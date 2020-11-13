Strese Bağlı Yemeyi Bırakmanın Kolay Yolları

Cuma akşam saatleri. Zor bir haftayı geride bırakmışsın. Verimli çalışamıyorsun, evdekilerle tartışmışsın ve antrenmanların da iyi gitmiyor. Daha yeni akşam yemeği yediğin halde koca bir paket cips açıyorsun (veya bisküvi, bir şişe şarap ya da yukarıdakilerin hepsi) ve hepsini bitiriyorsun.
Los Angeles'lı bilişsel davranış terapisti ve "End Emotional Eating" kitabının yazarı Psikolog Dr. Jennifer Taitz'e göre bu, fizyolojik bir açlık işareti yerine duygusal bir tetikleyiciye yanıt olarak yemek yeme anlamına gelen duygusal yemenin tipik bir örneği. Taitz, bu olduğunda her zamankinden daha fazla ve normalde yemeyeceğimiz türde yiyecekler yediğimizi söylüyor.
Hüzün, endişe, sıkıntı: Duygusal yeme bu duygularla ilişkili olabilir. Ancak Precision Nutrition'ın program direktörü Dr. Krista Scott-Dixon'a göre tetikleyicinin her zaman negatif olması gerekmiyor. Ailenle yediğin yılbaşı yemeğinde, doymuş olduğun halde sırf sana nostaljik hisler yaşattığı için anneannenin tatlısından bir dilim yiyebilirsin. Scott-Dixon, bunun teknik olarak duygusal yeme olduğunu ancak sorun olmayabileceğini söylüyor. Arada sırada böyle şeyler yapmak, buna değecekse zararsız olabilir.
Hüzün, endişe, sıkıntı: Duygusal yeme bu duygularla ilişkili olabilir. Ancak tetikleyicinin her zaman negatif olması gerekmez.
Dr. Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition Program Direktörü
Duygularından kaçmak veya onları bastırmak için düzenli olarak yediğinde sorun ortaya çıkabilir. Hem Taitz hem Scott-Dixon, tüm duygularımız arasında bunun en büyük tetikleyicilerinden birinin stres olduğunu söylüyor. Bu, özellikle de her zamanki stres atma yöntemlerini kullanamadığında (örneğin artık arkadaşlarınla maç izleyemediğinde veya çok sevdiğin pazar sabahı yoga dersin iptal edildiğinde) geçerlilik kazanıyor. Taitz, yemeğin hızlı, her zaman erişilebilen fakat geçici bir kaçış olduğunu söylüyor. Yedikten sonra kendini tekrar stresli hissetmeye başlayabilirsin. Üstelik bitirdiğin cips paketi için de kendine kızarsın.
Tek sorun, tıka basa doymak ve suçluluk hissetmek değil. Rahatlamak için kronik şekilde yemek yemek, istenmeyen kilo artışına neden olabilir. Ayrıca Scott-Dixon, yediklerin üzerinde kontrolünün olmadığı hissinin bir domino etkisi yaratabileceğini ve istikrarlı şekilde antrenman yapma veya iyi uyuma motivasyonunu azaltabileceğini söylüyor.
Ancak bu döngüyü başlamadan önleyebilir ya da başladıysa durdurabilirsin. İşte yapman gerekenler.