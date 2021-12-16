Dr. Theresa Melito-Conners'a Göre Öz Bakım Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Banyo topları ve yüz maskeleri iyi hissettirebilir ancak öz bakımın derininde çok daha fazlası var. Dr. Theresa Melito-Conners, vücudumuzun, zihnimizin ve ruhumuzun farkında dahi olmadığımız ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Kendisi öz bakımı, bir işte çalışırken neredeyse tükenmenin eşiğine geldiğinde keşfetti. Doktorasını bu konuda yapmaya karar verdi ve ardından "Dr. MC's Self-Care Cabaret" adlı web sitesini açtı. Bu bölümde sunucu Jaclyn Byrer'a katılan Theresa, sağlık ve mutluluğumuzu ileriye taşımak için vazgeçilmez olan 10 şeyden bahsediyor. İş ve kişisel hayatımız arasına sınır çekmek ve yeni nesli öz bakıma hazırlamak üzerine konuşuyor. Dahası var: Dr. MC bizi ünlü rehberli meditasyonlarından birine dahil ediyor. Böylece sen de en ufak değişikliklerin bile büyük bir etki yaratabileceğini anlayacaksın.