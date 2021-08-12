Yeni Zaferler

Gloria Kosgei, Eliud Kipchoge'nin yaşadığı yer olan Kenya'nın Eldoret kentinde avukatlık yapıyor. Gloria, Kipchoge ile ilk tanıştığında efsanevi maratoncu onu çok şaşırtan bir şey yapmış: Ünlü değilmiş gibi kendisini tanıtmış.

"İlk tanışmamızda çok sıcakkanlıydı. Bana şöyle dedi: 'Gloria, ben Eliud.' Bana kendisini tanıttı. Eliud'u tanımayan mı var?" diyor, gülerek.

Bugün Kipchoge'nin yakın bir arkadaşı olan Gloria, koşucunun alçakgönüllülüğünü çok beğeniyor. Bu mütevazılık, Kipchoge'ye hem kendi ülkesinde hem de yurt dışında sevgi ve saygı kazandırdı.

Gloria şöyle diyor: "Herkes onun mütevazılığından bahseder. Kenya'da birçok büyük sporcu var ama onun kadar büyük olup bir de alçakgönüllü olan sporculara az rastlanır. Özel muamele beklemez. Bizim gibi kuyruğa girip sırasını bekler. Eliud yüksek profilli bir sporcu ama kendisini hiç de öyle görmez. Kendisini 'Ben Eliud.' diye tanıtır. Başka bir şey demez."