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Trained Podcast: Lewis Howes ile Korkularından Kurtulma

Rehberlik

Bu sporcu, en büyük başarısını saha dışında, geleceğini şekillendirme gücü olduğunu fark ettiğinde elde etti. Şimdi başkalarına da aynısını yapabilmeleri için destek oluyor.

Son güncellenme tarihi: June 26, 2021
Yazar Lewis Howes'e Göre En Büyük Korkularınızın Üstesinden Gelmenin Yolu

"Trained", bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.

Okulda çok çeşitli beceriler kazanırız ama genellikle okullar çok önemli bir konu olan duygularımızı yönetme ile ilgili ders vermez. Bu yüzden hayatımızda zorlu durumlarla karşılaştığımızda bunlarla nasıl başa çıkacağımızı bilemeyiz. Lewis Howes için bu zorlu durumlar arasında cinsel istismar, erkek kardeşinin hapse girmesi ve profesyonel futbol kariyerini sona erdiren bir sakatlık yaşaması bulunuyordu. Bir süre boyunca kız kardeşinin evinde mutsuz bir şekilde oturduktan sonra Howes en büyük korkularıyla (yani duygularıyla) yüzleşmeye ve kendini açmaya karar verdi. Bugün popüler bir podcast sunucusu, çok satan yazar, işletme koçu ve ABD Takımı hentbol oyuncusu olan Howes, başkalarını korktukları şeylerle yüzleştirerek başarıya ulaştırmaya kendini adadı. Bu bölümde farklı alanlarda başarılı olan bu sporcu, Nike kıdemli performans direktörü Ryan Flaherty'ye utanç ile kimlik krizini aşarak zihinsel ve fiziksel sağlığını nasıl iyileştirdiği ve mentorlarından destek almanın kendisini nasıl "hayat sporcusuna" dönüştürdüğünü anlatıyor. Korku listesi oluşturma, kişilik maskelerini çıkarma (bu konuda erkek dinleyicilere önemli şeyler söylüyor) ve kapsamlı şekilde düşünme konusundaki tavsiyeleri, duygusal zeka konusunda hepimizin kendimizi geliştirmesine yardımcı olabilir. Kendini geliştirmek için asla geç kalmış sayılmazsın.

"Korkmayı bırakana kadar korkularının üzerine git."

Lewis Howes

The School of Greatness kitabının yazarı, açılış konuşmacısı ve ABD Ulusal Erkek Takımında Hentbol oyuncusu

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Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Flaherty'ye trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

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