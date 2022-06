Hangi Annelik Antrenman Giysilerine İhtiyacım Var?

Farkında olmasan bile karnın her geçen gün büyür. Giyeceğin taytın da vücudundaki değişimlere ayak uydurabilmesi gerekir. Bu yüzden sertifikalı kişisel trainer ve Every Mother'ın kurucusu Leah Keller, karnının yukarısına çıkacak yüksek belli ve esnek kesimli hamile taytlarını tercih etmeni öneriyor.

"[Yüksek belli tayt] özellikle antrenman yaparken kendimizi iyi hissetmemizi sağlar, çünkü vücudumuzu toplayıp desteklediğini hissederiz." diyor Keller.

Ancak Keller, 7 gün 24 saat yüksek belli tayt giymeye alışmaman gerektiğine dikkat çekiyor. "Bu, karnının normalden daha güçlü olduğunu ve seni daha iyi desteklediğini zannetmene yol açabilir." diyor. "Bu sahte güven hissi, hamilelik sırasında destekleyici karın kuvveti çalışmalarını yapmamana neden olabilir."

Karnı kuvvetlendirmek, hamilelik sırasında sıkça görülen bir sorun olan sırt ağrısını önlemek ve doğuma hazırlanmak için önemlidir.

Malzeme seçiminden bahsetmek gerekirse, polyester ve naylon gibi nefes alabilen, ter tutmayan malzemelerden üretilmiş antrenman giysilerini tercih etmelisin. Bu kumaşlar, özellikle vücudunun daha çok çalıştığı hamilelik sırasında serin kalmanı sağlar.

Doğum öncesi/sonrası fitness uzmanı ve Speir Pilates'in kurucusu Andrea Speir, şöyle diyor: "Yumuşak dokulu malzemeleri tercih et. Hafif pamuk, gerilmiş ciltte güzel bir his uyandırır. Ben olsam kalın taytlardan uzak dururum, çünkü bu taytlar zaten sıcak basan hamileleri iyice rahatsız eder."