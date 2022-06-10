Hangi Annelik Antrenman Giysilerine İhtiyacım Var?

Annelik Yolculuğu Sırasında Rahatça Antrenman Yapmak İçin Her Trimestere Uygun Giysiler
Satın Alma Rehberi
Annelik yolculuğun sırasında, doğum öncesinden doğum sonrasına kadar her dönemde rahatça antrenman yapmak için giyebileceğin giysileri nasıl bulabileceğini anlatan bir rehber hazırladık.
Hamilelik sırasında yaşayacağın tek değişiklik, karnının büyümesi değildir. El ve ayakların şişmesi ile göğüslerin ağırlaşması, yaşayacağın diğer değişikliklerden yalnızca birkaçıdır. Ancak bu, üzerine olmayan veya rahatsızlık veren antrenman giysilerine razı olman gerektiği anlamına gelmez. Vücudun bebeğini büyütmekle uğraşırken işini rahatsız antrenman giysileriyle zorlaştırmamalısın.
Annelik yolculuğu sırasında rahat antrenman giysileri giymek, egzersiz yaparken kendini çok daha iyi hissetmeni sağlayabilir. Hamileler için tasarlanan antrenman stilleri daha esnek kumaşlar ve nem tutmayan malzemelerden üretilir. Emziren anneler için ise işlevsel tasarımlar öne çıkar.
Bununla birlikte, antrenman yaparken giyeceğin giysileri bulmak için hamile giyim reyonuna bakman gerekmez. Hamile giysilerinin hamilelik öncesi bedene uygun olduğu iddia edilse de, birkaç ay sonra karnının ne kadar büyüyeceğini veya kendini nasıl rahat hissedeceğini tahmin etmek zor olacağı için satın alacağın giysileri önce denemelisin.
Hamile kadınlar ve yeni annelere yönelik internet platformu Dear Sunday'in kurucusu, perinatal sağlık koçu ve eğitmeni Cassie Shortsleeve ise bir alternatif sunuyor: "İnternetten birkaç farklı beden sipariş et. Kendini en rahat hissettiğin seçenek, giyeceğini hiç düşünmediğin bir bedense içinde büyüyen bir insan olduğunu ve rahat etmenin hakkın olduğunu kendine hatırlat."
Dilersen her zamanki antrenman giysilerinin büyük bedenlerini de alıp deneyebilirsin. Shortsleeve, "Bazen hamile giysileri gereklidir. Ama bazı durumlarda standart giysilerin büyük bedenleri de işe yarar." diyor.
Doğum öncesinde antrenman yaparken rahat etmene (ve şık olmana) yardımcı olmak için annelik yolculuğunun temel antrenman giysileri ve ekipmanlarını anlattığımız bir rehber hazırladık.
1. Esnek, Yüksek Belli Taytları Tercih Et
Farkında olmasan bile karnın her geçen gün büyür. Giyeceğin taytın da vücudundaki değişimlere ayak uydurabilmesi gerekir. Bu yüzden sertifikalı kişisel trainer ve Every Mother'ın kurucusu Leah Keller, karnının yukarısına çıkacak yüksek belli ve esnek kesimli hamile taytlarını tercih etmeni öneriyor.
"[Yüksek belli tayt] özellikle antrenman yaparken kendimizi iyi hissetmemizi sağlar, çünkü vücudumuzu toplayıp desteklediğini hissederiz." diyor Keller.
Ancak Keller, 7 gün 24 saat yüksek belli tayt giymeye alışmaman gerektiğine dikkat çekiyor. "Bu, karnının normalden daha güçlü olduğunu ve seni daha iyi desteklediğini zannetmene yol açabilir." diyor. "Bu sahte güven hissi, hamilelik sırasında destekleyici karın kuvveti çalışmalarını yapmamana neden olabilir."
Karnı kuvvetlendirmek, hamilelik sırasında sıkça görülen bir sorun olan sırt ağrısını önlemek ve doğuma hazırlanmak için önemlidir.
Malzeme seçiminden bahsetmek gerekirse, polyester ve naylon gibi nefes alabilen, ter tutmayan malzemelerden üretilmiş antrenman giysilerini tercih etmelisin. Bu kumaşlar, özellikle vücudunun daha çok çalıştığı hamilelik sırasında serin kalmanı sağlar.
Doğum öncesi/sonrası fitness uzmanı ve Speir Pilates'in kurucusu Andrea Speir, şöyle diyor: "Yumuşak dokulu malzemeleri tercih et. Hafif pamuk, gerilmiş ciltte güzel bir his uyandırır. Ben olsam kalın taytlardan uzak dururum, çünkü bu taytlar zaten sıcak basan hamileleri iyice rahatsız eder."
2. Basınçlı Şort Al
Antrenman yaparken yoga eşofman altı giymeyi sevsen bile, kendine bir de basınçlı şort almayı düşünmelisin. Yoğun egzersiz yapıyorsan veya sıcak havada antrenman yaparken serin kalmak istiyorsan şort senin için idealdir. Ayrıca belirli egzersizler sırasında eşofman altına kıyasla bacaklarını daha özgür bırakabilir.
Keller, basınçlı şort giymenin vulvar varisten (vulvanın dış yüzeyinde oluşan varisli damarlar) kaynaklanan rahatsızlığı ve şişmeyi kontrol altına almaya yardımcı olabileceğini de söylüyor.
"Vulvar varis çok konuşulan bir konu olmasa da, hamilelik sırasında sıkça görülür ve genellikle doğumdan sonra kendiliğinden iyileşir." diyor Kelly. "Basınçlı şort giymek antrenman yaparken, ayakta dururken, yürürken, hatta masa başında otururken kan akışının geri dönmesine yardımcı olabilir."
Vulvar varis sorunu yaşıyorsan doktorun veya doğum danışmanınla mutlaka görüş.
3. Destekleyici Bir Spor Sütyeni Seç
Büyüyen göğüslerine destek ve tam koruma sağlayan rahat bir hamile spor sütyeni, antrenmanların sırasında büyük fark yaratabilir. Genellikle çoğu kadın balenli sütyenlerle rahat etmez, bu yüzden hamile spor sütyenlerinde de balensiz modelleri seçmek iyi olabilir.
Sıkı kesim göğüslerini kaldırabilir. Ancak sütyenin çok sıkı olmamalıdır, yoksa hareketlerini kısıtlayabilir ve hatta canını acıtabilir. Shortsleeve, bu nedenle normalde giydiğinden bir veya iki beden büyük bir spor sütyeni almanı öneriyor.
"Göğüsleri büyük olmasa bile, çoğu kadının göğüs bedeni ilk trimesterde ve özellikle de emziriyorsa doğum sonrası dönemde büyür." diyor Shortsleeve. "Çok sıkı olan spor sütyenleri, emzirme döneminde kanalların tıkanmasına katkıda bulunabilir."
Keller, bebeğini emzirmeyi planlıyorsan emzirme sütyeni işlevi gören spor sütyenlerini tavsiye ediyor. Ancak farklı kumaş gereksinimleri yüzünden iki amaca da mükemmel biçimde hizmet eden bir spor sütyeni bulman da zor olabilir.
"Şahsi deneyimim, farklı türdeki bu giysilerin teknik niteliklerinin birbirini zayıflatabileceğini gösteriyor." diyor Keller. "Çok destekleyici ve etkili olup bir yandan da emzirme ve süt sağma için rahat ve erişilebilir tasarıma sahip bir spor sütyeni üretmek, gerçek bir mühendislik başarısıdır."
Bu yüzen Keller, sana doğru dengeyi sunan bir spor sütyeni bulamıyorsan antrenman ile emzirme ve/veya süt sağma için ayrı sütyenler satın almanı öneriyor.
Speir, tasarımın sade olması gerektiğinin altını çiziyor. "Askıları geniş, yan kısımları korumalı olsun. Göğüslerin büyüdüğünde, antrenman yaparken istenmedik olaylar yaşamamak için sütyeninin tam koruma sunmasını istersin."
Bazı normal spor sütyenleri, hamilelikte iyi bir antrenman sütyeni olarak da işlev görür, yani hamile spor sütyeni olarak lanse edilen ürünleri satın almak zorunda değilsin. Ayrıca sütyenini doğum sonrasında da kullanmak isteyebilirsin. Bu yüzden hamilelikten sonra da kullanacağını bildiğin bir spor sütyeni alman daha iyidir. Hem Shortsleeve hem de Keller, çok beğendiğin bir sütyen bulursan iki veya üç tane almanı tavsiye ediyor.
"Annelik yolculuğun için spor sütyeni alırken yaşam stilini hesaba kat." diyor Shortsleeve. "Bir sütyene sırf emzirme sütyeni olduğu için daha çok para veriyorsan ve o özelliği kullanmayacaksan buna değer mi? Belki aynı miktarda desteği daha uygun fiyata sunan ve işine yarayacak benzer bir sütyen vardır. Herkesin ihtiyaçları farklıdır."
4. Uzun ve Esnek Antrenman Üstlerini Tercih Et
Karnın büyüdüğünde, karnını kapatması için daha uzun ve esnek kesimli atletler ve üstler giymelisin. Shortsleeve sıkı kesimli atletler de giyebileceğini, çünkü bunların karın bandına benzer şekilde ek destek sağlayabileceğini söylüyor.
Örneğin, Nike (M) hamile atleti dört yöne esneyen yapıya, tam koruma sağlayan uzun kesime ve doğum sonrasında da giymen için güzel bir silüete sahiptir.
Ayrıca taytlarda olduğu gibi, antrenman üstleri ve spor sütyenlerinde de antrenmanın hareketli anlarında seni serin tutacak ter tutmayan teknolojiye sahip stilleri tercih et.
5. Ekstra Ayak Kemeri Desteği Olan Antrenman Ayakkabıları Giy
Hamilelik sırasında vücudun kanı ve diğer sıvıları daha fazla üretir. Bu yüzden ayak bileklerin ve ayakların şişebilir. Yani artık antrenman ayakkabıların ayağına olmaz veya ihtiyacın olan miktarda destek sunmaz.
Keller'a göre, bazı kadınların ayakları hamilelik sırasında yarım numara ile bir numara arasında büyür. Shortsleeve, favori sneaker'ını bir numara büyütmenin işe yarayabileceğini söylüyor.
Ayrıca hamilelik, bebeğin ağırlığının yarattığı baskı yüzünden plantar fasiit (topuk ağrısına neden olan bir durum) gibi ayak sorunlarına yol açabilir. Bunun dışında düztabanlık da yaşayabilirsin, çünkü vücudun hamilelik sırasında bağ dokularını gevşeten relaksin adlı bir hormon salgılar.
"İyi tasarlanmış, destekleyici ayakkabılar güvenliğin için önemlidir." diyor Keller. "Sendelemeye başladığında ve ağırlık merkezin değiştiğinde, düşmeni önlemeye yardımcı olurlar." Ayrıca doğuma gerekli gücü ve dayanıklılığı kazanabilmen için hareket etmeyi sürdürmeni sağlayacaklarını da ekliyor.
Shortsleeve ise nem tutmayan çoraplar giymeni öneriyor. Çoğu hamile kadının cildinde yaşadığı değişiklikler düşünüldüğünde (hem kuruluk hem terleme şeklinde), malzemenin ter tutmaması çok önemlidir.