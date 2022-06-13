Yeni İdoller

BEN: Tenis senin için ne anlama geliyor?

DYLAN: Eskiden engelli olduğum için okulumdaki bazı çocuklar tarafından zorbalığa uğrardım. Engeli olan biriyle hiç tanışmamışım. Bu yüzden kendimi biraz kaybolmuş gibi hissediyordum. Tenis oynamaya başladığımda ilk kez benim gibi insanlarla tanıştım

BEN: Kesinlikle sana katılıyorum. Sporun sosyal tarafı harika. Tenis bana farklı olmadığım hissini aşıladı. Etrafımdaki insanlara bakıyorum ve aynı olduğumuzu görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayatımın diğer açılarında da öz güven kazanmamı sağladı.

DYLAN: Sporun bu açıdan güçlü bir yanı var, öyle değil mi? Tam zamanlı profesyonel bir paralimpik tenis oyuncusu olduğum için çok şanslıyım. Bizden önceki nesil için işler çok zordu. Senin benim gibi tenis oynama fırsatına sahip değillerdi. Bu nedenle tenis oynayabiliyor olmayı hafife almıyorum.