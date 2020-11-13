Strese Bağlı Yemeyi Bırakmanın Kolay Yolları

Duygularından kaçmak veya onları bastırmak için düzenli olarak yediğinde sorun ortaya çıkabilir. Hem Taitz hem Scott-Dixon, tüm duygularımız arasında bunun en büyük tetikleyicilerinden birinin stres olduğunu söylüyor. Bu, özellikle de her zamanki stres atma yöntemlerini kullanamadığında (örneğin artık arkadaşlarınla maç izleyemediğinde veya çok sevdiğin pazar sabahı yoga dersin iptal edildiğinde) geçerlilik kazanıyor. Taitz, yemeğin hızlı, her zaman erişilebilen fakat geçici bir kaçış olduğunu söylüyor. Yedikten sonra kendini tekrar stresli hissetmeye başlayabilirsin. Üstelik bitirdiğin cips paketi için de kendine kızarsın.



Tek sorun, tıka basa doymak ve suçluluk hissetmek değil. Rahatlamak için kronik şekilde yemek yemek, istenmeyen kilo artışına neden olabilir. Ayrıca Scott-Dixon, yediklerin üzerinde kontrolünün olmadığı hissinin bir domino etkisi yaratabileceğini ve istikrarlı şekilde antrenman yapma veya iyi uyuma motivasyonunu azaltabileceğini söylüyor.