için ihtiyacın olan her şeyi sunar.
Spor Stili ile Günlük Kullanımı Birleştiren Taytlar
Antrenman stilleri büyük bir moda trendine dönüştü. Spor salonundan çıkan antrenman giysileri, oturma odalarımıza ve marketlere girdi. Bu stiller, günlük işleri yaparken veya arkadaşlarla birlikte vakit geçirirken giymek için idealdir. Adları spor giyim taytı olsa da, hem spor yaparken hem de dinlenirken giymek için idealdirler.
Spor giyim taytları rahat ve esnek olmakla birlikte, stilini renklendirmene de olanak tanır. Dikkat çekici renkler ve göz alıcı baskılar genellikle bu modeller arasında bulunur. Öncelikleri işlevsellik olmadığı için bu taytlarla stiline neşe katabilirsin. Ayrıca daha az basınçlı, standart kesimli taytlar da bu kategoride yer alır.
Doğru Uyumu Bulma
Stilini ve ideal taytında olması gereken tüm özellikleri öğrendiğine göre, şimdi senin için ideal uyuma sahip taytı nasıl bulacağına bakalım. Antrenman taytın ne kadar basınçlı olursa olsun, taytını giydiğinde rahat etmek istersin. Bu yüzden bir taytı denerken birkaç basit test yaparak uyumu kontrol edebilirsin:
- Beden testi: Tayt sıkı kesimli olsa bile, bel ve ayak bileği noktalarında tayt ile vücudunun arasına bir parmağını rahatça sokabilmen gerekir. Birden fazla parmağını sokabiliyorsan bir beden küçüğünü dene. Bir parmağını bile sokamıyorsan bir beden büyüğünü dene.
- Squat testi: Almayı düşündüğün tayt ile derin squat yap. Bunu yaptığında taytın şeffaflaşmamalı ve belinde kalmalıdır. Belinden kayıyorsa bir beden küçüğünü dene. Tayt şeffaflaşıyorsa (tayttan tenini veya iç çamaşırını görebiliyorsan) bir beden büyüğünü dene. Taytın şeffaflaşıp şeffaflaşmadığını kolayca görmek için squat testini aydınlık bir alanda, ayna karşısında yap.
Taytını internetten satın alıyorsan sana uymaması veya beğenmemen durumunda iade edebileceğinden veya değiştirebileceğinden emin ol. Kasların ağrırken ve ciğerlerin yanarken bile antrenman taytının içinde kendini rahat ve güvende hissetmen gerekir.
Antrenman Eşofman Altları ve Taytlar
Aktiviten için hangi taytı giymen gerektiğine karar vermeye çalışırken tayt giymenin sana göre olmadığını anlayabilirsin. Biraz daha bol olan fakat antrenman taytlarının tüm özelliklerine sahip bir eşofman altı arıyorsan bacaklara daha fazla hareket alanı sunan stilleri tercih et. Kumaş hafif olmalı, ter tutmamalı ve basınçlı olmamalıdır.
Farklı Stiller, Kesimler ve Boylar Dene
Antrenman stilleri söz konusu olunca çok fazla seçenek diye bir şey olamaz. Değişik aktivitelere uygun birçok farklı taytının olması, yaptığın şey ne olursa olsun buna uygun ve iyi performans sunacak bir stile sahip olacağın anlamına gelir.