Hangi Annelik Antrenman Giysilerine İhtiyacım Var?

Hamilelik sırasında yaşayacağın tek değişiklik, karnının büyümesi değildir. El ve ayakların şişmesi ile göğüslerin ağırlaşması, yaşayacağın diğer değişikliklerden yalnızca birkaçıdır. Ancak bu, üzerine olmayan veya rahatsızlık veren antrenman giysilerine razı olman gerektiği anlamına gelmez. Vücudun bebeğini büyütmekle uğraşırken işini rahatsız antrenman giysileriyle zorlaştırmamalısın.

Annelik yolculuğu sırasında rahat antrenman giysileri giymek, egzersiz yaparken kendini çok daha iyi hissetmeni sağlayabilir. Hamileler için tasarlanan antrenman stilleri daha esnek kumaşlar ve nem tutmayan malzemelerden üretilir. Emziren anneler için ise işlevsel tasarımlar öne çıkar.

Bununla birlikte, antrenman yaparken giyeceğin giysileri bulmak için hamile giyim reyonuna bakman gerekmez. Hamile giysilerinin hamilelik öncesi bedene uygun olduğu iddia edilse de, birkaç ay sonra karnının ne kadar büyüyeceğini veya kendini nasıl rahat hissedeceğini tahmin etmek zor olacağı için satın alacağın giysileri önce denemelisin.

Hamile kadınlar ve yeni annelere yönelik internet platformu Dear Sunday'in kurucusu, perinatal sağlık koçu ve eğitmeni Cassie Shortsleeve ise bir alternatif sunuyor: "İnternetten birkaç farklı beden sipariş et. Kendini en rahat hissettiğin seçenek, giyeceğini hiç düşünmediğin bir bedense içinde büyüyen bir insan olduğunu ve rahat etmenin hakkın olduğunu kendine hatırlat."

Dilersen her zamanki antrenman giysilerinin büyük bedenlerini de alıp deneyebilirsin. Shortsleeve, "Bazen hamile giysileri gereklidir. Ama bazı durumlarda standart giysilerin büyük bedenleri de işe yarar." diyor.

Doğum öncesinde antrenman yaparken rahat etmene (ve şık olmana) yardımcı olmak için annelik yolculuğunun temel antrenman giysileri ve ekipmanlarını anlattığımız bir rehber hazırladık.